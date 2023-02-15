Комментарии «Открытие»: Ожидания более высоких ставок будут мешать активам дорожать Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания более высоких ставок будут мешать активам дорожать Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Инфляция в США замедляется более медленно, чем ожидалось, что провоцирует ужесточение риторики представителей ФРС. Отношения КНР и США продолжают портиться, хотя в США не настаивают, что все сбитые аэростаты являются китайскими. В Китае власти вновь напоминают, что жильё это не объект спекуляций. Нефть под давлением роста американских запасов. Таким образом, внешний фон не предоставляет позитивной повестки для российского рынка, который может попытаться протестировать уровень 2200 пунктов на поддержку. Геополитика вновь беспокоит российские активы Российский рынок снизился по итогам торгов вторника. С одной стороны, давление возникло в бумагах сталеваров на фоне слабого операционного отчёта ММК, а, с другой, общий негатив формируется геополитической повесткой. Европа торопится принять юбилейный пакет санкций, включив в него меры по пресечению способов обхода уже принятых ограничений. Позитивом поделилась VK, которая решила сменить прописку с Британских Виргинских островов на Россию. Активность заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,061 млрд руб по сравнению с 18,435 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 14 февраля Индекс МосБиржи - 2232,23 п. (-1,42%), а Индекс РТС - 952,85 п. (-1,35%). Лидеры роста на 23:00 мск: VK-гдр 486 0,75% Татнфт 3ао 326,3 0,31% ДетскийМир 68,16 0,26% Лидеры снижения на 23:00 мск: Polymetal 500 -2,89% ММК 37,41 -2,6% GLTR-гдр 333,6 -2,56% МТС-ао 252,6 -2,55% НЛМК ао 123,64 -2,42% Все 10 секторов российского рынка показали снижение. Самые большие потери в электроэнергетике (-2,21%), металлах и добыче (-2,07%), а также транспорте (-2,30%). Самое скромное снижение в химии и нефтехимии (-0,13%).

Содержание заявлений представителей условного Запада относительно геополитики цитирования не стоят, но общий тон можно охарактеризовать в качестве воинственного. Кроме того, параллельно происходит рост напряжённости в отношениях США и КНР, что не добавляет оптимизма, так как и в данном направлении предполагается наращивание санкционных событий. В Евросоюзе также готовят 10-ый юбилейный пакет против РФ, который предусматривает не только новые меры, но и ужесточение прежних. Соответственно, под давлением сектор нефти и газа, а также финансовый. В первом случае можно предполагать очередные меры по ухудшению условий торговли нефтью и нефтепродуктами из РФ, а в случае с финансовым сектором ожидается расширение списка банков, на которые будут распространяться максимальные санкции.

Сектор металлов и добычи уже забыл о достаточно ровной отчётности «Северстали», переключив внимание на слабые результаты ММК за 2022 год. По итогам 2022 года ММК произвел 11,687 млн тонн стали, что на 14% ниже, чем в 2021 году. Продажи металлопродукции по группе составили 10,703 млн тонн, снизившись на 14,2% г/г. «В отличие от «Северстали», спад и производстве и продажах металлопродукции у ММК в 2022 году оказался куда более существенным в годовом сопоставлении, - комментирует Алексей Павлов, PhD, начальник управления «Открытие Инвестиции», главный аналитик по российскому рынку акций. - В качестве основной причины компания отмечает экспортные ограничения и снижение деловой активности на зарубежных рынках. В то же время ММК отмечает устойчивый спрос на внутреннем рынке и положительную динамику цен на основную продукцию. По мнению компании, данные факторы должны в I квартале 2023 года компенсировать ММК спад производства из-за планового ремонта и увеличение сырьевых затрат».

Одной из немногих позитивных историй для рынка стало сообщение о решении совета директоров VK одобрить смену юрисдикции с Виргинских островов на Россию. Отмечается, что это соответствует интересам компании и её акционеров, так как подавляющее большинство активов находится в РФ, как и основная часть акционеров. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет информировать о ходе процесса редомициляции. На фоне решения VK разделение бизнеса «Яндекс» может показаться менее выгодным решением для акционеров.

Рубль укрепился против доллара, но ослаб относительно евро и юаня. Прежде всего, приближается налоговый период, что традиционно увеличивает предложение валюты со стороны экспортёров. Кроме того, в понедельник ЦБ РФ повысил нормы резервирования в рублях для кредитных организаций на 1 П.П., а вот по валюте на 2 П.П. Соответственно, эта мера призвана снизить привлекательность валютных средств для финансовых организаций. Кроме того, котировки Urals восстановились до $60 за баррель, что, конечно, является европейским потолком, но уже не ниже $50, как это было после вступления в силу европейских ограничений.

Ещё одним фактором поддержки рубля является принятие коррекции налогов в нефтяной отрасли. В частности, одобрена схема ограничений дисконта на российскую нефть. В Минфине полагают, что данная коррекция позволит получить дополнительно 600 млрд руб в бюджет.

Доллар к вечеру заметно сократил свои дневные потери. В США вышла статистика по потребительской инфляции за январь. Общий показатель CPI замедлился до 6,4% с 6,5% при ожиданиях 6,2%, а Core CPI до 5,6% с 5,7% при ожиданиях 5,5%. Таким образом, замедление инфляции происходит не столь активно, как предполагают экономисты. Реакция рынка казначейских обязательств была однозначной. Доходности начали расти. К вечеру доходность 10-летних бумаг поднялась почти на 5,5 Б.П. выше 3,76%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,13 (-0,11%),

EUR/USD - $1,0739 (+0,14%),

GBP/USD - $1,2175 (+0,3%),

USD/JPY - 133,06 (+0,44%),

USD/RUB – 73,80 (-0,03%),

EUR/RUB – 79,25 (+0,24%),

CNY/RUB – 10,803 (+0,03%). Недостаточное замедление инфляции провоцирует более жёсткие заявления представителей ФРС Индексы США завершили день разнонаправленно. Инфляция в США замедляется, но достаточно неспешно. Индекс потребительских цен снизил годовой прирост до 6,4% в январе с 6,5% в декабре при ожиданиях 6,2%. Core CPI снизился до 5,6% с 5,7%. Сдерживающим фактором стали цены на энергоносители, которые в январе вновь повышались. Инфляция цен на услуги замедляется, но довольно медленно. На этом фоне президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вновь повысил свои ожидания терминальной ставки ближе к 5,50%, чем ранее до 5,25%. При этом он ожидает, что безработица повысится ближе к 4,5%. Он также полагает, что в 2024-2025 ФРС может начать снижение ставки, отражая более низкую инфляцию. Патрик Харкер, возглавляющий ФРБ Филадельфии, полагает, что ставка находится недостаточно высоко, но уже близко к уровню, где она будет удерживать инфляцию. Он полагает, что ставка всё же должна быть выше 5,00%, так как статистика указывает на недостаточно быстрое замедление инфляции. Он предполагает, что в текущем году инфляция замедлится до 3,5%, а в 2024 году до 2,5%.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан полагает, что регулятор должен быть готовым продолжить повышение ставки дольше, чем это считалось ранее. Более того, даже после паузы может возникнуть ситуация, когда от ФРС потребуется повышение ставки. Есть очень большой риск в слабом ужесточении. Она полагает, что инфляция очень медленно замедляется, но особенно медленно в стоимости услуг. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что отчёт по инфляции вполне совпадает с ожиданиями. По его мнению, инерции в инфляции весьма много. Он полагает, что повышение ставки должно зависеть от статистики. Поэтому повышение не должно быть самоцелью. При этом он допускает ещё более высокие ставки, если это будет оправдано статистикой. Он предлагает дождаться отчёта по ценам личного потребления в следующую пятницу, так как это наиболее предпочтительный инструмент замера инфляции для ФРС.

Акции производителя программного обеспечения Palantir (PLTR) прибавили более 20%. Компания впервые отчиталась о прибыли в IV квартале, а также показала рост выручки на 18%. Бумаги Nvidia прибавили более 5% на фоне повышения рекомендаций Bank of America, где считают, что компания неплохо заработает на гонке искусственных интеллектов. Coca-Cola (KO) отчиталась лучше ожиданий по выручке, но прибыль совпала с ожиданиями. Компания также ожидает рост цен на свою продукцию, дабы отразить инфляцию.

Динамика по секторам: Real Estate -1,04%, Consumer Staples -0,93%, Health -0,6%, Financials -0,54%, Utilities -0,48%, Industrials -0,28%, Energy -0,02%, Communication Services unch,, Materials +0,22%, Technology +0,44%, Consumer Discretionary +1,18%. По итогам торгов: DJIA — 34089,27 п. (-0,46%),

S&P 500 — 4136,13 п. (-0.03%),

NASDAQ — 11960,15 п. (+0,57%). Власти КНР вновь напоминают о необходимости сдерживания спекуляций с недвижимостью Азиатские рынки преимущественно снижались. Многие инвесторы в Азии повысили свои ожидания относительно дальнейшего ужесточения политики ФРС и более длительного периода высоких ставок. Продолжается история с аэростатами. Китай обвиняет Вашингтон в том, что американская сторона постоянно использует аэростаты для шпионажа за территорией КНР. Акции сектора недвижимости были под давлением в Шанхае на фоне публикаций в официальной прессе относительно необходимости тонкой настройки политики, дабы препятствовать очередному использованию жилья в спекулятивных целях. При этом сектор информационных технологий повышался на 1,5%.

Продажи преобладали на японском рынке. Инвесторы опасаются более высоких ставок ФРС. Кроме того, отчётность японских компаний довольно часто разочаровывает. В частности, акции Recruit Holdings провалились ещё на 3% после слабого отчёта днём ранее. Впрочем, случаются истории, как рост акций Citizen Watch почти на 10% на фоне объявленной программы обратного выкупа. Впрочем, наиболее стабильный рост вновь проявился в финансовом секторе, который выигрывает от разницы ставок в США и Японии. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27470,92 п. (-0,48%),

Hang Seng - 20831,17 п. (-1,34%),

Shanghai - 3279.54 п. (-0,42%). Рост американских запасов вновь негативно влияет на котировки нефти Нефть была под давлением очередного отчёта в США, показавшим рост запасов. Согласно данным API, на неделе до 10 февраля американские коммерческие запасы нефти выросли на 10,507 млн бар. при ожиданиях увеличения лишь на 0,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 846 тыс. бар., а дистиллятов на 1,782 млн бар. Впрочем, отметим, что это последствия бэквордации на рынке в предыдущие месяцы. То есть рост запасов не отражает ситуацию с добычей, но лишь указывает на перемещение нефти с танкеров в наземные хранилища. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $84,74 (-0,98%),

WTI - $78,21 (-1,08%),

Алюминий - $2401,5 (-0,27%),

Золото - $1856,8 (-0,46%). info4

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