«Открытие»: Оптимизм на рынках заметно угас

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Оптимизм на рынках заметно угас

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Инфляция в США замедляется весьма неохотно, что провоцирует представителей ФРС говорить о необходимости более агрессивного подхода к повышению ставки. Подобные заявления смущают инвесторов по всему миру. Под давлением нефть и золото, а также азиатские индексы. Это предлагает сценарий негативного старта торгов в России. Индекс МосБиржи может уйти ниже 100-дневной скользящей около 2148,4 п. Рубль также может подвергнуться ослаблению, хотя российская валюта находится в зоне перепроданности. Отчётность 17 февраля могут опубликовать «ФосАгро» ( PHOR ) и «Юнипро» ( UPRO ).

Санкционные новости продолжают держать российский рынок в напряжении

· Российский рынок снизился по итогам торгов в четверг. В первой половине дня индекс МосБиржи попытался вернуться выше 50-дневной скользящей около 2183 п., но восхождение остановилось на отметке 2186,64 п., а затем продажи постепенно завладели рынком. Падение индекса МосБиржи, по сути, остановилось уже вблизи 100-дневной около 2148,4 п. Соответственно, по логике технического анализа пятница может начаться с попытки продавить линию поддержки. Если же она устоит, то концовка недели способна подарить некоторый отскок на фиксации коротких позиций. Если же говорить о новостном фоне, то важных корпоративных новостей было немного, а продолжала доминировать тема юбилейного пакета санкций Евросоюза. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,206 млрд руб.

· По итогам торгов 16 февраля Индекс МосБиржи - 2153,96 п. (-0,58%), а Индекс РТС - 906,71 п. (-0,90%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

GLTR-гдр 335,5 4,05% Аэрофлот 27,48 3,11% Polymetal 474,7 1,91% РусГидро 0,78 1,89% TCS-гдр 2 496 1,63%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIVE-гдр 1 418 -2,34% VK-гдр 456,2 -0,83% ГМКНорНик 14 406 -0,65% МКБ ао 7,23 -0,52% Сургнфгз 21,56 -0,51%

· 5 отраслевых индекса российского рынка снизились и 5 показали рост. Самое большое снижение было в металлах и добыче (-1,05%), а вот самый большой рост состоялся в телекоммуникациях (+1,35%).

· Позитив в телекоммуникациях связан с ожиданиями отчётности МТС, которая запланирована на 3 марта. Учитывая дивидендную политику компании, отчёт может стать хорошим новостным поводом для роста акций МТС.

· Транспортный сектор повысился на 0,97%). В данном случае главную роль играют три бумаги: Globaltrans, «Совкомфлот» и «Аэрофлот». При этом источником надежд служит развитие транспортных услуг и логистики поставок в Азию. «Аэрофлот» добавил оптимизма объявлением об увеличении рейсов в Пекин до трёх в неделю.

· Сектор металлов и добычи пострадал из-за падения акций «ВСМПО-Ависма» и ГМК «Норникель». Прочие бумаги отыграли день достаточно спокойно, а в акциях «Мечел» состоялся рост более 2%. Накануне стало известно, что совет директоров "Мечела" согласился на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов. Решение было принято 15 февраля. Также было принято не раскрывать детали сделки. Целью сделки называется оптимизация кредитного портфеля.

· Ситуация с 10-ым пакетом европейских санкций также пока далека от завершения. Во-первых, каких-либо ограничений против российского урана не вводится. Как минимум пять стран Евросоюза крайне зависят от поставок топлива из РФ. Даже французские атомные станции на 20% обеспечиваются российским ураном. Также против санкций в отношении искусственного каучука выступают такие страны, как Германия и Италия. Санкции против очередных банков РФ не вызывают оптимизма в некоторых восточных государствах. Лишь Польша готова без оглядки одобрить всё и сразу, а также конфискацию имущества и активов. Впрочем, вопрос активов пока остаётся крайне чувствительным и грозит валютным кризисом в евро.

· Рубль незначительно ослаб против основных конкурентов. ЦБ РФ раскрыл данные по валютным операциям за январь. Объёмы продаж валюты экспортёрами сократились в первый месяц года до $10 млрд по сравнению с 15,7 млрд в декабре. Частные лица купили валюту на 111,3 млрд руб, а банки на 320,4 млрд руб.

· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь подтвердила возможность рассмотрения повышения ставки на мартовском заседании. Общаясь с журналистами в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» она подчеркнула, что до заседания появится достаточно данных, чтобы оценить возникшие риски. Тем не менее, вероятность повышения ставки в текущем году выше, чем вероятность её снижения, отметила она. Меж тем в Госдуме одобрили отмену лимита на инвестирование средств ФНБ. Ранее порогом для инвестирования считался объём 7% от ВВП. В какой-то мере, если средства будут инвестироваться более активно, то это можно назвать проинфляционным фактором.

· Доллар на Forex торговался без высокой волатильности, а доходности по 10-летним казначейским обязательствам немного выросла. Цены производителей США замедлили свой рост в январе до 6,0% с 6,5% в декабре при ожиданиях 5,4%. Core PPI снизился до 5,4% с 5,5% в декабре при ожиданиях снижения до 4,9%. После этого выступала президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, которая поделилась мыслями, что ещё на прошедшем заседании у неё складывалось впечатление о необходимости вновь повысить ставку на 50 б.п. вместо 25. На текущий момент она также не сомневается в том, что потребуется повысить ставку выше 5,0%. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам повышалась более чем на 2 б.п. до 3,83%.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 103,785 (-0,05%),

· EUR/USD - $1,069 (-0,01%),

· GBP/USD - $1,2012 (-0,18%),

· USD/JPY - 133,85 (-0,2%),

· USD/RUB – 74,855 (+0,38%),

· EUR/RUB – 79,95 (+0,08%),

· CNY/RUB – 10,875 (+0,05%).

Инфляция в США не торопится замедляться по плану

· Американские индексы завершили день в минусе. Основной негатив сформирован статистикой цен производителей и заявлениями представителей ФРС. Индекс цен производителей снизился в январе до 6,0% с 6,5% в декабре при ожиданиях падения до 5,4% прироста. На этом фоне особенно ярко выступали президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Итак, Мейстер сообщила, что на её взгляд, поводов для повышения ставки на прошлом заседании было достаточно. Сегодня она не готова столь же уверенно говорить про мартовское заседание. Однако, если инфляция будет удивлять своей устойчивостью, или всплесками, то от ФРС может потребоваться вернуться к более агрессивным действиям. В любом случае, ставка должна подняться выше 5,0%. Президент ФРБ Сент-Луиса (не голосует) также сообщил, что предпочёл бы повышение на 50 Б.П. в рамках последнего заседания. При этом он не исключает подобного сценария на предстоящем.

· Однако вернёмся к статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 194 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях 200 тыс. Число разрешений на строительство выросло за январь на 0,1%, а вот число новых строительств удивило падением на 4,5%, хотя ситуация в январе была заметно лучше чем в декабре, когда над США разыгрался рождественский арктический шторм. В любом случае, объём новых строительств в США на 28% ниже пиковых значений в апреле прошлого года. Однако самым большим разочарованием стал индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который обвалился до -24,3 п. при ожиданиях роста до -7,8 п. с январских -8,9 п. То есть высокие ставки, хотя в реальности они остаются отрицательными, пока не могут замедлить инфляцию, но экономическая боль уже начала проявляться.

· Одним из немногих позитивных событий на рынке был отчёт Cisco Systems (CSCO), чьи акции подорожали на 5,24%. Производитель сетевого оборудования не только отчитался лучше прогнозов, но и повысил квартальный дивиденд на 3%. Компания также сообщает о снижении расходов на логистику и устойчивом спросе. Бумаги компании потокового аудио Roku (ROKU) подорожали на 11,15%. Результаты за прошедший квартал оказались лучше ожиданий на фоне неожиданно высокого спроса потребителей на предоставление аудио музыкального контента. Ситуация у медийного гиганта Paramount Global (PARA) оказалась заметно хуже. Выручка была ниже прогнозов, а также был зафиксирован квартальный убыток. Shopify (SHOP), чьи бумаги обвалились на 15,88%, сообщил о сильных продажах в IV квартале, но одновременно предупредил инвесторов о замедлении роста выручки.

· Динамика по секторам: Consumer Discretionary -2,16%, Technology -1,75%, Communication Services -1,55%, Materials -1,15%, Industrials -1,09%, Financials -1,07%, Energy -1,03%, Health -1,02%, Real Estate -0,93%, Utilities -0,83%, Consumer Staples -0,79%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33696.85 п. (-1.26%),

· S&P 500 - 4090.41 п. (-1.38%),

· NASDAQ - 11855.83 п. (-1.78%).

Риторика представителей ФРС напугала азиатских инвесторов

· Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Перспектива возвращения ФРС к повышению ставки на 50 б.п. напугала локальных инвесторов. При этом в Китае рынок также начал разочаровываться в своих ожиданиях смягчения политики Народного Банка. Под давлением были секторы, связанные с высокими технологиями. В Шанхае компьютерный индекс терял более 3%, а интернет финансов более 2%. В Гонконге технологичный сектор снижался на 1,5%. Акции инвестиционного банка China Renaissance провалились на 26% на новостях о том, что компания не может связаться с председателем совета директоров и главой компании Бао Фенем.

· Японские акции традиционно коррелируют с динамикой американского рынка. Соответственно индексы японского рынка были в минусе. Однако ситуацию спасало ослабление иены до 134,7 за доллар, что поддерживало бумаги экспортёров, или, скорее, не давало им сильно упасть. В любом случае, бумаги Toyota Motor дешевели на четверть процента, Sony теряли более 2%, а вот Honda Motor повышались на 0,2%. Под давлением были технологичные компании. Акции Tokyo Electron и Advantest теряли более 2%. Акции производителя покрышек Bridgestone подскочили более чем на 3% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли в последнем квартале на 11,5%.

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 27488,59 п. (-0,75%),

· Hang Seng - 20830,40 п. (-0,75%),

· Shanghai Composite - 3243,24 п. (-0,18%).

Нефтяной рынок обеспокоен перспективами более агрессивного подхода ФРС к повышению ставки

· Нефть дешевела. Основной негатив сформирован заявлениями представителей ФРС, которые допускают более агрессивное повышение ставки, что может привести к ухудшению экономической ситуации в США. Впрочем, даже в ОПЕК начали высказывать осторожные опасения относительно спроса в КНР. Министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что решение о сокращении добычи на 2 млн бар. сохранится в ОПЕК+ до конца года, так как есть некоторые сомнения относительно оптимистичных прогнозов роста спроса в Китае. За этими словами также читается опасение, что котировки Brent могут упасть ниже $80 за барр., что сделает бюджет Саудовской Аравии дефицитным.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $84,36 (-0,92%),

· WTI - $77,7 (-1,01%),

· Алюминий - $2399 (+0,21%),

· Золото - $1836,5 (-0,83%).