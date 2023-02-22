Комментарии «Открытие»: Протокол заседания ФРС и геополитика останутся в фокусе внимания инвесторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Протокол заседания ФРС и геополитика останутся в фокусе внимания инвесторов Внешний фон перед началом торгов в России остаётся негативный. На рынках запада опасаются, что улучшение статистики может заставить ФРС действовать ещё более решительно в борьбе с инфляцией. В среду 22 февраля будет опубликован протокол последнего заседания американского регулятора. Также вопросы геополитики остаются на первом плане. Китай акцентированно указывает на дальнейшее сотрудничество с РФ, США, напротив, предостерегают Пекин от этого. Впрочем, для российского рынка внешние сигналы могут отойти на второй план. Текущая неделя является укороченной, поэтому эффект пятницы может проявиться уже в среду. То есть инвесторы будут фиксировать прибыль, полученную на росте акций накануне. Рубль, напротив, может укрепиться на фоне сильной перепроданности. Неоправдавшиеся опасения толкнули российские акции вверх Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе. Послание президента Федеральному Собранию не принесло неприятных неожиданностей в виде смены внутреннего политического, или экономического, курса. Напротив, правительство продолжит стимулировать экономику и внутренний спрос. Что же касается стратегических заявлений, то они давно просматривались и не стали неожиданностью для отечественного инвестора. На этом фоне активность заметно повысилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 49,606 млрд руб по сравнению с 30,085 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 21 февраля Индекс МосБиржи - 2212,42 п. (+1,32%), а Индекс РТС - 928,98 п. (+0,81%). Лидеры роста на 23:00 мск: OZON-адр 1 627,5 4,56% Polymetal 489,2 4,09% ММК 38,32 4,03% FIVE-гдр 1 465 3,79% ПИК ао 619,7 3,75% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Самый солидный рост был в секторе строительных компаний (+2,69%).

Повышение акций застройщиков непосредственно связано с посланием президента. В частности, глава государства говорил о жилищных сертификатах для молодых учёных, льготной аренде жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

Акции Сбербанка заметно подорожали на заявлении главы организации Германа Грефа о том, что финансовая структура может выплатить дивиденды за 2022 год.

Акции «Полюс» смотрелись хуже рынка. Компания снизила производство золота в 2022 году на 6%. Впрочем, в II полугодии добыча руды увеличилась на 21% относительно I полугодия. Объёмы переработки также выросли, но на скромные 3%. Тем не менее, общее производство золота в II полугодии выросло на 38% до 1 474 тыс. унций. Стоит помнить, что на годовой результат компании повлиял II квартал, когда продажи и производство резко просели на фоне неопределённости с экспортными возможностями золота. Меж тем решение властей ликвидировать НДС с продаж физического золота населения обеспечило новый спрос внутри страны на уровне около 50 тонн. Поэтому в 2023 году можно ждать улучшение показателей "Полюса".

Дорожали акции портов, Globaltrans и «Аэрофлота». В послании президента отдельно говорилось о развитии логистических возможностей. Президент указал на необходимость развития портов Черного и Азовского морей, Северного морского пути, Транссиба и БАМа.

Рубль ослаб относительно доллара и евро, но укрепился против китайского юаня. Налоговый период оказывает поддержку рублю, но пока не способен противопоставить её геополитическим рискам. Основное ослабление российской валюты произошло во второй половине дня, когда уже состоялось послание президента Федеральному Собранию. Соответственно, давление на рубль это в большей степени эмоциональная реакция на завершение геополитической эпохи взаимодействия с условным Западом. Фактически, приостановка действия договора СНВ3 если и не меняет внутреннее содержание экономики, то ставит на пересмотр всей системы отношений с Западом. Плюс к этому укрепление самого доллара на фоне рисков ещё более высоких ставок в США.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила более чем на 13 б.п., выше 3,95%. При этом всё больше экономистов в США говорит о том, что ФРС может поменять ориентиры по целевой инфляции с 2% на 3%. Американская статистика показала улучшение в экономике и особенно в сфере услуг, где ФРС наблюдает основные риски затяжной инфляции. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США поднялся в феврале до 50,5 п. с 46,8 п. в январе. Соответственно, это поддерживает ожидания того, что ФРС продолжит ужесточать денежную политику. Меж тем ориентиры терминальной ставки уже сместились выше 5,35%, хотя ещё какой-то месяц назад многие верили в то, что ставка не поднимется выше 5%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 104,11 (+0,32%),

EUR/USD - $1,065 (-0,36%),

GBP/USD - $1,211 (+0,61%),

USD/JPY - 134,95 (+0,51%),

USD/RUB – 75,05 (+0,73%),

EUR/RUB – 80,10 (+0,59%),

CNY/RUB – 10,850 (-0,18%). Слишком сильная статистика вредна американскому рынку Американские индексы завершили день в минусе. Резкое улучшение показателей деловой активности не стало позитивом для инвесторов. Напротив, это оправдывает «ястребиную» риторику представителей ФРС, которые видят сохраняющиеся риски более высокой инфляции. Рынок уже закладывает терминальную ставку выше 5,35%. То есть ФРС может повысить ставку ещё три раза на 25 б.п. Особенно напугало рынок то, что именно сектор услуг вызывает повышенную озабоченность регулятора. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 50,5 п. с 46,8 п. в январе при ожиданиях 47,2 п.

Акции Walmart Inc. (WMT) подорожали на 0,61%. Торговый розничный гигант отчитался лучше ожиданий за прошедший квартал, но вот прогнозы на ближайшие кварталы оказались гораздо осторожней, чем у аналитиков Wall Street. Розничный продавец товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) отчитался лучше ожиданий по прибыли, но продажи оказались хуже прогнозов. Более того, менеджмент также ждёт почти нулевого прироста сравнимых продаж. Последнее спровоцировало падение акций компании на 7,06%. Бумаги производителя медицинского оборудования Medtronic PLC (MDT) подорожали на 0,81%. В отличие от розничных торговых компаний компания отчиталась не только лучше прогнозов, но и ожидания на перспективу были улучшены. Акции Tesla (TSLA) потеряли более 5%, хотя в прессе пишут о том, что компания может представить новую модель в линейке электромобилей за $25 тыс. В какой-то мере на рынке обеспокоены тем, что погоня за более низкими ценами сократит прибыльность компании.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -3,34%, Technology -2,4%, Industrials -2,29%, Communication Services -2,29%, Financials -2,01%, Real Estate -1,96%, Utilities -1,89%, Materials -1,63%, Health Care -1,36%, Consumer Staples -0,34%, Energy -0,31%. По итогам торгов: DJIA - 33129,59 п. (-2,06%),

S&P 500 - 3997,34 п. (-2,00%),

NASDAQ - 11492,30 п. (-2,50%). Японские инвесторы опасаются изменения курса Банка Японии Азиатские индексы преимущественно торговались в минусе. Инвесторы в Китае проявляют некоторый пессимизм из-за геополитики, так как Пекин в последнее время периодически сталкивается с ситуациями конфронтации с США. Ещё накануне звучали заявления госсекретаря Энтони Блинкина, который предостерёг КНР от дружбы и сотрудничества с РФ. Меж тем в самом Китае, а если говорить точнее, то в Гонконге, секретарь по финансам Пол Чен озвучил прогноз властей, которые ждут роста ВВП на 3,5%-5,5% в текущем году после падения экономики на 3,5% в 2022 году.

Японские акции привычно ориентируются на американский рынок. Бумаги розничного оператора Fast Retailing снижались почти на 2%, реагируя на слабые прогнозы Walmart и Home Depot. Снижались акции экспортёров, хотя иена оставалась на значениях, достигнутых после ослабления накануне. Тем не менее, акции экспортёров оказались под давлением. Бумаги Toyota Motor снижались на 1,5%, Tokyo Electron на 1,7%, Sony на 1,8%, Honda Motor на 1,0%. Кроме того, в пятницу в Японии будет опубликована статистика по инфляции, которая может превысить 4%. Затем уже в понедельник состоится выступление кандидата на пост управляющего Банка Японии Казуо Эйда в парламенте. Соответственно, новый глава регулятора может столкнуться с необходимостью реагирования на постоянно разгоняющийся рост цен. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27094,91 п. (-1,38%),

Hang Seng - 20494,49 п. (-0,17%),

Shanghai Composite - 3295,99 п. (-0,32%). Рост спроса в КНР находит реальное подтверждение Нефть остаётся под давлением. Опасения относительно более высоких ставок и, как прямое следствие этого, укрепление доллара оказывают давление на котировки. Впрочем, иные ожидания касаются китайского спроса. В качестве одного из признаков повышения потребления топлива в КНР можно отметить аренду 10 супер танкеров, которые PetroChina и Unipec зафрахтовали на март для закупки до 20 млн барр. нефти из США. Пиковое потребление ожидается в летний период, когда прогнозируется резкий всплеск туризма, что стало возможным после отмены политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $82,85 (-0,24%),

WTI - $76,13 (-0,30%),

Алюминий - $2455,5 (-0,49%),

Золото - $1844,4 (+0,10%). info4

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