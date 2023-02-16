Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 4 446,4702 руб/1 г золота и 51,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 446,4702 руб.

1 грамм серебра - 51,8000 руб.

1 грамм платины - 2 271,3101 руб.

1 грамм палладия - 3 769,6101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,7298 р. (0,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4999 р. (1,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,7999 р. (2,08%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



