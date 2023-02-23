«Открытие»: Отечественные инвесторы предпочли зафиксировать прибыль резкого подъёма рынка днём ранее

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные инвесторы предпочли зафиксировать прибыль резкого подъёма рынка днём ранее

· Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. После бурного роста накануне мы допускали высокую вероятность коррекционного движения вниз. Локальная борьба идёт за уровень около 2206 п., где проходит 200-дневная скользящая индекса МосБиржи. Рост всё ещё продолжается в некоторых бумагах, которые получили позитивные сигналы из послания президента РФ Федеральному собранию. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 10,7 млрд руб по сравнению с 39,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2202,11 п. (-0,47%), а Индекс РТС - 924,57 п. (-0,47%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Северсталь», «Детский Мир», Globaltrans, ГК «ПИК» и «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались TCS Group, ГМК «Норникель», Polymetal, «Московская Биржа» и N+ Group.

· Акции «ПИК» и ЛСР сохраняли рост. Накануне глава государства говорил о сертификатах на жильё для молодых учёных, а также о льготной аренде жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Собственно, государство в последнее время пытается сформировать за счёт жилищных преференций позитивную среду для необходимых экономике специалистов. Естественно, что от этого выигрывают застройщики, которые столкнулись в 2022 году с резким падением спроса на новое жильё.

· Также растут «Совкомфлот», Globaltrans, ДВМП и НМТП, как получатели выгод от построения и расширения логистики торговли с Азией.

· Сектор металлов и добычи торговался в минусе. Инвесторы пока весьма скептично воспринимают информацию из ГМК «Норникель». Руководитель департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков сообщил, что компания может провести дробление своих акций, дабы сделать их более доступными для широкого круга инвесторов. Однако, по его словам, есть множество препятствий для этого, включая замороженные программы ADR на зарубежных площадках. Относительно дивидендов он сообщил, что решение по ним будет принято до июня 2023 года. То есть в ближайшее время ясности по данному вопросу не будет.

· Рубль укреплял свои позиции. Мы отмечали сильную техническую перепроданность россиянина на ожиданиях очередного пакета санкций в Европе и США. Однако можно говорить, что сами эти санкции уже являются состоявшимся событием, а по сей причине участники валютных торгов могут сфокусироваться на других факторах. Одним из таких факторов в III декаде каждого месяца являются налоговые платежи. В феврале экспортёры получили чуть больше времени на конвертацию, чем в январе, но всё равно это более короткий месяц, чем прочие. Поэтому реализация внешней выручки проходит более активно. Негативом для рубля служат дешевеющие нефть и металлы. Однако ситуация может довольно быстро развернуться, так как китайский спрос на ресурсы продолжает восстанавливаться.

· Доллар на Forex продолжил немного укрепляться, но, похоже, что после всплеска в понедельник можно ждать коррекции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 1 б.п., ниже 3,95%. Вечером будет опубликован протокол заседания ФРС, который вполне может оказаться не столь «ястребиным», как предполагают на рынке. Во всяком случае, само заседание не учитывало некоторые февральские данные, которые столь сильно повысили ожидания более высокой ставки. Резервный Банк Новой Зеландии повысил утром ставку на 50 базисных пункта до 4,75%. Однако больших достижений для новозеландского доллара это не принесло. К середине европейских торгов новозеландец отыгрывал лишь около четверти процента у американского конкурента. Более высокий потенциал укрепления у евро. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что оплата труда в еврозоне постепенно догоняет инфляцию, которая ранее снизила покупательскую способность европейцев. Поэтому в ЕЦБ пристально следят за динамикой роста доходов. Если транслировать это на язык ставки, то в ЕЦБ обеспокоены, что рост зарплат закрепит инфляцию на высоких значениях.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,127 (+0,01%),

· EUR/USD - $1,0639 (-0,08%),

· GBP/USD - $1,2108 (+0,01%),

· USD/JPY - 134,6 (-0,26%),

· USD/RUB – 75,03 (-0,02%),

· EUR/RUB – 79,71 (-0,49%),

· CNY/RUB – 10,866 (+0,15%).

Страх перед высокими ставками удручает европейских инвесторов

· Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Страх перед более высокими ставками, по сути, остановил новогоднее ралли. В самом деле, можно говорить, что текущие условия даже лучше, чем до всплеска инфляции, поскольку реальные ставки стали ещё более отрицательными. Если же регуляторы продолжат ужесточать денежную политику, то ставки рискуют стать положительными, а это уже большая проблема для компаний, которые привыкли к очень дешёвым кредитам. В самом деле, гармонизированная инфляция в Германии замедлилась в январе до 9,2% по сравнению с 9,6% в декабре, но это почти в четыре раза превосходит доходность германских 10-летних бондов. Сектор базовых материалов терял около 1,5% на фоне падения цен на алюминий, медь и никель. Впрочем, были и позитивные моменты. Акции голландского производителя литографического оборудования BE Semiconductor поднялись более чем на 8% на заявлениях компании о том, что напряжённость в отношениях США и Китая никоим образом не сказалась на продажах оборудования. Автомобилестроительная Stellantis сообщила о росте операционной прибыли в II полугодии на 17%. И немного статистики. Индекс деловых ожиданий Германии повысился до 88,5 п. в феврале с 86,4 п. в январе при ожиданиях 88,3 п. Однако оценка текущей ситуации ухудшилась до 93,9 п. с 94,1 п. при ожиданиях 95,0 п. Тем не менее, индекс делового климата вырос до 91,1 п. с 90,1 п. при ожиданиях повышения до 91,4 п.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7904,25 п. (-0,92%),

· DAX - 15338,96 п. (-0,38%),

· CAC 40 - 7264,35 п. (-0,61%).

Инвестиционные банки продолжают настаивать на дефиците нефти в II полугодии

· Нефть оставалась в минусе, реагируя на крепкий доллар и риски более высоких ставок. Меж тем, в Morgan Stanley полагают, что глобальный спрос на нефть в текущем году увеличится на 1,9 млн барр. В сутки по сравнению с 1,4 млн барр. В сутки в прежнем прогнозе. Основным фактором станет Китай и рост авиационного трафика. Впрочем, если говорить о предложении, то в банке отмечают более высокие объёмы поставок из РФ, хотя ранее ожидалось, что будет наблюдаться существенное сокращение. Соответственно, российские поставки приведут к меньшему размеру дефицита в II полугодии. Поэтому аналитики банка снизили свои прогнозы по цене до $90-$100 за барр. Brent с прежних $100-$110 за барр. Brent. Не так давно Goldman Sachs также обновлял свой прогноз по рынку нефти. Как и в случае с Morgan Stanley, в GS ожидают приход дефицита уже в июне, хотя и не в столь суровой форме, если бы добыча и экспорт из РФ сократились по самому жёсткому сценарию. Осталось определить, в какой степени добровольное сокращение производства в России на 0,5 млн барр. в сутки с марта текущего года повлияет на мировой баланс.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $82,38 (-0,81%),

· WTI - $75,8 (-0,73%),

· Алюминий - $2435 (-1,32%),

· Золото - $1850 (+0,41%),

· Никель - $26560 (-2,01%).

Протокол заседания ФРС породит волну волатильности на американском рынке

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшой рост рынка в начале дня от 0,1% в S&P 500 до 0,2% в NASDAQ. Доходности по казначейским обязательствам США начали незначительно снижаться, что немного смягчило пессимизм на рынке. Однако вечером будет опубликован протокол заседания ФРС, что, вероятно, окажет более сильное влияние на динамику индексов. В случае подтверждения «ястребиного» настроя членов ФРС, можно предположить дальнейшее падение рынка. Позже ожидается публичное выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, но состоится оно уже после закрытия регулярных торгов.

· В компании Amazon назревает большой скандал между руководством и сотрудниками. Менеджмент приказал с 1 мая проводить в офисе не менее трёх дней в неделю. Это привело к созданию группы технических работников численностью 16 тыс. человек, которая начала сбор подписей для отмены данного решения.