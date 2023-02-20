«Открытие»: Индекс Мосбиржи завершил худшую неделю с октября

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции завершили неделю на оптимистичной ноте, закончив ростом торги в пятницу, 17 февраля. Индекс Мосбиржи прервал трехнедельную серию роста и по итогам недели подешевел на 4,1%. Это худшая неделя с октября (осенью 2022 г. настроение на рынке сильно подпортила объявленная частичная мобилизация). Тем не менее в сентябре и октябре 2022 г. просадка была куда более драматичной, нежели сейчас.

На 19:00 мск:

Индекс Мосбиржи — 2 168,88 п. (+0,69%), с нач. года +0,7%

Индекс РТС — 920,19 п. (+1,49%), с нач. года -5,2%

Основной фактор давления на российский фондовый рынок на этой неделе связан с подробностями десятого, «юбилейного», пакета санкций Евросоюза против РФ, который ЕС намерен официально опубликовать до 24 февраля. В частности, в пакете рестрикций упоминаются популярные у розничных инвесторов (в группе неподсанкционных кредиторов) «Альфа-банк» и «Тинькофф банк». При этом в настоящий момент доля розничных инвесторов на российском рынке акций составляет 80%, что логичным образом вылилось в эмоциональную реакцию этой категории участников рынка, спровоцировав снижение.

Ослабление рубля частично компенсировало просадку. Вес российских экспортеров на национальном фондовом рынке очень существенный. Обычно слабый рубль поддерживает рынок. Рубль к доллару дешевеет уже 5 недель подряд, USDRUB достиг максимумов с апреля 2022 года, и в целом такая динамика могла бы стать достойным подспорьем для акций. Однако это произошло бы в том случае, если бы слабость рубля не была также обусловлена санкционной повесткой.

Расписки TCS Group на этой неделе в лидерах снижения среди индексных бумаг, что логично, объясняется угрозой санкций против «Тинькофф банка». В целом бумаги российских эмитентов, которые торгуются в форме расписок, почувствовали наиболее заметное давление на волне эмоциональной реакции, поскольку под санкциями может оказаться очень популярная у розничных инвесторов финансовая (в том числе, брокерская компания).

Просадка золотодобытчиков, скорее отражает коррекцию мировых цен на золото, которые за последние 3 недели снизились более чем на 7%. Слабость в акциях производителей цветных металлов и сталепроизводителей может быть больше связана с динамикой мировых сырьевых цен, которые учитывают растущие риски того, что положительное влияние на глобальный спрос со стороны открытия Китая может нивелироваться жесткой посадкой экономик США и Европы, где центробанки намекают на продолжение агрессивной денежно-кредитной политики.

Что касается высокой волатильности в третьем эшелоне — это побочный эффект высокой доли розничных инвесторов на рынке акций. Некоторые из них преследуют откровенно спекулятивные цели и присоединяются к пампу в акциях, например, «Красного Октября» или «Мостотреста» не потому, что рост обусловлен фундаментальными факторами, а потому, что в моменте именно в этой бумаге возникает волатильность. Другими словами, инвесторы больше интересуются не компанией и ее акциями, а тем активом, который именно сейчас предлагает волатильность и поле для агрессивных торговых стратегий.

Внешний фон был негативным для российского рынка в пятницу. Акции в Европе подешевели в пятницу. Американский фондовый рынок также был под давлением. Ястребиные комментарии представителей ФРС на фоне опубликованной на этой неделе статистики привели к тому, что доходность 10-летних облигаций Казначейства США достигла нового максимума с 10 ноября 2022 года на уровне 3,925%, хотя к вечеру облигации перешли к росту, а доходности – к снижению. Цены на нефть просели примерно на 2,5%. Цены на газ в Европе снизились до новых минимумов с сентября 2021 года на уровне около 530 долларов за тыс. кубометров.

Мы считаем, что в тот момент, когда рынок нащупает дно и будет сбалансирован для новой волны роста, наиболее привлекательно будут смотреться акции Сбербанка, которые, считаем, упали преимущественно под давлением общей негативной рыночной волны (наша цель по Сберу 190 руб.). Бумаги продуктовых ритейлеров, также просевшие на фоне общей негативной волны, должны очень неплохо перформить на стадии рыночного восстановления. Также отметим акции «Русала» (наша цель 52 руб.) и золотодобытчика «Полюс», поскольку реализованное ослабление рубля в последние недели сопоставимо по темпам со снижением мировых цен на золото. «Яндекс», который торгуется ниже 2000 рублей, также смотрится привлекательно для покупки (наша цель 3132 руб.), как и бумаги Ozon, которые в моменте, на наш взгляд, незаслуженно стоят дешевле 1600 рублей.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 83,04 (-2,47%), с нач. года -3,3%

WTI, $/бар. — 76,28 (-2,82%), с нач. года -5,0%

Urals, $/бар. — 57,12 (-2,76%), с нач. года -10,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 835,49 (-0,05%), с нач. года +0,6%

Серебро, $/тр. унц. — 21,59 (+0,05%), с нач. года -9,9%

Алюминий, $/т — 2 390,50 (-0,15%), с нач. года +0,5%

Медь, $/т — 8 970,50 (-0,58%), с нач. года +7,1%

Никель, $/т — 25 930,00 (-2,11%) с нач. года -13,7%

Дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляет 10,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0661 (-0,12%), с начала года -0,4%

GBP/USD — 1,1996 (+0,03%), с начала года -0,7%

USD/JPY — 134,35 (+0,31%), с начала года +2,5%

Индекс доллара — 104,099 (+0,23%), с начала года +0,6%

USD/RUB (Мосбиржа) — 74,29 (-0,75%), с начала года +6,3%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,3 (-0,81%), с начала года +6,7%

Ключевые новости дня

Эмитенты финансового сектора могут возвращаться к дивидендам, если размер прибыли позволяет осуществить выплаты акционерам без рисков для капитала, это поможет вернуть доверие инвесторов к рынку, сказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

В фокусе

VK (VKCO) не опубликовал финансовую отчётность (МСФО) за 4 квартал 2022 г., которая ожидалась 16 февраля

Совет директоров «ФосАгро» (PHOR) перенес рассмотрение отчета за 2022 год, что планировалось реализовать 17 февраля.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Потребительского сектора» (-0,05). Бумаги «Аптеки36и6» (APTK), «Соллерс» (SVAV) и «Мать и дитя» (MDMG) прибавили более 1%. Однако расписки X5 Group (FIVE) подешевели более чем на 1%, а их вес в отраслевом индексе составляет 14%. Это не позволило завершить день в зеленой зоне.

Лидером роста стал индекс «Финансов» (+1%). Здесь очень приличную динамику показали акции «Мосбиржи» и «Банка Санкт-Петербург». Однако акции «СПБ Биржи» (SPBE) и расписки TCS Group (TCSG) подешевели почти на процент, поскольку тема санкций и давление продаж со стороны розничных инвесторов продолжают оказывать давление на эти бумаги.

Индекс «Металлов и добычи» (+0,98%). Префы (MTLRP) «Мечела» упали почти на 2%, однако обычка (MTLR) подорожала на 0,5%. Акции «Русала» (RUAL) потеряли около 1,4% и также были в лидерах снижения, как и акции НЛМК (NLMK), которые подешевели на 1%. В лидерах роста были акции золотодобытчиков и ММК (MAGN).

Индекс «Нефти и газа» (+0,7%). В лидерах снижения были префы «Транснефти» (TRNFP) и акции «Сургутнефтегаза» (SNGS). В лидерах роста префы «Башнефти» (BANEP) и «Роснефть» (ROSN).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 7 подешевели и 18 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Лензолота» (LNZLP) и «Оргсинтеза» (KZOS). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали, как раз префы «Лензолота» (-22,2%). Наиболее существенный рост – акции «Оргсинтеза» (+12%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 27 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.

52,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 64,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Чистая прибыль «РусГидро» (HYDR) по РСБУ в 2022 г. снизилась на 48,9% г/г до 25,99 млрд руб. Выручка выросла на 5% г/г до 199,58 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4% г/г до 99,3 млрд руб. Снижение выручки было компенсировано ростом цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности во II ценовой зоне (Сибирь). При этом выработка на ГЭС центрального региона увеличилась, реализация электроэнергии и мощности ГЭС на Дальнем Востоке увеличилась. Акции компании позитивно отреагировали на опубликованные данные, прибавили в цене порядка 1%.

«Казаньоргсинтез» (KZOS) в 2022 году получило рекордную чистую прибыль за всю историю предприятия, сообщил генеральный директор компании Айрат Сафин на итоговой коллегии министерства экономики Татарстана в Казани. Компания в 2022 году увеличила объем производства товарной продукции на 6% до более чем 1 млн тонн за счет увеличения объемов переработки сжиженных углеводородных газов. Обыкновенные акции KZOS в пятницу выросли на 12,8%.