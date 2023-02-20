«Открытие»: Индекс МосБиржи пока остановил падение на линии 100-дневной скользящей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Индекс МосБиржи пока остановил падение на линии 100-дневной скользящей

· Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня в пятницу. Индекс МосБиржи технично оттолкнулся от 100-дневной скользящей и начал осваивать пространство между линиями 100-дневной и 50-дневной. Подняться выше пока не дают внешние условия, а идти дальше вниз не пускает краткосрочная перепроданность акций. «Юнипро» неплохо отчиталась за 2022 год. Минфин уточнил сумму добровольных пожертвований в бюджет, а также исключил из числа участников нефтяные компании. Плюс в ЦБ РФ считают возможным и необходимым для финансовых организаций вернуться к выплате дивидендов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,9 млрд руб по сравнению с 19,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2167,04 п. (+0,61%), а индекс РТС - 915,83 п. (+1,01%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», «Роснефть», обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» и ММК. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Интер РАО», «РусАл», «Детский Мир» и «Полюс».

· Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство обсуждает с бизнесом вопрос добровольных выплат около 300 млрд руб. При этом речь не идёт о нефтегазовом секторе, или о компаниях средней и малой капитализации. По его словам, в нефтегазовом секторе такой необходимости нет, поскольку там было уже принято несколько налоговых новаций. Соответственно, бумаги нефтегазового сектора взбодрились после интервью министра на телеканале «Россия 24». Однако по прочим секторам остаётся много вопросов, включая металлургов, у которых 2022 год явно проигрывает результатам 2021 года. Ранее в СМИ озвучивался возможный объём добровольных взносов в размере 200-250 млрд руб.

· Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что: «Когда мы имеем дело с публичными акционерными обществами, одним из самых значимых критериев инвестирования розничных и институциональных инвесторов в капитал данных обществ является перспектива получения дивидендов. И с этой точки зрения восстановление обычной практики по выплате дивидендов при наличии такой возможности, когда учтены все риски, когда необходимая прибыль аллокирована на капитал для покрытия дополнительных рисков, и если есть остатки, то мне кажется правильным выплачивать данную прибыль в качестве дивидендов». Таким образом, Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» стал площадкой для ещё одного значимого заявления. Мы можем предположить, что прибыль Сбербанка, которая образовалась в IV квартале и помогла финансовой организации показать прибыльный год, будет направлена на выплату дивидендов из расчёта 50%.

· Чистая прибыль ПАО «Юнипро» в 2022 г. выросла в 2,6 раза. Рост выручки составил 20%, до 105,8 млрд руб. Капитальные затраты в 2022 г. снизились на 47,6%, до 5,9 млрд руб. «Таким образом, компания показала хорошую динамику по итогам года за счет роста производственных показателей и тарифов, и получения платежей за мощности Березовской ГРЭС, - комментирует Тимур Хайруллин, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» по электроэнергетике. - Производство электроэнергии компании возросло за год с 43,3 млрд кВт*ч до 54 млрд кВт*ч. Последний квартал был также относительно неплохим – выручка выросла на 15% до 28,2 млрд руб, EBITDA – на 22% до 9,9 млрд руб. Но компания показала чистый убыток в 4 квартале в 200 млн руб, который может быть связан с переоценкой активов. По итогам года, компания превзошла наш прогноз по выручке 105,6 млрд руб., EBITDA совпала с прогнозом, а чистая прибыль оказалась ниже наших ожиданий почти на 5 млрд руб. Отметим, что денежные средства на счетах компании составили 27,08 млрд руб., а долг отсутствует, что говорит о том, что компания может вернуться к щедрой дивидендной политике после смены собственника, которая нам кажется вполне вероятной. Мы считаем, акции компании интересными для покупки».

· Рубль утром слабел на фоне укрепления доллара на внешних рынках. Однако отметка 75 за доллар оказалась достаточно привлекательной для продаж валюты экспортёрами. Плюс к этому отметим явную перепроданность российской валюты и эффект пятничного контр тренда к недельной тенденции. Во всяком случае, объёмы на валютном рынке довольно высокие, что может подтверждать интерес экспортёров к продажам. Поэтому отметка 75 за доллар может стать своеобразным сопротивлением на ближайшее время.

· Доллар продолжил укрепляться на Forex. Накануне вышел отчёт по ценам производителей США, который показал более медленное замедление производственной инфляции. После этого выступали главы ФРБ Кливленда и ФРБ Сент-Луиса, которые намекнули, что ФРС может вернуться к практике повышения ставки на 50 базисных пункта, так как цены весьма неохотно замедляют рост. Продолжила расти доходность казначейских обязательств. По 10-летним бумагам она повышалась на 3,5 Б.П. почти до 3,9%, хотя ещё несколько дней назад доходность была ниже 3,5%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,515 (+0,7%),

· EUR/USD - $1,0624 (-0,48%),

· GBP/USD - $1,1934 (-0,49%),

· USD/JPY - 134,88 (+0,75%),

· USD/RUB – 74,55 (-0,41%),

· EUR/RUB – 79,35 (-0,75%),

· CNY/RUB – 10,811 (-0,59%).

Отчёт Mercedes-Benz оказался светлым моментом пессимистичных торгов в Европе

· Европейские индексы торговались в минусе. Негативом для рынка служит возрождение опасений более высоких ставок, так как инфляция, что в Европе, что в США, замедляется крайне неохотно, а в еврозоне даже вернулась к росту в январе. Основное давление пришлось на технологичные бумаги. Впрочем, не обошлось и без позитива. Акции Mercedes-Benz дорожали на 2,5%. Производитель премиальных автомобилей отчитался о росте прибыли в 1,6 раза в IV квартале, а также о выручке лучше ожиданий. Британская кредитная организация NatWest предупреждает инвесторов, что высокие ставки имеют обратный эффект на прибыль кредиторов, поскольку они снижают спрос на кредиты. Акции NatWest провалились на 7%. Немного статистики. Розничные продажи в Великобритании выросли на 0,5% за январь при ожиданиях снижения на 0,3%. Цены производителей Германии упали за январь на 1,0% при ожиданиях снижения на 1,6%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7986,70 п. (-0,32%),

· DAX - 15368,63 п. (-1,06%),

· CAC 40 - 7307,11 п. (-0,80%).

Страхи перед более высокими ставками и крепкий доллар приносят нефти потери

· Нефть Brent дешевела почти на 3%. Сразу комбинация факторов оказывает давление на котировки. Перспектива более высоких ставок не способствует инвестициям в рисковые активы. Кроме того, более высокие ставки могут всё же спровоцировать экономический спад. И, наконец, укрепление доллара также оказывает давление на все сырьевые активы. Впрочем, подобная волатильность для нефти является обычным делом в последние недели. До февраля котировки находились под давлением схожих страхов, но затем данные из Китая помогли нефти записать на свой счёт недельный прирост. Пока котировки всё же находятся выше значений на конец января. Тем не менее, для разворота потребуются новые сигналы о восстановлении спроса, или проблем с поставками.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $82,48 (-3,12%),

· WTI - $75,91 (-3,29%),

· Алюминий - $2375,5 (-0,77%),

· Золото - $1835 (-0,91%),

· Никель - $26010 (-1,81%).

Американский рынок вновь будет внимательно слушать представителей ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,4% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. На настроение инвесторов влияет рост доходностей казначейских обязательств США. По 10-летним бумагам доходность подскочила до 3,9%. В Goldman Sachs теперь ждут ещё три повышения ставки на 25 Б.П. каждое. В пятницу рынок сможет ознакомиться с мнением ещё двух представителей ФРС – президента ФРБ Атланты Томаса Баркина и управляющей ФРС Мишель Боумен. Дополнительную нервозность рынку предоставляет тот факт, что понедельник 20 февраля в США отмечают день президента, или день рождения Джорджа Вашингтона. В фокусе внимания акции Tesla. Компания объявила об отзыве более 362 тыс. автомобилей, но причиной отзыва является система автопилота, которая установлена на отзываемых моделях в бета-версии.