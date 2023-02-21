«Открытие»: Уверенный старт очень специфической торговой недели

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали по итогам торгов в понедельник, 20 февраля.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 183,57 п. (+0,68%), с нач. года +1,4%

Индекс РТС — 921,51 п. (+0,14%), с нач. года -5,1%

Наступила сложная для российских инвесторов неделя. Она короткая из-за удлиненных праздников по случаю Дня защитника Отечества. При этом она насыщена психологическими и политическими реперными точками, начиная от годовщины начала специальной военной операции и заканчивая долгожданным посланием президента РФ Федеральному собранию, за которым сразу следует внеплановое заседание Госдумы и Совета Федерации. Немаловажный ингредиент – это ожидаемое в ближайшие дни официальное объявление 10-го пакета санкций Евросоюза.

Неудивительно, что на такой специфической торговой неделе экономические драйверы несколько отходят на задний план, уступая центральное место на сцене геополитической повестке. На наш взгляд, рост в понедельник также объясняется геополитикой. А именно спекуляциями на тему того, что никаких судьбоносных для рынка политических заявлений сделано не будет, а негативный эффект санкций уже в цене.

И если мы внимательно посмотрим на акции, которые пользовались спросом в понедельник, то увидим среди бенефициаров попытки восстановления рынка после просадки на прошлой неделе акции компаний нефтегазового сектора и акции крупнейших российских банков. Действительно, слухи вокруг 10-го пакета санкций ЕС не предполагают, что нефтегазовый сектор подпадет под более жёсткие рестрикции относительно тех, которые уже введены. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что широко обсуждаемый пару недель назад добровольный взнос крупного бизнеса в пользу государства не касается компаний из нефтегазового сектора, поскольку они свою лепту со стороны изменения налогообложения в нефтяной отрасли все равно внесут. Сбербанк и ВТБ уже давно находятся под наиболее жесткими санкциями Запада. Поэтому новые санкции вряд ли негативно повлияют на этих кредиторов. Зато, возможно, ухудшат положение их конкурентов.

При этом рубль возобновил ослабление против доллара, евро и юаня, что благоприятно для российских экспортеров.

Внешний фон был слабо позитивным для российского рынка. Невыразительная динамика акций в Европе и национальный праздник в США не давали какого-либо определяющего ориентира. При этом цены на нефть стабилизировались, а промышленные металлы показали очень неплохую динамику, что позитивно сказалось на акциях российских металлургов.

Действительно, если официально объявленные санкции ЕС не будут более драконовскими, нежели сейчас уже рассчитывает услышать рынок, а геополитическая неопределенность устранится, российский рынок вполне может оказаться способен вернуться выше 2300 пунктов, хотя сейчас, опираясь на технический анализ, мы по-прежнему отмечаем, что риски падения до 2050-2000 пунктов пока сохраняются.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 83,11 (+0,13%), с нач. года -3,3%

WTI, $/бар. — 76,60 (+0,34%), с нач. года -4,6%

Urals, $/бар. — 57,32 (+0,19%), с нач. года -10,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 843,18 (+0,04%), с нач. года +1,1%

Серебро, $/тр. унц. — 21,81 (+0,38%), с нач. года -8,9%

Алюминий, $/т — 2 453,50 (+2,76%), с нач. года +3,2%

Медь, $/т — 9 124,00 (+1,52%), с нач. года +9,0%

Никель, $/т — 26 940,00 (+4,45%) с нач. года -10,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,3 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,1 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0685 (-0,09%), с начала года -0,2%

GBP/USD — 1,2029 (-0,07%), с начала года -0,4%

USD/JPY — 134,08 (-0,05%), с начала года +2,3%

Индекс доллара — 103,86 (-0,00%), с начала года +0,3%

USD/RUB (Мосбиржа) — 74,5 (+0,28%), с начала года +6,6%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,6325 (+0,42%), с начала года +7,2%

Ключевые новости дня

Из предварительной оценки Росстата следует, что ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% г/г, что оказалось лучше прогнозных оценок Минэкономразвития, который буквально недавно оценивал экономический спад цифрой 2,5% г/г.

В фокусе

«Полюс» (PLZL) планирует 21 февраля опубликовать производственные результаты за II полугодие и весь 2022 год.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Строительных компаний» (-1,1%). Все девелоперы в минусе. Расписки «Эталона» (ETLN) упали почти на 2%, а акции «Самолета» (SMLT) подешевели более чем на 1%.

Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+1,4%). Лучшими в секторе были акции золотодобытчика «Полюс» в преддверии публикации производственных результатов. Акции «Русала» (RUAL), которые в пятницу были в аутсайдерах, сегодня в группе лидеров роста, как и акции ММК (MAGN). Аутсайдером в секторе вновь стали обыкновенные акции «Мечела» (MTLR).

Индекс «Потребительского сектора» (+0,2%). Бумаги «Инарктики» (AQUA) подскочили на 1% - лидеры по темпам в секторе. Акции «Соллерс» (SVAV) подешевели на 3%, став аутсайдером сектора.

Индекс «Финансов» (+0,35%). Здесь лучше конкурентов смотрелись акции ВТБ (VTBR) и Сбербанка (SBER). На прошлой неделе они подешевели на фоне опасений, связанных с санкциями. Однако крупнейшие в стране кредиторы уже подпали под западные рестрикции, поэтому смотрелись перепроданными по итогам снижения на прошлой неделе.

Индекс «Нефти и газа» (+0,6%). В лидерах снижения была обычка «Татнефти» (TATN) и префы «Башнефти» (BANEP). Остальные бумаги сектора в целом завершили день в зеленой зоне. Лидировали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (SNGS).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 8 подешевели и 17 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Полюса», «Лензолота» (LNZL). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали, префы «Лензолота» (-22,2%). Наиболее существенный рост – акции «Телеграфа» (CNTL, +21,7%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 27 подорожали и 13 подешевели по итогам дня.

50,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 64,3 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.