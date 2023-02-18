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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 февраля: 4 395,9702 руб/1 г золота и 51,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 395,9702 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,8300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 192,0400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 528,4099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6999 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,43%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8001 р. (1,52%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,8399 р. (1,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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