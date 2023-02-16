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Курсы валют ЦБ РФ на 16 февраля: 74,2077 руб/доллар США и 79,5654 руб/евро

ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2077 руб.
  • 1 евро - 79,5654 руб.
  • 10 китайских юаней - 108,4730 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3432 р. (0,46%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2299 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2460 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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