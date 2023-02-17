«Открытие»: Эмоциональная реакция на новости о санкциях почти исчерпала своё влияние на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Эмоциональная реакция на новости о санкциях почти исчерпала своё влияние на российский рынок

· Российский рынок демонстрировал осторожный рост в первой половине дня в четверг. Индекс МосБиржи поднимался до 50-дневной скользящей около 2183 п., где сформировалось сопротивление. Соответственно, после достижения отметки 2186,64 п. индекс развернулся вниз. Спросом пользуются внутренние истории и золотодобытчики. Падающих индексных бумаг немного, но они преимущественно представлены экспортёрами. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 19,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 24,7 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2173,12 п. (+0,31%), а индекс РТС - 914,89 п. (-0,01%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, «Аэрофлот», OZON Holdings, Polymetal и «Полюс». Самыми слабыми оказались «Газпром», «Интер РАО» и «ФосАгро». Впрочем, снижение этих бумаг было незначительным.

· После активных распродаж в течение последних дней рынок нашел зону стабилизации в диапазоне от 100-дневной до 50-дневной скользящих. По сути, новый пакет санкций от Евросоюза — это в большей степени новостная неожиданность, чем значимая угроза. Закупки из Европы осуществляются через параллельный импорт, так как возможностей прямых поставок техники почти нет.

· Акции «Аэрофлота» среди лидеров дня на новостях о расширении программы регулярных рейсов в Китай. С 15 февраля полёты в Пекин происходят три раза в неделю.

· Совет директоров «Мечела» согласился на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов. Решение было принято 15 февраля. Также было принято не раскрывать детали сделки. Целью сделки называется оптимизация кредитного портфеля.

· Рубль продолжает слабеть, но динамика довольно вялая. ЦБ РФ раскрыл данные по валютным операциям за январь. Объёмы продаж валюты экспортёрами сократились в первый месяц года до $10 млрд по сравнению с 15,7 млрд в декабре. Частные лица купили валюту на 111,3 млрд руб, а банки на 320,4 млрд руб.

· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила возможность рассмотрения повышения ставки на мартовском заседании. Общаясь с журналистами в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» она подчеркнула, что до заседания появится достаточно данных, чтобы оценить возникшие риски. Тем не менее, вероятность повышения ставки в текущем году выше, чем вероятность её снижения, отметила она. Меж тем в Госдуме одобрили отмену лимита на инвестирование средств ФНБ. Ранее порогом для инвестирования считался объём 7% от ВВП. В какой-то мере, если средства будут инвестироваться более активно, то это можно назвать проинфляционным фактором.

· Доллар на Forex был под давлением. Доходность 10-летних казначейских обязательств США снижалась на 2 б.п. ниже 3,79%. При этом в европейских облигациях доходности повышались в пределах 2 б.п. То есть работает классическая схема сокращения разрыва в доходностях, что и приводит к давлению на доллар.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,665 (-0,17%),

· EUR/USD - $1,0702 (+0,1%),

· GBP/USD - $1,2047 (+0,11%),

· USD/JPY - 133,92 (-0,15%),

· USD/RUB – 74,81 (+0,32%),

· EUR/RUB – 80,01 (+0,16%),

· CNY/RUB – 10,888 (+0,17%).

Airbus подтвердил повышение плана по поставкам самолётов в 2023 году

· Европейский Stoxx 600 продолжает расти и уже обновляет годовые максимумы. Акции Airbus дорожали на 3% на фоне подтверждения планов по поставкам самолётов в 2023 году на уровне 720 штук по сравнению с 663 штук в 2022 году. Если же говорить о секторах, то индекс акций базовых материалов повышался почти на 1% на фоне отскока цен на медь. Акции германского Commerzbank дорожали более чем на 9% на фоне отчётности лучше ожиданий. Телекоммуникационная Orange обещает инвесторам улучшить свободный денежный поток и выплаты акционерам в ближайшие пару лет. Бумаги Orange дорожали на 5%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 8011,77 п. (+0,17%),

· DAX - 15586,41 п. (+0,52%),

· CAC 40 - 7373,14 п. (+0,99%).

Азиатский спрос поддерживает котировки нефти

· Нефть сохраняет небольшой прирост на фоне новостей из Азии. В Китае авиационный пассажирский трафик вырос в январе на 34% относительно объёмов в январе прошлого года. Япония отчиталась о росте туризма до 1,5 млн человек также в январе. Кроме того, в МЭА полагают, что к концу квартала добыча в РФ сократится на 1 млн бар. в день, хотя власти заявляют лишь о добровольном сокращении на 0,5 млн бар. в сутки. Если же говорить о росте запасов в США, то их резкое увеличение обусловлено повышением стоимости аренды танкеров. С момента вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть аренда танкеров выросла в четыре раза. Соответственно, это является демотивирующим фактором для хранения нефти на море. При этом бэквордация на рынке сохраняется, но разрыв между ближним фьючерсом и поставками в октябре сократился до $2,75. Соответственно, дальнейшее увеличение спроса в Азии с одновременным сокращением предложения со стороны РФ может сформировать дефицит поставок. Также не добавляет оптимизма решение Barclays остановить финансирование проектов добычи из нефтяных песков.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,52 (+0,16%),

· WTI - $78,78 (+0,24%),

· Алюминий - $2382 (-0,10%),

· Золото - $1847,4 (+0,11%),

· Никель - $25985 (-0,60%).

Американский рынок ждёт негативного сюрприза от данных по ценам производителей

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Впереди публикация статистики по ценам производителей (ожидается снижение до 5,6% с 6,2% в декабре), новым строительствам и первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекса производственной активности ФРБ Филадельфии (ожидается -7,4 п. в феврале). Вечером также состоятся публичные выступления президентов ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер, президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Под давлением могут оказаться акции компании Ford, которая приостановила производство и поставки электрического пикапа F150 из-за проблем с батареями, которые могут воспламениться. Акции производителя сетевого оборудования Cisco, напротив, могут показать рост после сильной отчётности. Компания также заявляет о снижении издержек на логистике при устойчивом спросе на продукцию.