«Открытие»: Ожидания более крепкого доллара давят на зарубежные рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Ожидания более крепкого доллара давят на зарубежные рынки
- Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно в минусе. Китайские акции под опасением дальнейшей конфронтации с США. Нефть дешевеет на опасениях более высоких ставок и укрепления доллара. Также дешевеют металлы. На этом фоне можно ожидать падения акций на российской площадке и ослабления рубля.
Акции российских нефтяников сыграли стабилизирующую роль на торгах понедельника
- Российский рынок всё же смог закрыть день в плюсе, хотя в первой половине дня понедельника рынок находился под давлением. Свою позитивную роль сыграли акции нефтяников, которые исключены из инициативы добровольных взносов в бюджет. В остальном, рынок испытывал неуверенность, как на фоне внешней санкционной риторики, так и планов Минфина относительно добровольных взносов компаний с прибылью выше 1 млрд руб в год в период 2021-2022 годов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,085 млрд руб.
- По итогам торгов 20 февраля индекс МосБиржи - 2183,57 п. (+0,68%), а индекс РТС - 921,51 п. (+0,14%).
Лидеры роста на 23:00 мск:
|
Полюс
|
8 925
|
2,98%
|
Сургнфгз
|
22,2
|
2,75%
|
РУСАЛ ао
|
39,44
|
1,89%
|
Система ао
|
12,73
|
1,84%
|
ВТБ ао
|
0,02
|
1,56%
Лидеры снижения на 23:00 мск:
|
GLTR-гдр
|
330,25
|
-2,34%
|
OZON-адр
|
1 553,5
|
-1,83%
|
МТС-ао
|
246,7
|
-1,08%
|
ПИК ао
|
596,3
|
-1,03%
|
ИнтерРАОао
|
3,3
|
-0,75%
- 6 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, а 4 завершили торги в плюсе. Наиболее сильное давление испытывал сектор строительных компаний (-1,12%), а вот самый сильный рост был в металлах и добыче (+1,39%).
- Рост акций металлов и добычи отражал ситуацию с контрактами на поставку металла. Надежды на китайский спрос спровоцировали подорожание алюминия на 3%, а никеля на 5%. Собственно говоря, сектор базовых материалов был одним из лидеров на торгах в Европе.
- Сектор нефти и газа повысился на 0,6%. В планах Минфина на добровольные взносы в бюджет нет нефтяных компаний, так как в последнее время реализовались несколько налоговых инициатив, которые без дополнительных решений повысили отчисления в бюджет. К тому же нефть дорожала на торгах в понедельник. Brent торговалась около $84 за баррель на ожиданиях восстановления и роста спроса в Китае. Лидерами сектора стали бумаги «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».
- Негативом для российского рынка стал очередной поток новостей о санкциях. Президент США посетил Киев, где озвучил очередные планы Вашингтона относительно санкций против РФ. В Европе постоянные представители стран участников планируют согласовать юбилейный пакет санкций 22 февраля. В целом, никаких больших неожиданностей данный пакет не предполагает, но общий негативный фон создаёт. Плюс к этому нельзя не отметить очередные заявления Госсекретаря США Энтони Блинкина в адрес Китая, который в очередной раз предостерегли от сотрудничества и помощи РФ.
- Росстат, по предварительной оценке, полагает, что спад ВВП РФ в 2022 году составил 2,1%. Это заметно лучше оценки МЭР, которая составляет 2,5%. Кроме того, инфляция за январь оценивается на уровне 11,77% в годовом выражении. Вот это уже имеет более высокое значение, так как повышает вероятность рассмотрения регулятором вопроса повышения ставки на мартовском заседании.
- Рубль в первой половине дня укреплялся, но во второй растерял свои достижения. Мы полагаем, что в феврале продажи валюты экспортёрами всё же удержат значения валютных пар вблизи текущих уровней, а то и могут укрепить рубль. Ослабление в первой половине февраля в большей степени связано с психологией пессимизма ожиданий новых санкций. Плюс указ президента освободил некоторых экспортёров от обязательной продажи валюты. Тем не менее, нефть всё ещё стоит дорого, а в III декаде февраля поддержку рублю оказывают экспортёры. Поэтому попытки рубля укрепиться будут продолжаться.
- Волатильность на Forex почти отсутствовала, так как в США был выходной. Индекс доллара показал около нулевое изменение за прошедший день.
По состоянию на 23:00 мск:
- DXY - 103,775 (+0,0%),
- EUR/USD - $1,0688 (-0,07%),
- GBP/USD - $1,2043 (+0,01%),
- USD/JPY - 134,24 (+0,06%),
- USD/RUB – 74,50 (+0,28%),
- EUR/RUB – 79,63 (+0,42%),
- CNY/RUB – 10,870 (+1,02%).
Китайские акции под риском конфронтации с США
- Торги в США не проводились в понедельник из-за празднования Дня президента. Однако в рамках электронной сессии фьючерсы на основные индексы США демонстрировали небольшое снижение, что привело к соответствующему настрою в Азии. В Шанхае рынок торговался без существенной волатильности, но в Гонконге доминировали продавцы. Основные продажи были в акциях технологичного сектора. При этом в секторе недвижимости наблюдался небольшой рост. Главный представитель КПК по иностранным делам Ван И призвал к переговорному процессу в текущей геополитической напряжённости в Европе. Однако сам Китай уже находится в собственной геополитической эскалации с США, из которой американская сторона предпочитает выходить через конфронтацию. Поэтому на фондовом рынке проявляются опасения относительно дальнейших санкций.
- Японский рынок торговался в минусе. Неопределённость связана с тем, что в пятницу новый управляющий Банка Японии Казуо Эйда выступит перед парламентом. При этом в пятницу также появится отчёт по инфляции, которая, вероятно, ускорит свой годовой прирост выше 4% Меж тем предварительная оценка деловой активности в промышленности Японии упала до 47,4 п. в феврале с 48,9 п. в январе, хотя ожидался рост показателя до 49,3 п. Смягчает ситуацию то, что в сфере услуг показатель деловой активности подрос до 53,6 п. с 52,3 п. в январе. .
По состоянию на 8:35 мск:
- NIKKEI 225 - 27481,01 п. (-0,18%),
- Hang Seng - 20550,46 п. (-1,61%),
- Shanghai Composite - 3293,83 п. (+0,11%).
Спекулятивный момент пока доминирует на рынке нефти
- Нефть торговалась в минусе на фоне возобновления торгов в США. Однако крепкий доллар кажется весьма слабым оправданием слабости нефтяных котировок. Спрос в Китае и Индии продолжает расти благодаря существенным поставкам из России, которые осуществляются с большим дисконтом. Тем не менее, спекулятивный момент характеризуется опасениями более высоких ставок в США и Европе, которые могут стать положительными. Соответственно, прогнозы дефицита пока наталкиваются на ожидания более сильного доллара и крайне жёстких условий кредитования.
По состоянию на 8:55 мск:
- Brent - $83,12 (-1,13%),
- WTI - $76,3 (-0,05%),
- Алюминий - $2446,5 (-0,45%),
- Золото - $1847,8 (-0,13%).