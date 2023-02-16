«Открытие»: Геополитика продавила российские индексы вниз

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Геополитика продавила российские индексы вниз

· Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Основной негатив связан с подробностями 10-го юбилейного пакета санкций Евросоюза против РФ. Собственно, меры предполагались, но на сей раз они приобрели конкретное выражение. По сей причине падают фигуранты 10-го пакета санкций, а внимание покупателей сосредоточено на внутренних историях, или компаниях, которые санкционировать невозможно. На негативном фоне активность заметно выросла. Объем сделок на основной секции Московской Бирже составил 24,7 млрд руб к середине дня по сравнению с 19,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2202,55 п. (-1,33%), а индекс РТС - 932,58 п. (-2,13%).

· Лидерами роста среди индексных бумаг были Globaltrans, ГМК «Норникель», «Русгидро», «Яндекс» и «Роснефть». Самыми слабыми оказались TCS Group, Polymetal, VK, N+ Group и «Полюс».

· Появляются подробности юбилейного пакета санкций Евросоюза против РФ. Главное состоит в названиях банков, которым придётся работать в условиях ограничений. В пакете упоминаются «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф Банк», а также ФНБ. Для ФНБ подобное упоминание уже ничего не значит, а вот биржевой историей является «Тинькофф Банк». Впрочем, мы уже писали о том, что неприкасаемых в европейской истерии нет. Пакет европейских санкций также может предусматривать запрет на транзит через Россию и запрет на поставки российского битума и резины. За сим тему санкций можно закрыть.

· Корректируются бумаги VK, хотя санкционная история в данном активе исчерпана. Меж тем, компания объявила о том, что запускает разработку отечественного игрового движка с инвестициями в 1 млрд руб. Запуск движка ожидается в 2024 году, что открывает перспективы лицензирования платформы, как в РФ, так и в других странах.

· При всём внешнем негативе «Яндекс» предоставил весьма сильный отчёт за 2022 год. Чистая прибыль по US GAAP составила 47,6 млрд руб по сравнению с 14,65 млрд руб убытком годом ранее. В IV квартале прибыль составила 7,5 млрд руб по сравнению с 2,86 млрд руб убытком годом ранее. Неаудированная выручка за 2022 год увеличилась на 46% до 521,69 млрд руб. Однозначно позитивный отчёт в сложившихся условиях. То есть компания демонстрирует не только расширение бизнеса, но и вполне солидную прибыль.

· Если же говорить о бумагах, которые растут на падающем рынке, то это Globaltrans, который выигрывает в условиях изменения торговых потоков, и ГМК «Норникель», который обладает почти абсолютной индульгенцией, так как является доминирующим поставщиком ключевых сырьевых компонентов на мировом рынке.

· Рубль слабел. Курс евро даже поднимался выше 80 рублей, но, вероятно, это локальный пик в нервозной ситуации. Соответственно, эмоциональные продажи рубля подходят к концу, а впереди налоговый период и коррекция. 10-ый юбилейный пакет санкций Евросоюза подводит черту под осторожными надеждами, что какие-то валютные возможности ещё остаются.

· Доллар на Forex укреплялся. Накануне вышли данные по потребительской инфляции в США, которые показали, что рост цен замедляется, но далеко не такими темпами, как рассчитывал рынок. Вместо 6,2% годового прироста состоялся прирост на 6,4% по сравнению с 6,5% в декабре. Соответственно, ожидания рынка вновь сместились в сторону более жёсткой политики ФРС.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,475 (+0,34%),

· EUR/USD - $1,0716 (-0,21%),

· GBP/USD - $1,2068 (-0,9%),

· USD/JPY - 133,45 (+0,31%),

· USD/RUB – 74,40 (+0,81%),

· EUR/RUB – 79,62 (+0,47%),

· CNY/RUB – 10,860 (+0,53%).

Риски более высоких ставок сдерживали европейские индексы

· Европейские рынки испытывали проблемы с ростом в начале дня. Ухудшение ожиданий по поводу смягчения политики ФРС оказывают общее давление на рынок. Тем не менее, не обошлось без позитива. Бумаги LVMH пользовались спросом на фоне управленческих решений. Тем не менее, акции Barclays теряли более 8% на фоне снижения прибыли на 14% в IV квартале из-за неправильных управленческих решений и просчётов в политике комиссий. Даже объявление об обратном выкупе на 500 млн фунтов стерлингов не исправило ситуацию. Бумаги Heineken дорожали на 2% на фоне улучшения результатов продаж пива на большинстве рынков присутствия и улучшения спроса в Азии. Немного статистики. Британская инфляция замедлилась в январе до 10,1% вместо ожидаемых 10,3% и 10,5% в декабре. Европейское промышленное производство упало за декабрь на 1,1%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7960,82 п. (+0,09%),

· DAX - 15453,75 п. (+0,48%),

· CAC 40 - 7300,07 п. (+1,20%).

МЭА предупреждает о грядущем дефиците нефти

· Нефть оставалась в минусе, хотя падение котировок было более скромным, чем накануне. Меж тем Международное энергетическое агентство предупреждает, что в II полугодии может сформироваться дефицит на рынке из-за политики ОПЕК и сокращения добычи в РФ под санкциями. Если в первой половине года предложение будет превышать спрос, то во второй половине ситуация может быстро поменяться, говорится в ежемесячном обзоре агентства. Прирост спроса в 2023 году будет на уровне 2 млн барр. К ежедневному потреблению. Соответственно, прогноз повышен на 100 тыс. барр. По сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, средний показатель спроса в текущем году составит 101,9 млн барр.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,25 (-0,39%),

· WTI - $78,65 (-0,52%),

· Алюминий - $2416 (+0,33%),

· Золото - $1846,5 (-1,01%),

· Никель - $26245 (-0,81%).

Неспешное замедление инфляции в США делает рынок облигаций более привлекательным в сравнении с акциями

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,2%. Ожидания рынка сместились в сторону более высокой терминальной ставки около 5,3%. Соответственно, статистика по потребительской инфляции вышла хуже ожиданий, что и послужило фактором снижения оптимизма американских инвесторов. На следующей неделе выйдет показатель цен личного потребления, который сможет, или исправить ситуацию, или усугубить её. Как минимум, текущие доходности облигаций являются вполне солидной альтернативой для рынка акций, если не в долгосрочной перспективе, то на период около двух лет. Во всяком случае, дивидендная доходность S&P 500 вдвое ниже доходности краткосрочных казначейских обязательств США.