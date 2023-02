«Открытие»: Риски более высоких ставок в США продолжают негативно влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Риски более высоких ставок в США продолжают негативно влиять на рынки

· Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Инфляция в США оказалась более устойчивой, что намекает на более агрессивные действия ФРС и на продолжительный период жёсткой политики. Кроме того, повышаются риски дальнейшего ухудшения отношений США и Китая, что также может стать ударом по глобальной экономике. Российский рынок акций может начать неделю со снижения, хотя очередной пакет европейских и американских санкций уже свершившийся факт. То есть негативные ожидания уже реализовались. Поэтому начало недели может быть негативным для акций и рубля, но в дальнейшем есть шанс на улучшение ситуации.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2168,88 п. до 2208,03, а индекс РТС упал с 920,19 п. до 914,16 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0695 до $1,0545. Пара USD/RUB повысилась с 74,29 до 76,13, а пара EUR/RUB с 79,30 до 80,38. Нефть Brent подорожала с $83,00 до $83,16 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1850,20 до $1818,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 919,92 до 917,32 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4079,09 п. до 3970,04 п.

· Неделя для российского рынка выдалась довольно нервной. Впрочем, если смотреть на голые цифры, то создаётся впечатление, что частный инвестор заложил максимальные риски, которые не оправдываются. В Европе согласовали юбилейный пакет санкций. Его содержание уже мало кого интересует, ибо в предыдущих девяти пакетах было придумано всё, что можно. Поэтому ожидания новых рестрикций уже не оказывают на рынок прежнего влияния. Более весомым оказываются внутренние факторы. В Понедельник рынок смог закрыть день в плюсе на заявлении правительства о том, что нефтяники исключены из списка компаний на добровольные взносы в бюджет, поскольку налоговые реформы уже упорядочили отчисления из этой сферы бизнеса. Далее рынок слушал послание президента Федеральному собранию. Самое неожиданное состоит в том, что никаких неожиданностей не было. Экономический и политический курс страны остаётся прежним. Более того, в планах правительства стимулирование внутреннего спроса и бизнеса. Застройщики получили очередной стимулирующий посыл в виде предложений по сертификатам на жильё для молодых учёных и льготной аренды жилья для работников ОПК. Параллельно глава Сбербанка Герман Греф сообщил о возможной выплате дивидендов, хотя об этом уже сообщал министр финансов Антон Силуанов, который отмечал заложенные дивидендные ожидания от банков в бюджет.

· Торги в среду заставили вспомнить о внешнем негативном фоне. Резкое повышение рынка днём ранее намекало на фиксацию прибыли, что и происходило в течение дня. Однако объёмы торгов говорят о том, что большинство частных инвесторов всё же решило не избавляться от купленных акций. Естественно, что юбилейный пакет санкций Евросоюза был принят и это не является неожиданностью, так как большинство российских инвесторов давно осознаёт, что рестрикции будут доведены до абсурда. В пакете нет санкций против РосАтома, так как это лишило бы Европу 20% энергетики. Также остаётся неясной ситуация с искусственным каучуком. Польша не принимает какие-либо послабления, но в Италии и Германии производители покрышек весьма зависят от поставок российского сырья. Соответственно, ждём следующего 11-го пакета санкций против Европы.

Американская инфляция и планы ФРС остаются главным негативом для рынков

· Американский рынок завершил предыдущую неделю снижением на фоне вышедшей статистики по ценам личного потребления. Инфляция в США оказалась более устойчивой, чем считалось ранее. Основной индекс цен личного потребления вырос за январь на 0,6%, а в годовом выражении ускорился до 5,4% с 5,3% в декабре. Core PCE также вырос за январь на 0,6% при ожиданиях повышения на 0,5%, а в годовом выражении составил 4,7% вместо ожидаемых 4,4%. Соответственно, эстафета, переданная новой неделе, отличается возросшими ожиданиями относительно более высокой ставки ФРС на более длительный срок.

· Японский рынок начал новую неделю со снижения, которое, впрочем, могло бы быть более резким, если бы не ослабление иены до 136,3 за доллар. Благодаря этому акции экспортёров были достаточно устойчивыми. К примеру, бумаги производителя промышленных роботов Fanuc повышались на 2,4%, а Honda Motor на 1,0%. Также в плюсе были акции банков, которые выигрывают от более высоких ставок в долларе при низких ставках в иене. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 0,6%, Sumitomo Mitsui Financial на 0,9%, а Mizuho Financial на 0,7%.

· Акции в Шанхае и Гонконге были под давлением. Однозначным негативом для рынка остаётся растущая напряжённость в отношениях Китая и США. Вашингтон в очередной раз предупредил Пекин о тяжелых последствиях в случае какого-либо материального участия в геополитическом конфликте. Впрочем, вернёмся непосредственно к рынку. Полупроводниковый сегмент терял около 1,5%, а вот рост наблюдался в секторе продовольствия и напитков. Потери около 2% были в здравоохранении и сырьевых компаниях.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27418,07 п. (-0,13%),

· Hang Seng - 19902,00 п. (-0,54%),

· Shanghai Composite - 3256,56 п. (-0,32%).

Сильный доллар заставляет нефть дешеветь

· Котировки нефти находятся под давлением крепкого доллара. При этом рынок пока игнорирует предупреждения из РФ о сокращении в марте поставок на 25% из своих западных портов. Также польская сторона заявляет об остановке прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вероятно, что эффект крепкого доллара постепенно сойдёт на нет, а вот накопление дефицита предложения будет проявлять себя всё более отчётливо.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $82,64 (-0,63%),

· WTI - $75,87 (-0,59%),

· Алюминий - $2338,5 (+0,13%),

· Золото - $1815,9 (-0,07%).