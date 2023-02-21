Комментарии

«Открытие»: Ожидания более крепкого доллара давят на зарубежные рынки Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания более крепкого доллара давят на зарубежные рынки Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно в минусе. Китайские акции под опасением дальнейшей конфронтации с США. Нефть дешевеет на опасениях более высоких ставок и укрепления доллара. Также дешевеют металлы. На этом фоне можно ожидать падения акций на российской площадке и ослабления рубля. Акции российских нефтяников сыграли стабилизирующую роль на торгах понедельника Российский рынок всё же смог закрыть день в плюсе, хотя в первой половине дня понедельника рынок находился под давлением. Свою позитивную роль сыграли акции нефтяников, которые исключены из инициативы добровольных взносов в бюджет. В остальном, рынок испытывал неуверенность, как на фоне внешней санкционной риторики, так и планов Минфина относительно добровольных взносов компаний с прибылью выше 1 млрд руб в год в период 2021-2022 годов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,085 млрд руб.

По итогам торгов 20 февраля индекс МосБиржи - 2183,57 п. (+0,68%), а индекс РТС - 921,51 п. (+0,14%). Лидеры роста на 23:00 мск: Полюс 8 925 2,98% Сургнфгз 22,2 2,75% РУСАЛ ао 39,44 1,89% Система ао 12,73 1,84% ВТБ ао 0,02 1,56% Лидеры снижения на 23:00 мск: GLTR-гдр 330,25 -2,34% OZON-адр 1 553,5 -1,83% МТС-ао 246,7 -1,08% ПИК ао 596,3 -1,03% ИнтерРАОао 3,3 -0,75% 6 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, а 4 завершили торги в плюсе. Наиболее сильное давление испытывал сектор строительных компаний (-1,12%), а вот самый сильный рост был в металлах и добыче (+1,39%).

Рост акций металлов и добычи отражал ситуацию с контрактами на поставку металла. Надежды на китайский спрос спровоцировали подорожание алюминия на 3%, а никеля на 5%. Собственно говоря, сектор базовых материалов был одним из лидеров на торгах в Европе.

Сектор нефти и газа повысился на 0,6%. В планах Минфина на добровольные взносы в бюджет нет нефтяных компаний, так как в последнее время реализовались несколько налоговых инициатив, которые без дополнительных решений повысили отчисления в бюджет. К тому же нефть дорожала на торгах в понедельник. Brent торговалась около $84 за баррель на ожиданиях восстановления и роста спроса в Китае. Лидерами сектора стали бумаги «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Негативом для российского рынка стал очередной поток новостей о санкциях. Президент США посетил Киев, где озвучил очередные планы Вашингтона относительно санкций против РФ. В Европе постоянные представители стран участников планируют согласовать юбилейный пакет санкций 22 февраля. В целом, никаких больших неожиданностей данный пакет не предполагает, но общий негативный фон создаёт. Плюс к этому нельзя не отметить очередные заявления Госсекретаря США Энтони Блинкина в адрес Китая, который в очередной раз предостерегли от сотрудничества и помощи РФ.

Росстат, по предварительной оценке, полагает, что спад ВВП РФ в 2022 году составил 2,1%. Это заметно лучше оценки МЭР, которая составляет 2,5%. Кроме того, инфляция за январь оценивается на уровне 11,77% в годовом выражении. Вот это уже имеет более высокое значение, так как повышает вероятность рассмотрения регулятором вопроса повышения ставки на мартовском заседании.

Рубль в первой половине дня укреплялся, но во второй растерял свои достижения. Мы полагаем, что в феврале продажи валюты экспортёрами всё же удержат значения валютных пар вблизи текущих уровней, а то и могут укрепить рубль. Ослабление в первой половине февраля в большей степени связано с психологией пессимизма ожиданий новых санкций. Плюс указ президента освободил некоторых экспортёров от обязательной продажи валюты. Тем не менее, нефть всё ещё стоит дорого, а в III декаде февраля поддержку рублю оказывают экспортёры. Поэтому попытки рубля укрепиться будут продолжаться.

Волатильность на Forex почти отсутствовала, так как в США был выходной. Индекс доллара показал около нулевое изменение за прошедший день. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,775 (+0,0%),

EUR/USD - $1,0688 (-0,07%),

GBP/USD - $1,2043 (+0,01%),

USD/JPY - 134,24 (+0,06%),

USD/RUB – 74,50 (+0,28%),

EUR/RUB – 79,63 (+0,42%),

CNY/RUB – 10,870 (+1,02%). Китайские акции под риском конфронтации с США Торги в США не проводились в понедельник из-за празднования Дня президента. Однако в рамках электронной сессии фьючерсы на основные индексы США демонстрировали небольшое снижение, что привело к соответствующему настрою в Азии. В Шанхае рынок торговался без существенной волатильности, но в Гонконге доминировали продавцы. Основные продажи были в акциях технологичного сектора. При этом в секторе недвижимости наблюдался небольшой рост. Главный представитель КПК по иностранным делам Ван И призвал к переговорному процессу в текущей геополитической напряжённости в Европе. Однако сам Китай уже находится в собственной геополитической эскалации с США, из которой американская сторона предпочитает выходить через конфронтацию. Поэтому на фондовом рынке проявляются опасения относительно дальнейших санкций.

Японский рынок торговался в минусе. Неопределённость связана с тем, что в пятницу новый управляющий Банка Японии Казуо Эйда выступит перед парламентом. При этом в пятницу также появится отчёт по инфляции, которая, вероятно, ускорит свой годовой прирост выше 4% Меж тем предварительная оценка деловой активности в промышленности Японии упала до 47,4 п. в феврале с 48,9 п. в январе, хотя ожидался рост показателя до 49,3 п. Смягчает ситуацию то, что в сфере услуг показатель деловой активности подрос до 53,6 п. с 52,3 п. в январе. . По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27481,01 п. (-0,18%),

Hang Seng - 20550,46 п. (-1,61%),

Shanghai Composite - 3293,83 п. (+0,11%). Спекулятивный момент пока доминирует на рынке нефти Нефть торговалась в минусе на фоне возобновления торгов в США. Однако крепкий доллар кажется весьма слабым оправданием слабости нефтяных котировок. Спрос в Китае и Индии продолжает расти благодаря существенным поставкам из России, которые осуществляются с большим дисконтом. Тем не менее, спекулятивный момент характеризуется опасениями более высоких ставок в США и Европе, которые могут стать положительными. Соответственно, прогнозы дефицита пока наталкиваются на ожидания более сильного доллара и крайне жёстких условий кредитования. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $83,12 (-1,13%),

WTI - $76,3 (-0,05%),

Алюминий - $2446,5 (-0,45%),

Золото - $1847,8 (-0,13%).

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



