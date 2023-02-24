Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 февраля: 4 412,0000 руб/1 г золота и 52,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 412,0000 руб.

1 грамм серебра - 52,3000 руб.

1 грамм платины - 2 243,4099 руб.

1 грамм палладия - 3 662,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4502 р. (0,69%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,10%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3500 р. (0,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6700 р. (0,46%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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