Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 4 395,9702 руб/1 г золота и 51,8300/1 г серебра ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 395,9702 руб.

1 грамм серебра - 51,8300 руб.

1 грамм платины - 2 192,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 528,4099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6999 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8001 р. (1,52%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,8399 р. (1,37%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



