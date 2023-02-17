Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 февраля: 4 401,6699 руб/1 г золота и 51,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 17 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 401,6699 руб.

1 грамм серебра - 51,6100 руб.

1 грамм платины - 2 225,8401 руб.

1 грамм палладия - 3 480,5701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,8002 р. (1,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,37%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,4701 р. (2,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 289,0401 р. (7,67%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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