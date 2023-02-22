«Открытие»: Государственный интерес определяет динамику российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Государственный интерес определяет динамику российских акций

· Российский рынок заметно повышался в первой половине дня во вторник. Послание президента Федеральному Собранию не принесло неожиданностей в смысле изменения внутренней политики. Внешняя повестка остаётся прежней. Активность была крайне высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,8 млрд руб по сравнению с 13,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2214,88 п. (+1,43%), а индекс РТС - 931,70 п. (+1,11%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, Polymetal, ГК «ПИК», Сбербанк и VK. Падающих индексных бумаг не было.

· Интерес инвесторов к акциям строительных компаний может быть связан с предложением президента РФ запустить льготную программу аренды жилья для работников ОПК. По сути, любая инициатива в сфере недвижимости повышает интерес к бумагам застройщиков.

· Растут акции морских портов и «Совкомфлота» на заявлениях президента о развитии портов Черного и Азовского морей, Северного Морского Пути, Транссиба и БАМа. Непосредственным благо получателем такого государственного внимания будут как акции портов, так и Globaltrans.

· Бумаги Сбербанка дорожают на заявлении главы финансовой организации Германа Грефа о возможности выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Впрочем, это не является неожиданностью, тем более, что Минфин также сообщал о заложенных ожиданиях дивидендных платежей от банков.

· Акции «Полюс» смотрятся довольно слабо на оптимистичном рынке. Компания снизила производство золота в 2022 году на 6%. Впрочем, в II полугодии добыча руды увеличилась на 21% относительно I полугодия. Объёмы переработки также выросли, но на скромные 3%. Тем не менее, общее производство золота в II полугодии выросло на 38% до 1 474 тыс. унций.

· Если же говорить о технических моментах, то индекс МосБиржи единым броском преодолел 50-дневную скользящую около 2183,5 п. и 200-дневную около 2206,4 п. То есть закрепление выше 200-дневной обещает продолжение роста.

· Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро и юаня. Стабилизация рубля на текущей неделе ожидалась благодаря подготовке экспортёров к налоговым выплатам.

· Доллар укреплялся на Forex. Доходности по казначейским обязательствам США вновь растут. По 10-летним бумагам доходность выросла почти на 6 Б.П. выше 3,88%. При этом по европейским облигациям рост доходности был существенно меньшим. Разве только по британским он превышал 10 Б.П.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,015 (+0,23%),

· EUR/USD - $1,0648 (-0,35%),

· GBP/USD - $1,21 (+0,52%),

· USD/JPY - 134,79 (+0,39%),

· USD/RUB – 74,88 (+0,51%),

· EUR/RUB – 79,74 (+0,13%),

· CNY/RUB – 10,843 (-0,25%).

Сектор услуг в Европе демонстрирует оживление

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Меж тем экономика еврозоны постепенно выбирается из кризиса. Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны поднялся до 52,3 п. в феврале при ожиданиях роста лишь до 50,6 п. Заметно выросла активность в сфере услуг до 53,0 п. с 50,8 п. в январе. При этом в промышленности негативная ситуация сохраняется. Индекс деловой активности в производственной сфере упал до 48,5 п. с 48,8 п. в январе при ожиданиях повышения до 49,3 п. В Великобритании более значимый успех. Сводный индекс деловой активности поднялся до 53,0 п. с 48,5 п. Также, как и на континенте, существенную роль сыграла сфера услуг, где индекс активности поднялся до 53,3 п. с 48,7 п. Тем не менее, рынок больше обращает внимание на динамику доходностей по облигациям, чей рост негативно сказывается на секторе технологий.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7997,33 п. (-0,21%),

· DAX - 15407,89 п. (-0,45%),

· CAC 40 - 7308,49 п. (-0,37%).

Котировки нефти во временном отступлении

· Нефть оставалась в минусе, что объясняется укреплением доллара и ростом доходностей облигаций. Прямым образом ситуация с доходностями на нефть не влияет, но повышение доходностей консервативных инструментов снижает привлекательность спекулятивных активов. Соответственно, наблюдается отток «горячих» денег из сырьевых контрактов. Впрочем, даже без этих средств нефть может возобновить рост, так как уже в II полугодии глобальный спрос может существенно превысить предложение.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $83,87 (-0,24%),

· WTI - $77,06 (+0,94%),

· Алюминий - $2478,5 (+0,85%),

· Золото - $1840,2 (-0,54%),

· Никель - $27150 (+0,81%).

Рост доходностей казначейских обязательств негативно сказывается на американских акциях

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,8% в S&P 500 до 1,1% в NASDAQ. Негативный фон формируется за счёт роста доходностей по казначейским облигациям США и ухудшением геополитической ситуации. Выход РФ из договора СНВ3 не является неожиданностью в РФ, но для американской внешней политики означает переход в иное качественное состояние необходимости поиска компромиссов. Кроме того, ухудшение отношений одновременно с РФ и Китаем также негативно сказывается на иностранном спросе на казначейские обязательства США. Также на рынке настороженно ждут публикацию протокола заседания ФРС. Если принять во внимание, что некоторые представители регулятора высказываются в пользу дальнейшего ещё более сильного ужесточения денежной политики, то протокол заседания вряд ли принесёт рынку позитивные эмоции. Вечером выйдут предварительные индексы деловой активности в США, продажи домов на вторичном рынке. Отчитаются Walmart и Home Depot.