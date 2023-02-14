«Открытие»: Российский рынок проявляет осторожность на фоне негативных внешних сигналов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок проявляет осторожность на фоне негативных внешних сигналов

· Российский рынок торговался в скромном плюсе в первой половине дня. Правительство предложило новую схему налогообложения нефтяников на основе фиксированного размера дисконта, с учётом которого будут проводиться фактические налоговые платежи. ЦБ РФ также с 1 марта повысил нормы резервирования в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и в валюте для всех кредитных организаций. Нормативы в валюте для банков с базовой лицензией остаются без изменения. Банковские акции под лёгким давлением, а вот нефтяники восприняли налоговые инициативы более спокойно. Активность была низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 10,8 млрд руб по сравнению с 23,5 млрд руб в прошлый понедельник.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2267,15 п. (+0,25%), а индекс РТС - 970,48 п. (-0,15%).

· Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», VK, «Северсталь» и МТС. Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», «ФосАгро», «РусАл», «Ростелеком», Fix Price.

· Общий информационный фон для российского рынка портят новости о готовящемся юбилейном пакете санкций Евросоюза против РФ. Согласно доступной информации, в него войдут ещё четыре российских банка. Кроме того, будет расширен список товаров, от которых откажется Европа, включая битум и резину. Также будет запрещён экспорт грузовиков, строительной техники и электрооборудования. Кстати, акции российских производителей резины игнорируют сообщения из Европы, так как в большей степени ориентированы на отечественный рынок.

· Позитив в бумагах МТС связан с информацией из компании о планах 3 марта опубликовать финансовые и операционные результаты за IV квартал и 2022 год. Как минимум, в данной сфере раскрытия информации наблюдается тенденция к нормализации ситуации. Для самих акций МТС это повод задуматься об их дивидендном потенциале.

· Правительство выдвинуло инициативу ограничить дисконт на российскую нефть с ориентиром на Brent с апреля $34, с мая $31, с июня $28, а с 1 июля $25. Компании, соответственно, могут соглашаться, или не соглашаться на дисконты, но налоги придётся платить с учётом правительственных коэффициентов.

· Рубль начинал утро с небольшого укрепления, но затем вновь начал слабеть, хотя и не так активно, как на прошлой неделе. В ближайшие дни мы ждём стабилизации курса, а то и его коррекции на фоне приближающихся налоговых платежей. Меж тем, негативные последствия освобождения ряда экспортёров от обязательной продажи валюты уже реализовались. ЦБ РФ отчитался о продаже юаней с расчётом 10 февраля в объёме 9,1 млрд руб. Также напомним, что ставка регулятора осталась на уровне 7,5%, но в итоговом заявлении прозвучало предупреждение, что рост инфляционных рисков может вынудить ЦБ РФ повысить ставку.

· Пока регулятор пытается настроить систему иными способами в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций. С 1 марта повышаются нормы резервирования на 1 процентный пункт до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 процентных пункта до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормы резервирования в валюте РФ остаются без изменений.

· Индекс доллара незначительно повышался. На текущей неделе во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в США за январь. Вероятно, что уже по факту публикации статистики стоит ждать роста волатильности. Пока ожидания рынка нацелены на снижение темпов роста цен. Если же отчёт не подтвердит ожидания, то можно ждать укрепление доллара, так как это будет рассматриваться в качестве основания для продолжения цикла ужесточения ФРС. Отметим ослабление иены. В Японии идёт процесс выдвижения кандидатов на пост будущего управляющего Банка Японии и пока нельзя уверенно говорить, что преемник Харухико Куроды займёт более жёсткую позицию по ставке. Укреплял свои позиции швейцарский франк. Инфляция в Швейцарии ускорилась до 3,3% в январе при ожиданиях 2,9% и 2,7% в декабре. Соответственно, это повышает шансы того, что Национальный Банк страны продолжит повышать ставку.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 103,445 (-0,09%),

· EUR/USD - $1,0695 (+0,15%),

· GBP/USD - $1,2095 (+0,29%),

· USD/JPY - 132,55 (+0,88%),

· USD/RUB – 73,59 (+0,27%),

· EUR/RUB – 78,63 (+0,24%),

· CNY/RUB – 10,780 (+0,29%).

Оборонные поставщики в Европе пользуются повышенным спросом на воинственных планах правительств

· Европейские индексы повышались, а возглавляли этот рост компании поставляющие продукцию для оборонных ведомств. В Европе усиленно обсуждают рост расходов на оборону, вслед за очередными планируемыми рекордными суммами для американского пентагона. Бумаги Airbus и Rheinmetall дорожали до 1,5%. При этом сектор недвижимости терял более 0,5% на рисках дальнейшего роста ставок. Также коррекция пришла в нефтяные бумаги, но в данном случае она может оказаться очень непродолжительной, так как поступающие данные говорят об активном восстановлении спроса в Китае, да и в США.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7912,95 п. (+0,39%),

· DAX - 15355,26 п. (+0,31%),

· CAC 40 - 7180,96 п. (+0,72%).

Оживление спроса в Китае и США вытаскивают котировки нефти из минуса

· Нефть заметно поправила своё положение относительно утренних часов. Котировки Brent вернулись выше $86 за баррель. В утреннем обзоре мы писали о статистике трафика в Китае, которая приводит к сокращению поставок бензина на экспорт. В сравнении с январём поставки могут упасть почти на 60%. Также ожидается снижение экспорта авиатоплива. В США на прошлой неделе потребление бензина было на 3,5% выше, чем в среднем за последние четыре недели. То есть разговоры о том, что спрос снижается, пока не подтверждаются. При этом доступность нефтепродуктов ухудшилась из-за европейского эмбарго на поставки из РФ.

· Тем не менее, в 2022 году РФ увеличила добычу нефти на 2% до 535 млн тонн. В этом году, вероятно, будет снижение. Ещё в конце прошлой неделе вице-премьер правительства Александр Новак заявил о сокращении добычи на 0,5 млн бар. в сутки с марта. Он также заявляет, что в 2023 году 80% российской нефти будет продано дружественным странам, которые также купят до 75% российских нефтепродуктов. И, кстати, продажа нефти с дисконтом создаёт на рынках дружественных стран ситуацию, когда стимулируется рост спроса.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $86,31 (-0,09%),

· WTI - $79,66 (-0,08%),

· Алюминий - $2432,5 (-0,33%),

· Золото - $1872,9 (-0,09%),

· Никель - $26995 (-2,87%).

Инфляционные данные определят характер торгов в США на текущей неделе

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. В начале утренней сессии ситуация во фьючерсах была несколько хуже. Однако доходности по казначейским обязательствам стабилизировались, что и успокоило рынок. Впрочем, ключевым моментом для американских инвесторов станет отчёт по потребительской инфляции во вторник и серия выступлений представителей ФРС вслед за ним. Во вторник также начнут выходить важные для рынка корпоративные отчёты, включая Coca-Cola, Restaurant Brands. В среду отчитаются Cisco. Однако всё же главным будет отчёт по инфляции и реакция представителей ФРС. Но начнём мы неделю с публикации индикаторов ожидаемой инфляции от ФРБ Нью-Йорка.