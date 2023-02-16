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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 4 446,4702 руб/1 г золота и 51,8000/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 446,4702 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,8000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 271,3101 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 769,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,7298 р. (0,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,79%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4999 р. (1,32%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,7999 р. (2,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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