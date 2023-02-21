«Открытие»: Санкционная риторика Запада портит настроение российским инвесторам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Санкционная риторика Запада портит настроение российским инвесторам

· Российский рынок возобновил снижение на фоне санкционной риторики. Президент США посетил столицу Украины и обещал новые санкции. В Евросоюзе рассчитывают согласовать до 22 февраля юбилейный пакет санкций. Кроме того, дополнительную тревожность создают предстоящие длинные выходные. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 13,8 млрд руб, что сложно назвать высокой активностью.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2151,65 п. (-0,79%), а индекс РТС - 915,01 (-0,56%).

· Растущих индексных бумаг к середине дня не было. Самыми слабыми оказались Polymetal, Globaltrans, TCS Group, OZON Holdings, «Яндекс».

· Корпоративных новостей был минимум. Разве только можно отметить информацию от «МРСК Урала», которая может купить активы «Фортума» в челябинской области, а также ожидает рост выручки на 18% в текущем году и увеличение прибыли в 4,5 раза. ММК сообщает о возобновлении работы своего завода в Дертйоле (Турции». Площадка не пострадала во время землетрясения.

· Основной негативный фон создаёт поток сообщений на санкционную тематику. Президент США посетил Киев, где объявил о подготовке очередных санкций против РФ. Постпреды стран Евросоюза надеются согласовать юбилейный пакет против РФ 22 февраля. На этом фоне падают бумаги TCS Group, так как компания может оказаться в списке финансовых организаций, к которым будут применены новые санкции. В остальном, рынок снижается на фоне преобладания негативных ожиданий.

· Меж тем рубль чувствует себя достаточно уверенно. Экспортёры в феврале имели чуть больше времени на конвертацию валютной выручки, чем в январе, но всё же месяц сам по себе является коротким, плюс предстоят длинные праздники. Соответственно, в III декаде влияние продаж валюты экспортёрами будет ощущаться достаточно сильно.

· Доллар торговался без существенной волатильности на Forex. Поскольку торги в США не проводятся 20 февраля по случаю президентского дня (Дня рождения Джорджа Вашингтона), то на рынке отсутствует ориентир в качестве настроений американских трейдеров. Поэтому до конца дня не ждём каких-либо существенных движений на глобальном валютном рынке.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,825 (0,04%),

· EUR/USD - $1,0684 (-0,1%),

· GBP/USD - $1,2029 (-0,11%),

· USD/JPY - 134,13 (-0,02%),

· USD/RUB – 74,08 (-0,28%),

· EUR/RUB – 79,02 (-0,35%),

· CNY/RUB – 10,769 (+0,08%).

Рынки Европы боятся взять определённый курс без американского ориентира

· Европейские индексы торговались без существенной волатильности. Сектор базовых материалов прибавлял более 1% на фоне надежд высокого спроса со стороны Китая. Однако случались негативные истории, как, например, падение акций Telecom Italia на 3%. На минувших выходных ожидались новости по поводу альтернативного предложения по покупке компании. Соответственно, фонд KKR может испытывать спокойствие и даже начать торговаться за финальную цену выкупа. Бумаги австрийского Raiffeisen Bank теряли около 7% на новостях о том, что США рассматривают возможность наложения санкций на организацию из-за её бизнеса в России.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 8004,95 п. (+0,01%),

· DAX - 15480,25 п. (-0,01%),

· CAC 40 - 7338,06 п. (-0,13%).

Реальный спрос зовёт нефть к росту

· Нефть сохраняла небольшой прирост. Пока отсутствует американский информационный фон, рынок сосредоточен на реальных фактах. Автомобильный трафик в Китае почти восстановился до уровня перед пандемией COVID-19. Ожидается, что дальнейшее восстановление автомобильного и авиационного трафика приведёт к новым рекордам в импорте нефти Китаем. Одновременно поступательно развивается потребление топлива в Индии. Если же учитывать, что средняя цена покупки нефти в этих странах существенно ниже европейской, или американской, благодаря российским поставкам с дисконтом, то ценовых ограничений для потребления пока не предвидится. При этом в марте РФ уже планирует сократить добычу на 500 тыс. барр. В сутки за счёт европейского направления экспорта. То есть реальность рынка такова, что спрос продолжит увеличиваться, а вот предложение будет сокращаться, или расти неравномерно. Поэтому аналитики Goldman Sachs продолжают настаивать на возвращении котировок Brent к уровню $100 за барр. И выше.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $83,56 (+0,67%),

· WTI - $76,79 (+0,59%),

· Алюминий - $2419,5 (+1,34%),

· Золото - $1852,4 (+0,12%),

· Никель - $26055 (+1,02%).

Американский рынок сегодня отдыхает

· Торги в США не проводятся в понедельник 20 февраля по случаю Дня Президента, или дня рождения Джорджа Вашингтона (первого президента США). В рамках электронной сессии фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение индексов от -0,2% в Dow Jones до +0,15% в NASDAQ. На предстоящей неделе ключевым событием для психологии инвесторов будет публикация данных по ценам личного потребления. Отчёт запланирован на пятницу. Соответственно, до этого момента американские акции будут подвержены переменчивым настроениям.