«Открытие»: Послание президента отправило рынок вверх

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции уверенно подорожали во вторник, 21 февраля.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 212,42 п. (+1,32%), с нач. года +2,7%

Индекс РТС — 928,98 п. (+0,81%), с нач. года -4,3%

Драйвером роста стало снижение неопределенности. Российский фондовый рынок открылся сегодня на позитивной ноте, но увеличил темпы роста в момент выступления президента в рамках послания Федеральному собранию. При этом позитивную динамику по Индексу МосБиржи мы наблюдаем третий день подряд, с минувшей пятницы. На наш взгляд, поведение инвесторов отражает старую биржевую истину «покупай на слухах — продавай на фактах». В нашем случае — наоборот, но смысл тот же. При этом важным аспектом динамики рынков является высокая доля розничных инвесторов в торгах на рынке акций (порядка 80%). Это формирует повышенную эмоциональность.

Если мы внимательно посмотрим на акции, которые пользовались спросом в предыдущие 2 торговых дня, то увидим, что инвесторы покупали бумаги, которые на прошлой неделе упали за компанию вместе со всем рынком на фоне опасений, связанных с новыми западными санкциями, а также опасений, связанных с риском услышать что-либо очень геополитически глобальное, существенно влияющее на экономическую и политическую жизнь страны из уст президента во вторник (то есть сегодня). Это акции компаний нефтегазового сектора и акции крупнейших российских банков. Кстати, Сбербанк – крупнейший кредитор страны, получил дополнительный повод для роста, поскольку Герман Греф подтвердил, что «Сбер», действительно, может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Во вторник мы видели широкомасштабный спрос на акции компаний разных отраслей. И в этом нет ничего удивительного. Одно из риск-событий из ожидаемого стало свершившимся, опасения не оправдались. Что касается грядущих санкций, рынок решил, что после просадки на прошлой неделе негатив уже в цене.

Инвесторы активно покупали наиболее перепроданные акции. К ним, в частности, относятся бумаги российских девелоперов, отчасти получившие дополнительный стимул для роста со стороны некоторых комментариев президента, который отметил, что многие российские субъекты готовы ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселения аварийного жилья. Также поддержку спроса инвесторов получили акции российских металлургов, за исключением подешевевшего в гордом одиночестве «Русала» (среди индексных бумаг). Очень хорошую динамику показал IT-сектор, поскольку президент предложил распространить льготы по налогу на прибыль на компании, приобретающие отечественное высокотехнологичное оборудование.

Внешний фон был негативным для российского рынка, никак не поддерживал реализованный в акциях рост. Фондовые индексы в Европе и особенно в США довольно заметно снизились. Цены на нефть Brent также теряли более 1%. Доходности облигаций Казначейства США подскочили по всей длине кривой и обновили максимумы текущего года. Это поддержало рост курса доллара на международном рынке и оказало давление на золото. Однако цветные металлы чувствовали себя в целом неплохо, подросли во вторник. Среди агрокультур подешевела пшеница, но остальные активы выросли в цене (кофе, кукуруза, хлопок, соя, сахар).

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 83,00 (-1,27%), с нач. года -3,4%

WTI, $/бар. — 76,27 (-0,09%), с нач. года -5,0%

Urals, $/бар. — 57,14 (-1,35%), с нач. года -10,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 835,41 (-0,32%), с нач. года +0,6%

Серебро, $/тр. унц. — 21,88 (+0,31%), с нач. года -8,6%

Алюминий, $/т — 2 458,50 (+0,04%), с нач. года +3,4%

Медь, $/т — 9 170,00 (+0,31%), с нач. года +9,5%

Никель, $/т — 27 200,00 (+1,00%) с нач. года -9,5%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0673 (-0,12%), с начала года -0,3%

GBP/USD — 1,2121 (+0,66%), с начала года +0,3%

USD/JPY — 134,88 (+0,47%), с начала года +2,9%

Индекс доллара — 103,851 (-0,01%), с начала года +0,3%

USD/RUB (Мосбиржа) — 75,0475 (+0,73%), с начала года +7,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,1025 (+0,59%), с начала года +7,8%

Ключевые новости дня

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не выходит из договора, заявил президент РФ Владимир Путин. Такую угрозу Западу рынок счел умеренной, не посчитал, что это приводит к новому витку эскалации геополитической напряженности. Двери для диалога открыты.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Нефти и газа» (+0,7%). Все компании нефтегазового сектора выросли в цене. В лидерах роста были акции «Роснефти» (ROSN), префы «Татнефти» (TATNP), «Новатэк» (NVTK) и префы «Башнефти» (BANEP).

Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (2,7%). Все девелоперы в плюсе. Акции ГК «ПИК» (PIKK) подскочили более чем на 3%, расписки «Эталона» (ETLN) прибавили почти 3%.

Индекс «Металлов и добычи» (+1,8%). Лучшими в секторе были акции золотодобытчика Polymetal (POLY) и акции ММК (MAGN). Акции «Русала» (RUAL), стали единственными в секторе, завершившими основную сессию снижением.

Индекс «Финансов» (+1,7%). Здесь лучше конкурентов смотрелись акции «СПБ Биржи» (SPBE) и расписки QIWI (QIWI). Все бумаги сектора выросли по итогам дня.

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 3 подешевели и 22 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Полюса» (PLZL), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали обыкновенные акции «Телеграфа» (CNTL, -1,2%). Наиболее существенный рост – префы «Телеграфа» (CNTLP, +18,7%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 38 подорожали и 1 подешевела по итогам дня.

47,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

«Полюс» опубликовал производственные результаты за 2 полугодие и весь 2022 год, по итогам которого компания сократила общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций. Отчет считаем нейтральным, сюрпризов от него мы не ждали и их не получили, поэтому не были удивлены тому, что компания не выполнила планов по объемам производства. Однако прогнозы компании на будущее звучали оптимистично. При этом ослабление рубля повышает привлекательность акций золотодобытчика. А сохраняющаяся высокая глобальная геополитическая напряженность, скорее всего, будет и дальше подталкивать мировые ЦБ к более высокой диверсификации, оказывая поддержку мировым ценам на золото.