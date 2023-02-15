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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 февраля: 4 407,7402 руб/1 г золота и 52,2100/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 407,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,2100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 241,8101 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 692,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3098 р. (0,12%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,27%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,9800 р. (1,97%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4201 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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