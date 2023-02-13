«Открытие»: Напряжённость отношений США и КНР становится константой для рынков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Напряжённость отношений США и КНР становится константой для рынков

· Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Впрочем, если принять во внимание ежедневные сообщения о недовольстве США неопознанными летающими объектами, возможно китайского происхождения, то это явно не способствует оптимизму. В США уже планируют очередной рекордный бюджет на оборону и заявляют о решительном ответе Китаю. Сам же Китай пока сосредоточен на внутренних историях. Объёмы кредитования за январь оказались рекордными, что обещает потребительский бум и резкое восстановление экономики после коронавирусных ограничений. Нефть начинает неделю слабо, но статистика из США и Китая указывает на рост спроса, что может быстро подавить иные опасения. Поэтому начало недели на российском рынке может оказаться негативным, но в дальнейшем вероятность роста остаётся высокой. Рубль может постепенно стабилизироваться, так как уже на следующей неделе предстоят налоговые платежи.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2248,3 п. до 2261,58 п., а Индекс РТС упал с 1002,52 п. до 971,95 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0793 до $1,0679. Пара USD/RUB повысилась с 70,60 до 73,39, а пара EUR/RUB с 76,90 до 78,445. Нефть Brent подорожала с $79,94 до $86,39 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1878,10 до $1874,50 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 920,24 до 920,79 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4136,48 п. до 4090,46 п.

· Прошедшая неделя оказалась вполне удачной для российского рынка вопреки негативному внешнему фону и некоторым негативным сюрпризам в отчётностях российских компаний. Понедельник прошёл под знаком сообщений от глав российских нефтегазовых лидеров с индийской энергетической недели в Бангалоре. «НОВАТЭК» обещает придерживаться своей дивидендной политики, а в 2022 году нарастил прибыль более чем в полтора раза. АФК «Система» может купить производственные мощности Volkswagen в России. «Яндекс» забирает долю Uber в совместном бизнесе такси с дисконтом. Лишь «РусАл» оказался в негативе из-за сообщений о вероятном повышении американской пошлины на российский алюминий до 200%. Вторник прошёл под знаком коррекции, так как в предыдущие семь сессий индекс МосБиржи воздерживался от падения. Тем не менее, дорожали бумаги нефтяников на перспективах роста спроса в индии, где ожидают роста доли страны в мировом потреблении с текущих 5% до 11%. Одновременно негативно завершился день для бумаг ВТБ, который планирует провести в II квартале ещё одну доп. Эмиссию акций на 270 млрд руб. Одной из главных новостей недели стала информация о том, что правительство ведёт переговоры с крупными компаниями о добровольном разовом взносе в бюджет. Речь идёт о сумме около 200-250 млрд руб. Соответственно, это те средства, которые инвесторы могут не получить в виде дивидендов.

· Уже в четверг Минфин попытался сгладить негативную реакцию на «добровольные взносы». Ведомство заявило, что ожидает от Сбербанка дивиденды за 2022 год из расчёта не менее 50% от прибыли. Сам же Сбербанк отчитался о росте прибыли по РСБУ в январе на 9,8% до 110,1 млрд руб. Впрочем, инвесторы поспешили зафиксировать свои позиции, так как прибыль за январь оказалась ниже декабрьской. «Газпром» и его дочерние компании получили на законодательном уровне освобождение от повышенной ставки налога на экспорт СПГ. Также были новости о том, что Китай и РФ подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. В пятницу ГМК «Норникель» сообщил о снижении EBITDA в 2022 году на 17% до $8,7 млрд. ММК сообщил о падении производства на 14% в 2022 году. Однако в компании отмечают устойчивый внутренний спрос. «Самолёт» порадовал ростом выручки в 2022 году на 49% до 194,9 млрд руб, а также увеличением EBITDA на 68% до 48,2 млрд руб.

· Сам рубль провёл прошедшую неделю в потерях. С одной стороны, с 5 февраля действует европейское эмбарго и ценовой потолок на российское топливо. С другой стороны, указ президента РФ позволил некоторым экспортёрам не осуществлять обязательную продажу по экспортно-импортным контрактам. Соответственно реальное предложение валюты сокращается, что сказывается на устойчивости рубля. ЦБ РФ оставил ставку на уровне 7,5%%, но, как мы и предполагали, начал озвучивать варианты возможного повышения ставки, если тенденция на замедление инфляции иссякнет.

Ключевые события предстоящей недели

· В понедельник следим за статистикой по инфляции в Швейцарии. Ожидается, что в январе рост цен ускорился до 2,9% с 2,8% в декабре, что, соответственно, может подвигнуть Национальный Банк Швейцарии на очередное повышение ставки. В США вечером выступит управляющая ФРС Мишель Баумен. Также выйдут индексы инфляционных ожиданий ФРБ Нью-Йорка.

· Япония во вторник может сообщить о росте ВВП страны за IV квартал на 0,5%. Безработица в Великобритании могла остаться на уровне 3,7% в декабре. Далее переключим внимание на оптовые цены Германии, которые могли увеличиться за январь на 1,2%. В еврозоне уточнят ВВП за IV квартал, но изменений в первоначальной оценке 0,1% роста не ожидается. Днём выйдет ежемесячный доклад ОПЕК по состоянию глобального энергетического рынка. Однако основным событием дня будет публикация статистики по американской потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI замедлит рост до 5,5% в январе с 5,7% в декабре. Основной CPI также мог замедлиться до 6,2% с 6,5%. В США выступят президент ФРБ Далласа Лори Логан, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. То есть можно будет ожидать заявлений с оценками динамики потребительской инфляции.

· Ночью в среду статистику по запасам опубликует Американский Институт Нефти. Далее переключаем внимание на британский фунт и статистику потребительской инфляции, которая могла замедлить рост до 10,2% в январе с 10,5% в декабре. Днём свой ежемесячный доклад опубликует Международное Энергетическое Агентство. Также будет полезно изучить торговый баланс еврозоны, который регулярно стал отличаться отрицательным сальдо. Позже вечером выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог поправить своё положение до -17,7 п. с январских провальных -32,9 п. Розничные продажи в США могли увеличиться за январь на 1,6% после негативного декабря. Промышленное производство в США могло увеличиться за январь на 0,5% после падения на 0,7% за декабрь. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Однако нас будет больше интересовать отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Япония в четверг может сообщить о росте экспорта в январе на 0,8% в годовом выражении, а также импорта на 18,4%. Австралия в этот день публикует данные по безработице, которая могла остаться на уровне 3,5% в январе. В США статистика новых строительств и разрешений на них, а также первичные обращения за пособием по безработице. Однако нас будет больше интересовать отчёт по ценам производителей. Ожидается, что Core PPI замедлит рост до 4,9% в январе с 5,5% в декабре. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии мог улучшить своё положение до -7,2 п. в феврале по сравнению с -8,9 п. в январе. Выступят президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, управляющая ФРС Лиза Кук.

· Великобритания в пятницу может сообщить о падении розничных продаж за январь на 0,5% после сокращения их на 1% за декабрь. В США статистики немного. Будут опубликованы данные по ценам экспорта и импорта, а также индекс опережающих экономических индикаторов. Выступит управляющая ФРС Мишель Боумен.

Рекордные объёмы кредитования за январь фокусируют китайских инвесторов на внутренних историях

· Азиатские индексы преимущественно снижались в начале недели. Впрочем, в Шанхае индекс пытался расти. Объём новых банковских кредитов в КНР достиг 4,9 трлн юаней в январе, что является новым рекордом. Столь резкий рост обусловлен выходом Китая из условий политики нулевой терпимости к COVID-19. Естественно, что кредиты эти, предположительно, трансформируются в новую ипотеку, или потребление. На торгах в Шанхае рост более 2,5% наблюдался в акциях туристической индустрии, а также привычно горячим был сектор производителей алкоголя. В Гонконге рынок оказался более чувствительным к геополитики. США на регулярной основе стали сбивать аэростаты, или НЛО 8-угольной формы, над своей территорией. Естественно, что в Пентагоне в первую очередь обвиняют Китай в нарушении воздушного пространства США, но и не забыли указать и на других потенциальных нарушителей. Источники Reuters утверждают, что администрация Джо Байдена готовит очередные списки китайских компаний на запрет для американских инвестиций.

· Японский рынок продолжил реагировать на рост ставок в США. Под давлением вновь акции полупроводниковой индустрии, тем более, что они могут столкнуться с ещё большими ограничениями на работу с китайским рынком. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron теряли почти 5%. Акции инвестора в технологичные проекты SoftBank Group также снижались почти на 5%, так как компания имеет существенные вложения в китайский технологичный сектор. Акции производителя косметики Shiseido провалились на 5,5% после заявления об ожиданиях падения годовой прибыли на 18%. Производитель медицинского оборудования Olympus также ждёт падение продаж. Чуть спасли день бумаги Honda Motor, которые дорожали на 3,5%. Производитель автомобилей сообщил о 22% росте операционной прибыли в минувший квартал. И, естественно, дорожали бумаги банков на перспективах длительного периода высоких ставок, тем более, что сами банки могут кредитоваться в Банке Японии по низкой ставке. Впрочем, появилась информация, что на пост следующего управляющего Банком Англии может быть выдвинут экономист Казуо Уэда, который в меньшей степени склонен к сохранению сверх мягкой политики.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27406,52 п. (-0,96%),

· Hang Seng - 21150,14 п. (-0,19%),

· Shanghai Composite - 3280,51 п. (+0,61%).

Китайский и американский спрос могут развернуть нефть вверх

· Нефть дешевела в понедельник, но может развернуться вверх в ближайшее время. Отраслевые источники Reuters утверждают, что экспорт нефтепродуктов из Китая в феврале может показать падение на фоне восстановления внутреннего потребления. Поставки бензина ожидаются на уровне 285 тыс. тонн до 360 тыс. тонн по сравнению с 840 тыс. тонн в январе. Статистика Baidu по отслеживанию трафика показала, что миграция населения в Китае во время новогодних праздников оказалась на максимальном за пять лет уровне. Впрочем, если говорить о дизельном топливе, то объёмы экспорта могут сохраниться, но лишь до марта, когда начнётся сельскохозяйственный сезон. В целом, общие поставки ожидаются на уровне 3,9-4,15 млн тонн, что сравнимо с январем. То есть пока снятие ограничений наиболее сильно отражается на поставках автомобильного топлива. Потребление бензина в США также растёт, игнорируя высокие ставки. На неделе до 5 февраля спрос на бензин был на 3,7% выше среднего показателя за четыре недели, о чём говорят данные GasBuddy.com. Меж тем, в понедельник на котировки нефти давят новости о том, что поставки азербайджанской нефти с терминала Джейхан в Турции были возобновлены после временной остановки на фоне последствий мощнейшего землетрясения.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $85,57 (-0,95%),

· WTI - $78,89 (-1,04%),

· Алюминий - $2457,5 (+0,70%),

· Золото - $1870,8 (-0,20%).