«Открытие»: Российский рынок корректируется на фоне отсутствия оптимистичных идей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок корректируется на фоне отсутствия оптимистичных идей

· Отечественный рынок начал снижаться с первых минут торгов. Рост заметен лишь в бумагах VK, которая решила сменить место регистрации. Под давлением акции ММК и прочих сталеваров на фоне слабой операционной отчётности. Активность на рынке повысилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 10,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2233,57 п. (-1,36%), а Индекс РТС - 953,97 п. (-1,23%).

· Растущих индексных бумаг было немного. Среди них VK, «Детский Мир», а также с переменным успехом обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти». Самые большие потери в бумагах МКБ, ММК, Fix Price, TCS Group, МТС. Впрочем, акции OZON Holdings и «Яндекс» также находились близко к аутсайдерам.

· Бумаги VK дорожали с первого часа торгов. Совет директоров компании одобрил возможность редомициляции с Британских Виргинских островов в Россию. Отмечается, что это соответствует интересам компании и её акционеров, так как подавляющее большинство активов находится в РФ, как и основная часть акционеров. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет информировать о ходе процесса редомициляции. На фоне решения VK разделение бизнеса «Яндекс» может показаться менее выгодным решением для акционеров.

· ОЗОН Holdings порадовал новостями о том, что создаст центр дистрибуции в Оренбурге. Однако рынок не оценил данные усилия, так как процесс активного инвестирования средств отодвигает в неопределённое будущее момент зарабатывания прибыли.

· Бумаги ММК оказались среди лидеров снижения. По итогам 2022 года ММК произвел 11,687 млн тонн стали, что на 14% ниже, чем в 2021 году. Продажи металлопродукции по группе составили 10,703 млн тонн, снизившись на 14,2% г/г. «В отличие от «Северстали», спад и производстве и продажах металлопродукции у ММК в 2022 году оказался куда более существенным в годовом сопоставлении, - комментирует Алексей Павлов, PhD, начальник управления «Открытие Инвестиции», главный аналитик по российскому рынку акций. - В качестве основной причины компания отмечает экспортные ограничения и снижение деловой активности на зарубежных рынках. В то же время ММК отмечает устойчивый спрос на внутреннем рынке и положительную динамику цен на основную продукцию. По мнению компании, данные факторы должны в I квартале 2023 года компенсировать ММК спад производства из-за планового ремонта и увеличение сырьевых затрат».

· Рубль слабел относительно конкурентов, но вновь достаточно вяло. После повышения нормативов в рублях и валютах для кредитных организаций выгода от конвертации рублёвых средств немного снизилась. При этом приближаются налоговые платежи и экспортёры должны повысить свою активность на рынке. Также позитивом для рубля является то, что котировки Urals восстановились до $60, что является ценовым потолком Европы. Впрочем, далеко не все сорта российской нефти торгуются со столь сильным дисконтом. Соответственно, ждём дальнейшей стабилизации курса и возможного отката на фоне продаж валюты экспортёрами.

· Доллар продолжил слабеть на Forex. Накануне вышла статистика ФРБ Нью-Йорка, которая показала дальнейшее снижение инфляционных ожиданий в США. Соответственно, во вторник публикуется статистика по потребительской инфляции. Если продолжится замедление темпов роста цен, то давление на доллар усилится. Как минимум, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась почти на 2 Б.П. ниже 3,69%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 102,865 (-0,37%),

· EUR/USD - $1,0758 (+0,32%),

· GBP/USD - $1,2206 (+0,55%),

· USD/JPY - 132,16 (-0,11%),

· USD/RUB – 73,76 (-0,08%),

· EUR/RUB – 79,23 (+0,23%),

· CNY/RUB – 10,12 (+0,11%).

Туризм взбодрил европейские рынки

· Европейские акции преимущественно дорожали. Рост возглавляли бумаги сектора путешествий и гостеприимства после оптимистичных прогнозов туристической германской TUI. Меж тем германский концерн Thyssenkrupp, который поставляет стальные детали, как для автомобильной промышленности, так и военного кораблестроения, сообщил о падении операционной прибыли в минувшем квартале на треть. Как итог, бумаги компании теряли более 6%. Повышались секторы телекоммуникаций, недвижимости и здравоохранения. Акции мобильного оператора Vodafone прибавляли более 3,5% на новостях о том, что структура Liberty Global купила 5% акций мобильного оператора. Бумаги норвежского производителя алюминия Norsk Hydro теряли 3%. Прибыль в IV квартале упала больше ожиданий, а менеджмент заявляет, что прогнозы на 2023 год остаются крайне непредсказуемыми. И немного статистики. Безработица в Великобритании осталась на уровне 3,7% в декабре. Оценка ВВП еврозоны за IV квартал осталась без изменения - +0,1% за квартал и +1,9% за год.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7981,97 п. (+0,43%),

· DAX - 15456,56 п. (+0,38%),

· CAC 40 - 7244,08 п. (+0,49%).

Европейский отказ от российских нефтепродуктов привёл к дефициту танкеров

· Нефть оставалась в минусе. Накануне в США объявили об очередной продаже стратегических резервов. С апреля по июнь будет реализовано 26 млн бар. Многие на рынке ожидали, что администрация Джо Байдена начнёт их восполнять, но некоторые источники утверждают, что для этого нет прямой необходимости, так как масштабируемость сланцевого производства может удовлетворить потребности рынка достаточно быстро.

· Меж тем цены на услуги топливных танкеров резко взлетели после европейского эмбарго на российские нефтепродукты. Bloomberg сообщает о росте на 400% до $55,857 в день. При этом торговый гигант Trafigura утверждает, что РФ использует около 600 танкеров теневого флота для перенаправления своих нефтепродуктов и нефти на другие рынки. Частично рост стоимости аренды танкеров является следствием выкупа с рынка свободных судов. Также около 20% мирового топливного танкерного флота переключилось на обслуживание российских поставок. Очевидно, что случилось неизбежное. Удлинение маршрутов привело к дефициту танкерного флота, что и, на самом деле, стало основанием для роста стоимости аренды.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,61 (-1,15%),

· WTI - $78,89 (-1,56%),

· Алюминий - $2416 (+0,15%),

· Золото - $1868,4 (+0,26%),

· Никель - $26500 (-0,48%).

Американский рынок ждёт позитива от потребительской инфляции

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Вера инвесторов в дальнейшее смягчение инфляции укрепляется, хотя реальный отчёт поставит всё на свои места. Снижение инфляционных ожиданий на год вперёд оказалось незначительным до 4,95% с 4,99%, но этого хватило, чтобы рынок испытал прилив сил. Из заметных новостей отметим, что вице-председатель ФРС Лейл Брейнард может стать главным экономическим советником президента Джо Байдена. Впрочем, главным событием дня станет отчёт по потребительской инфляции, а до этого можно лишь гадать, какие ещё события смогут сдвинуть американские индексы.