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«Открытие»: Оживление экономической активности в Азии может улучшить глобальный инвестиционный климат

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Оживление экономической активности в Азии может улучшить глобальный инвестиционный климат

·         Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки демонстрируют рост на фоне обнадёживающей статистики. В Китае возобновился рост цен на новое жильё, авиационный трафик вырос на треть в январе относительно прошлогодних объёмов. Нефть также дорожает на фоне статистики увеличения авиаперевозок. Вероятно, что азиатский позитив позволит российскому рынку стабилизироваться и переосмыслить очередные европейские санкции.

Санкционная тематика обвалила российские индексы

·         Российский рынок заметно снизился по итогам торгов в среду. Основным негативным фактором стали новости о подробностях юбилейного пакета санкций Евросоюза, которые, в частности, затронут банковский сектор, строительный и химический. В числе аутсайдеров оказались бумаги TCS Group, так как «Тинькофф Банк» упоминается в черновике текста санкционного документа.

·         Существенную просадку показали бумаги VK и «Яндекс». При этом VK заявляет об инвестициях около 1 млрд руб в создание отечественного игрового движка, а «Яндекс» отчитался о прибыли 47,6 млрд руб за 2022 год при росте выручки на 46%.

·         По итогам торгов 15 февраля индекс МосБиржи - 2166,46 п. (-2,95%), а индекс РТС - 914,94 п. (-3,98%).

·         Ближайшей линией поддержки для индекса МосБиржи выступает 100-дневная скользящая около 2146 п. Линии поддержки 200-дневной 2210 п. и 50-дневной 2183 п. индекс успешно преодолел. Впрочем, если 100-дневная не устоит, то волна снижения способна дойти до значений 2000-2050.

Розничные продажи в США заметно выросли за январь после рождественского провала

·         Американские индексы завершили день ростом, хотя внутри дня преобладали продажи. Некоторую уверенность инвесторам предала вышедшая статистика. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка поднялся в феврале до -5,8 п. с -32,9 п. в январе. Розничные продажи выросли за январь на 3%. Впрочем, последнее вряд ли удивляет, так как в декабре наблюдался спад продаж из-за арктического шторма на Рождество. Более неожиданным выглядит нулевой прирост производства за январь, хотя ожидался рост на 0,5% после спада на 1% за декабрь.

·         Отчётности компаний уже не оказывают сильное влияние на весь рынок. Тем не менее, свои результаты уже предоставили три четверти организаций, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Около 69% из них смогли показать прибыль лучше ожиданий Wall Street по сравнению с 79% в среднем за последние три года. Из свежих отчётов отметим результаты Analog Devices, которая заработала $2,75 на акцию в прошедшем квартале, что лучше ожиданий $2,61. При этом конкуренты в отрасли преимущественно отчитывались слабо.

·         Динамика по секторам: Communication Services +1,17%, Consumer Discretionary +1,17%, Utilities +0,64%, Industrials +0,63%, Materials +0,45%, Technology +0,38%, Real Estate +0,26%, Consumer Staples +0,19%, Financials +0,16%, Health -0,51%, Energy -1,78%.

По итогам торгов:

·         DJIA - 34128,05 п. (+0,11%),

·         S&P 500 - 4147,60 п. (+0,28%),

·         NASDAQ - 12070,59 п. (+0,92%).

Цены на недвижимость в Китае возобновили рост после года снижения

·         Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Гонконгский Heng Seng упал на 9% с пикового значения 27 января. Соответственно, на рынке сформировалась перепроданность, которая выразилась в технический отскок на торгах в четверг. В частности, индекс технологичных компаний повышался более чем на 4%. Если же говорить об общей ситуации на китайском рынке, то инвесторы реагируют на конкретные свидетельства восстановления экономики. По данным китайского регулятора авиатранспорта, в январе пассажирский трафик вырос на 34% по сравнению с прошлогодними объёмами перевозки. На этой новости заметно дорожали бумаги авиакомпаний, включая рост более чем на 3% в акциях Air China. Также появились признаки стабилизации в сфере недвижимости. Цены на новое жильё выросли в январе на 0,1%, что не случалось уже около года. Сектор телекоммуникаций повышался более чем на 3% на ожиданиях, что внедрение искусственного интеллекта в поисковые службы приведёт к увеличению интернет трафика.

·         Японские индексы также демонстрировали рост. Накануне иена ослабла до 134 за доллар, что стало стимулом к покупке бумаг экспортёров. В частности, акции Toyota Motor прибавляли более 2%, а Nissan Motor более 4%. Собственно, сектор автомобилестроения показал самый сильный рост среди других отраслевых индикаторов. Объём экспорта из Японии вырос в январе на 3,5% при ожиданиях повышения на 0,8%, а объём импорта увеличился на 17,8% в годовом выражении при ожиданиях повышения на 18,4%.

По состоянию на 8:40 мск:

·         NIKKEI 225 - 27725,01 п. (+0,81%),

·         Hang Seng - 21178,72 п. (+1,76%),

·         Shanghai Composite - 3295,00 п. (+0,44%).

Рост авиационного трафика стимулирует рост котировок нефти

·         Нефть дорожала на торгах в четверг. Поводом для оптимизма служат данные по туризму и мобильности в азиатском регионе. Власти Японии сообщают, что число туристов в январе достигло 1,5 млн человек. В Китае пассажирский трафик увеличился на 34% в январе по сравнению с январём прошлого года. Свежий прогноз от Международного энергетического агентства также указывает на то, что рост авиаперевозок станет одним из факторов повышения спроса на нефть в текущем году. МЭА увеличила прогноз роста спроса на 100 тыс. барр. До 2,0 млн бар. в день относительно объёмов в прошлом году. Прирост около 900 тыс. барр. В день обеспечит Китай.

·         Накануне нефть была под давлением на фоне очередного роста запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 10 февраля коммерческие запасы нефти +16,283 млн барр., запасы бензина +2,316 млн барр., а дистиллятов -1,285 млн барр. Добыча в США осталась на уровне 12,3 млн барр. В сутки.

По состоянию на 9:00 мск:

·         Brent - $85,99 (+0,71%),

·         WTI - $79,32 (+0,93%),

·         Алюминий - $2403 (+0,78%),

·         Золото - $1846,5 (+0,07%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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