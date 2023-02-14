Комментарии «Открытие»: Американская инфляция и отношения КНР и США определяют настроение на внешних рынках Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Американская инфляция и отношения КНР и США определяют настроение на внешних рынках Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, Китай активно восстанавливается после коронавирусных ограничений, но, с другой, обостряются его отношения с США. Ситуация вряд ли развернётся в обратную сторону, так как противостояние Пекину становится в Вашингтоне столь же навязчивой идеей, как и противоборство с РФ. На рынке нефти негативная динамика на фоне очередного решения США продавать стратегические резервы, хотя вряд ли это решит проблему общего дефицита глобального баланса. Повышенная волатильность ожидается вечером, когда выйдут данные по потребительской инфляции в США. Для российского рынка ориентирами будут нефть и Китай. Соответственно, в утренние часы эти ориентиры предлагают сценарий снижения рынка и ослабления рубля. Российский рынок консолидировался, переваривая правительственные налоговые инициативы Российский рынок показал незначительный рост по итогам торгов в понедельник. Индекс РТС снизился на фоне слабеющего рубля. Главными историями дня стали планы правительства проводить налоговые расчёты с учётом ограниченного дисконта от индикативного сорта Brent, а не от слабо поддающейся оценке Urals. ЦБ РФ повысил нормы резервирования. Компания МТС намерена опубликовать финансовую и операционную отчётность. Активность была весьма низкой. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 18,435 млрд руб.

По итогам торгов 13 февраля Индекс МосБиржи - 2264,27 п. (+0,12%), а Индекс РТС - 965,86 п. (-0,63%). Лидеры роста на 23:00 мск: НЛМК ао 126,62 1,3% Татнфт 3ап 327,4 1,24% РусГидро 0,8 1,13% ИнтерРАОао 3,51 0,92% Татнфт 3ао 325,7 0,68% Лидеры снижения на 23:00 мск: Аэрофлот 28,41 -1,42% ФосАгро ао 6 777 -0,95% Новатэк ао 1 074,8 -0,81% РУСАЛ ао 41,14 -0,71% ВТБ ао 0,02 -0,71% 2 отраслевых индекса российского рынка показали снижение и 8 зафиксировали рост. Секторы транспорта и нефтегазовый снизились на 0,03%. Наиболее сильный рост в электроэнергетике (+0,96%), а также химии и нефтехимии (+0,97%). и

Главной историей дня стала инициатива правительства по ограничению дисконта на российскую нефть с ориентиром на Brent с апреля $34, с мая $31, с июня $28, а с 1 июля $25. Компании, соответственно, могут соглашаться, или не соглашаться на дисконты, но налоги придётся платить с учётом правительственных коэффициентов. Можем предположить, что изначально такая схема может оказаться невыгодной для отечественных нефтяников, но затем её эффект будет смягчаться.

Кроме внутренних событий, на рынок давят сообщения о готовящемся юбилейном пакете санкций Евросоюза против РФ. Вероятно, что ещё 4 российских банка подпадут под санкции. Также предполагается ограничить, или запретить импорт битума и резины из РФ, запретить экспорт грузовиков, строительной техники и электротехнического оборудования. Впрочем, также финансовые СМИ пишут о том, что пакет может не состояться в ближайшее время, так как несколько стран выступает против каких-либо новых мер, или части нового пакета.

Акции МТС завершили день в плюсе. Компания планирует 3 марта сообщить свои финансовые и операционные результаты за IV квартал и 2022 год. В целом, бизнес МТС определяется доходами внутри РФ, а по сей причине можно рассчитывать на вполне солидную дивидендную базу.

Рубль ослаб против основных конкурентов. Негативом для него остаётся санкционная риторика и общий напряжённый геополитический фон. Кроме того, в начале прошлой неделе президентским указом были освобождены от обязательной продажи валюты ряд экспортёров. Однако в течение недели можно ждать стабилизации курса и даже некоторого отката на фоне приближающихся налоговых платежей.

Регулятор пытается настроить систему иными способами в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций. С 1 марта повышаются нормы резервирования на 1 процентный пункт до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 процентных пункта до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормы резервирования в валюте РФ остаются без изменений.

Доллар ослаб на Forex к вечеру. Частично это связано с публикацией оценки инфляционных ожиданий в США от ФРБ Нью-Йорка. В частности, ожидания на год вперёд снизились до 4,95% с 4,99%, а на три года вперёд с 2,99% до 2,71%. Соответственно, это немного успокоило тех, кто ждёт неприятного сюрприза в виде более высокой инфляции за январь. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 2 Б.П. до 3,72%. Иена сохранила свою слабость до вечера. Японская пресса пишет, что наиболее вероятным кандидатом на должность управляющего Банка Японии всё же является экономист Казуо Уэда, который заявил, что не считает нужным поспешно отказываться от текущей денежной политики регулятора. Ранее Уэда состоял в совете управляющих БЯ с 1998 по 2005. Тем не менее, издание Nikkei пишет, что его выбор это также попытка найти специалиста, который поможет в будущем отказаться от сверх мягкой политики, если это потребуется. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,245 (-0,28%),

EUR/USD - $1,0717 (+0,36%),

GBP/USD - $1,2134 (+0,61%),

USD/JPY - 132,47 (+0,82%),

USD/RUB – 73,825 (+0,59%),

EUR/RUB – 79,06 (+0,79%),

CNY/RUB - 10,800 (+0,47%). Снижение инфляционных ожиданий в США дарит надежду на смягчение позиции ФРС Снижение инфляционных ожиданий оказало положительный эффект на динамику индексов акций. При этом наиболее сильные надежды на ослабление инфляции, а значит и будущий разворот в денежной политике, присутствовал в технологичных бумагах. Заявление управляющей ФРС Мишель Боумен о необходимости дальнейшего ужесточения рынок проигнорировал. Меж тем она ещё раз подчеркнула, что наблюдает сильный рынок труда и весьма незначительное замедление роста цен.

Microsoft (MSFT), по данным некоторых источников, планирует сотворить в ближайшие недели презентацию, в рамках которой покажет, как искусственный интеллект компании изменить производительность труда в офисных приложениях. Walmart (WMT) обратился к поставщикам пакетированной продукцией с заявлением, что более не может абсорбировать их стремление повышать цены. Ford (F) объявил о строительстве завода по производству литиевых батарей стоимостью $3,5 млрд в штате Мичиган. Компания по кибер безопасности Check Point (CHKP) отчиталась лучше ожиданий и объявила о расширении программы обратного выкупа на $2 млрд. Издание Daily Mail пишет, что, якобы, глава Tesla (TSLA) Илон Маск интересуется покупкой Manchester United за 4,5 млрд фунтов стерлингов. Впрочем, другой источник утверждает, что своё предложение готовит Катар.

Динамика по секторам: Technology +1,77%, Consumer Discretionary +1,46%, Consumer Staples +1,17%, Communication Svs +1,10%, Financials +1,10%, Industrials +0,88%, Health Care +0,83%, Real Estate +0,82%, Utilities +0,58%, Materials +0,51%, Energy -0,6%. По итогам торгов: DJIA - 34245,93 п. (+1,11%),

S&P 500 - 4137,29 п. (+1,14%),

NASDAQ - 11891,79 п. (+1,48%). Геополитика мешает китайскому рынку отыгрывать бурное восстановление экономики Азиатские рынки преимущественно повышались, но ситуация была далеко не так однозначной. Китайский рынок находится под давлением непрекращающегося потока новостей об ухудшении американо-китайских отношений. Список сбитых над США объектов пополнился ещё несколькими случаями, хотя прямого указания на Китай в США не делают. В Самом Китае также утверждают, что США неоднократно использовали высотные аэростаты для наблюдения за территорией КНР. Соответственно, на рынке ждут очередных санкций и отсутствие поводов для разрядки в каком-либо обозримом будущем. Впрочем, пресса США пишет о возможности встречи госсекретаря Энтони Блинкина с топ дипломатом КНР Вэнь Юи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Большинство секторов в Шанхае торговалось вблизи линии нулевого изменения. Дорожали бумаги производителей цветных металлов, а вот новая энергетика была под давлением. В Гонконге дешевели акции местных брокерских компаний на фоне новостей о том, что власти КНР запрещают им работать от имени клиентов материкового Китая. Под давлением также были акции технологичного сектора и здравоохранения.

Японский рынок во многом повторял динамику американских акций. Также спросом пользовались технологичные истории. Акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron дорожали на 2%, но накануне они потеряли заметно больше. Повышались бумаги сталевара Nippon Steel на 1,6%, Toyota Motor на 0,4%. В акциях рекрутинговой компании Recruit Holdings, напротив, падение на 5,4% из-за слабых квартальных результатов. Меж тем оценка ВВП Японии за прошедший квартал оказалась хуже ожиданий. Рост относительно предыдущего квартала всего 0,2% вместо ожидаемых 0,5%, а в годовом выражении повышение лишь на 0,6% вместо 2,0%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27591,13 п. (+0,60%),

Hang Seng - 21127,90 п. (-0,17%),

Shanghai Composite - 3280,26 п. (-0,12%). Планы США вновь продавать стратегические резервы остановили рост котировок нефти Нефть находилась под давлением. Накануне США объявили о планах продать ещё 26 млн бар. из стратегических резервов в II квартале. Это можно считать каплей в море, но всё же сама тенденция оказывает краткосрочное давление на котировки. В Минэнерго США также ожидают рекордных показателей производства семи основных сланцевых месторождений в марте. То есть США вновь намерены покрыть краткосрочный дефицит на рынке с помощью стратегического резерва. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $85,99 (-0,72%),

WTI - $79,27 (-1,09%),

Алюминий - $2433 (+0,85%),

Золото - $1868,3 (+0,26%). info4

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