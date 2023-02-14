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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 февраля: 4 402,4302 руб/1 г золота и 52,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 402,4302 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 286,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 676,3899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7298 р. (0,11%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,44%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,9900 р. (0,53%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 178,1300 р. (4,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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