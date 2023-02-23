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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 февраля: 4 412,0000 руб/1 г золота и 52,3000/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 412,0000 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,3000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 243,4099 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 662,9600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4502 р. (0,69%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,10%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3500 р. (0,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6700 р. (0,46%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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