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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 февраля: 4 365,7998 руб/1 г золота и 50,5000/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 365,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 50,5000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 173,4399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 525,5801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1702 р. (0,69%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3300 р. (2,57%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6000 р. (0,85%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8299 р. (0,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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