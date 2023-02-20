«Открытие»: Восстановление китайской экономики сильнее пессимизма в западной экономике

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Восстановление китайской экономики сильнее пессимизма в западной экономике

· Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России слабо позитивная. Китайские акции дорожают на фоне дальнейшего восстановления активности в экономике. Нефть также ориентируется на Китай и Индию, где спрос продолжает расти. На этом фоне российский рынок может проигнорировать санкционную риторику в Европе и показать рост в начале недели. Рубль также способен укрепится, так как экспортёры будут продавать валюту в рамках налогового периода.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи упал с 2261,58 п. до 2168,88 п., а индекс РТС с 971,95 п. до 920,19 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0679 до $1,0695. Пара USD/RUB повысилась с 73,39 до 74,29, а пара EUR/RUB с 78,445 до 79,30. Нефть Brent подешевела с $86,39 до $83,00 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1874,50 до $1850,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 920,79 до 919,92 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4090,46 п. до 4079,09 п.

· Прошедшая неделя оказалась довольно сложной для российских акций. Главный негатив продолжил поступать из Европы, где готовят юбилейный пакет санкций против России. Ожидается, что пополнится число банков под санкциями, акции одного из которых торгуются на Московской Бирже. По прочим направлениям пока нет чёткой информации, так как несколько стран выступили против санкций «РосАтома» и поставок искусственного каучука из РФ. В любом случае, европейские лидеры рассчитывают принять пакет 24 февраля. В начале прошедшей недели правительство предложило новую схему налогообложения нефтяников, ограничив для них размер дисконта от эталонного сорта нефти Brent. ЦБ РФ повысил нормы резервирования, как в рублях, так и в иностранной валюте. Впрочем, был и позитивный момент, связанный с планами МТС опубликовать финансовую и операционную отчётность 3 марта. Во вторник под давлением были акции сталеваров на фоне слабой операционной отчётности ММК за 2022 год. VK порадовала инвесторов планами сменить юрисдикцию с британских виргинских островов на Россию.

· В середине недели бумаги VK уже падали вместе с «Яндексом». При этом VK намерена инвестировать до 1 млрд руб в разработку российского игрового движка, а «Яндекс» отчитался о прибыли в размере 47,6 млрд за 2022 год. В четверг индекс МосБиржи осваивал диапазон между 100-дневной скользящей и 50-дневной скользящей. Как минимум нижняя поддержка устояла, хотя и верхняя граница диапазона не была пройдена. Концовка недели осталась всё же за покупателями. Минфин пояснил, что намерен получить добровольные отчисления компаний на 300 млрд руб за 2021-2022 годы, но не рассчитывает на поступления от нефтяников, которые без того прошли необходимые изменения в налогообложении. В ЦБ РФ также ожидают, что финансовые организации вернутся к выплате дивидендов, что должно повысить доверие инвесторов к финансовому рынку.

· Внешние рынки жили в ожидании статистики по инфляции, которая, увы, показала слишком медленное снижение темпов роста цен, как на уровне потребительского рынка, так и производителей. Соответственно, вновь обострились страхи ещё более высоких ставок на более длительный срок. Во всяком случае, на Wall Street уже ждут ещё три повышения на 25 Б.П. в рамках ближайших заседаний ФРС. Соответственно, для акций подобный сценарий является негативом.

Ключевые события предстоящей недели

· США отдыхают в понедельник по случаю дня президента, или дня рождения Джорджа Вашингтона. В Канаде будут отмечать день семьи. В Германии выйдет отчёт по ценам производителей. Далее существенной статистики не будет.

· Во вторник будут публиковаться предварительные отчёты деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны поднимется до 50,6 п. в феврале с 50,3 п. в январе. Днём также выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений в Германии. Вечером стоит обратить внимание на канадскую инфляцию. Ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 6,1% с 6,3% в декабре. Американский сводный индикатор деловой активности мог подняться в феврале до 47,5 п. с 46,8 п.

· Резервный Банк Новой Зеландии может в среду повысить ключевую ставку на 50 базисных пункта до 4,75%. Днём в Германии выйдут оценки деловых ожиданий, текущей ситуации, а также индекс делового климата. В США вечером публикуется протокол заседания ФРС. Вечером в России опубликуют статистику промышленного производства и цен производителей за январь. Также выйдет статистика Росстата по недельной инфляции.

· Ночью в четверг выйдут данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Днём в еврозоне уточнят инфляцию за январь. Ожидается повышение оценки инфляции до 8,6% с 8,5%. Вечером появится индекс национальной активности ФРБ Чикаго, очередная оценка ВВП США (ожидается сохранение оценки на уровне 2,9%), а также первичные обращения за пособием по безработице. Далее в календаре четверга выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Пятницу начнём с данных по инфляции в Японии. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен ускорился до 4,2% в январе с 4,0% в декабре. Далее в Европе выйдет оценка ВВП Германии, а также индекс потребительского климата (GFK). Во Франции также опубликуют оценку ВВП. Однако всё самое важное состоится вечером. В США запланирован отчёт по ценам личного потребления. Ожидается, что Core PCE замедлил свой рост в январе до 4,3% с 4,4% в декабре. Далее февральский итоговый индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и продажи нового жилья за январь. Выступят представители ФРС управляющий Томас Джефферсон и глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер.

Власти КНР продолжают стимулировать новые публичные размещения

· Новая неделя в Азии началась ростом большинства локальных индексов. Впрочем, основной позитив сосредоточился в Китае. Местные данные говорят о восстановлении трафика в городах до обычного уровня. Повышался сектор брокерских компаний на фоне новых инициатив по стимулированию первичных размещений новых компаний. Также в плюсе были финансовый сектор и сектор недвижимости. Локальные инвесторы игнорировали предупреждения госсекретаря Энтони Блинкина, который предостерёг Китай от помощи России. Народный Банк КНР, как и предполагалось, не стал менять параметры своей денежной политики.

· Японский рынок торговался без существенных изменений. Иена незначительно укреплялась, что негативно влияло на акции экспортёров. В минусе были бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron (-1,6%), Sony (-0,4%), Toyota Motor (-0,25%). Сдерживающим фактором для японского рынка выступал тот факт, что в США понедельник является выходным.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 27520,92 п. (+0,03%),

· Hang Seng - 20875,81 п. (+0,75%),

· Shanghai Composite - 3273,40 п. (+1,53%).

Китайский спрос на нефть преодолевает западный пессимизм

· Нефть дорожала после распродаж прошлой недели. Восстановление спроса в Китае и продолжающийся рост потребления в Индии компенсирует слабость европейского и американского рынка. При этом заявления из Саудовской Аравии обеспечивают долгосрочную поддержку котировкам, так как главный арабский производитель нефти не отказывается от решения по сокращению добычи на 2 млн барр. Напомним также о том, что в марте РФ планирует добровольно сократить производство ещё на 0,5 млн барр. в сутки. Поэтому аналитики Goldman Sachs настаивают, что в II полугодии цена Brent поднимется выше $100 за барр. на фоне физического дефицита поставок.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $83,68 (+0,82%),

· WTI - $76,87 (+0,69%),

· Алюминий - $2420 (+1,36%),

· Золото - $1852,6 (+0,13%).