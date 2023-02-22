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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 февраля: 4 442,4502 руб/1 г золота и 52,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 442,4502 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 252,7600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 646,2900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,6502 р. (1,76%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7500 р. (3,47%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,3201 р. (3,65%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 120,7099 р. (3,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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