«Открытие»: Российские акции уверенно выросли, отыграв эффект санкций еще на прошлой неделе

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции уверенно подорожали в понедельник, 27 февраля. Индекс МосБиржи продемонстрировал свою лучшую внутридневную динамику с 11 ноября 2022 года. Индекс РТС – лучшую динамику с 9 января. Рублевый индекс уверенно закрылся выше своей 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной скользящей средней линии – позитивный технический сигнал.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 241,10 п. (+1,50%), с нач. года +4,0%

Индекс РТС — 945,29 п. (+3,41%), с нач. года -2,6%

Негативный эффект со стороны новых введенных против России санкций был отыгран еще на прошлой неделе. Рестрикции из разряда риска перешли в ожидаемый факт без новых неожиданных сюрпризов. Эффект риска в лице длинных выходных также самоустранился. Лучшую динамику продемонстрировали металлурги. При этом укрепление рубля не оказывало негативного влияния на экспортеров, поскольку те как раз могли позитивно для себя воспользоваться худшими за 10 месяцев уровнями рубля, чтобы конвертировать валютную выручку в рублевую ликвидность для платежей в бюджет.

Бумаги TCS Group ожидаемо оказались в числе аутсайдеров, при этом к концу дня они существенно отыграли более ранние потери. То же касается и акций «СПБ Биржи». Расписки Fix Price росли перед публикацией сегодня финансовой отчетности, поэтому наблюдаемое в понедельник снижение в целом отражало желание зафиксировать прибыли, поскольку отчет в целом оказался нейтральным, позитивного сюрприза не предоставил.

Внешний фон был не очень однозначным. Позитивная динамика на фондовых площадках в Европе и США благоприятствовала российским акциям. В первую очередь выгоду для себя извлекли расписки, коих довольно много в IT-секторе. Похоже, международные инвесторы уже смирились с мыслью о том, что ФРС еще три раза повысит ставки в этом году. Однако цены на нефть снизились в понедельник. При этом алюминий, медь и никель в Лондоне торговались в уверенном плюсе. Золото стабилизировалось, оказывая поддержку бумагам российских золотодобытчиков. На рынке агрокультур царили минорные настроения. Все активы подешевели, кроме сахара, который подорожал на 3%.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 82,64 (-0,63%), с нач. года -3,8%

WTI, $/бар. — 75,92 (-0,52%), с нач. года -5,4%

Urals, $/бар. — 56,06 (-0,85%), с нач. года -12,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 813,75 (+0,15%), с нач. года -0,6%

Серебро, $/тр. унц. — 20,61 (-0,73%), с нач. года -13,9%

Алюминий, $/т — 2 363,00 (+1,18%), с нач. года -0,6%

Медь, $/т — 8 767,00 (+0,58%), с нач. года +4,7%

Никель, $/т — 25 210,00 (+2,67%) с нач. года -16,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,059 (+0,40%), с начала года -1,1%

GBP/USD — 1,2022 (+0,65%), с начала года -0,5%

USD/JPY — 136,25 (-0,17%), с начала года +3,9%

Индекс доллара — 104,75 (-0,44%), с начала года +1,2%

USD/RUB (Мосбиржа) — 74,6025 (-2,01%), с начала года +6,7%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,29 (-1,36%), с начала года +6,7%

Ключевые новости дня

США с 10 марта 2023 года вводят пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, алюминиевой продукции, произведенного из алюминия, который выплавлен или отлит в России.

Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по выкупу «Яндексом» (YNDX) доли Uber в их совместном предприятии MLU B.v., сообщил «Интерфакс».

1 марта 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль».

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Строительных компаний». Расписки «Эталона» (ETLN) завершили день снижением, но три остальных девелопера в плюсе. Лидировали по темпам в секторе акции «Самолета» (SMLT).

Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+1,75%). Все бумаги сектора в плюсе. Лучшими в секторе были префы «Мечела» (MLTRP), акции «Распадской» (RASP) и бумаги НЛМК (NLMK).

Индекс «Нефти и газа» (+1,3%). Все бумаги сектора в плюсе. В лидерах роста были акции «Новатэка» (NVTK), «Сургутнефтегаза» (SNGS) и «Роснефти» (ROSN).

Индекс «Финансов» (+1,3%). В лидерах были акции «Мосбиржи» (MOEX), префы (SBERP) и обычка (SBER) Сбербанка. В лидерах снижения на фоне эффекта объявленных на прошлой неделе санкций оказались расписки TCS Group (TCSG) и акции «СПБ Биржи» (SPBE), а также акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 24 подорожали и 1 подешевела. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP) и TCS Group (TCSG). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали обыкновенные расписки TCS Group (TCSG), подешевев на 4,1%. Наиболее существенный рост – префы «Телеграфа» (CNTLP, +17,5%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 34 подорожали и 6 подешевели по итогам дня.

69,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 76,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 61,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Группа «Черкизово» (GCHE) в 2022 году увеличила выручку по МСФО на 15% до 184,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась с 16,9 млрд до 14,6 млрд рублей, однако валовая прибыль увеличилась с 40,4 до 42,1 млрд, а скорректированная EBITDA — с 29,275 до 30,165 млрд. Акции «Черкизово» прибавили 0,7% до 2968,5 руб.

Акции «Камаза» (KMAZ) подорожали на 5,2% до 108,6 руб. Выручка компании по РСБУ выросла на 6,9% до 267,279 млрд рублей. Продажи снизились на 2,7% до 43,394 тыс. авто. На внутреннем рынке РФ было реализовано 38,808 тыс. единиц техники против 38,795 тыс. шт. в 2021 г., на экспортных рынках — 4,586 тыс. шт. (-21,2% г/г).

Ритейлер Fix Price в IV квартале 2022 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,8%, до 9,32 млрд рублей (здесь и далее МСФО 16). EBITDA в отчетном периоде выросла на 12,8% и составила 15,07 млрд рублей. За 2022 год чистая прибыль Fix Price почти не изменилась, составив 21,41 млрд рублей. EBITDA по итогам 2022 года выросла на 22,7%, до 54,2 млрд рублей, рентабельность по показателю - 19,5%. Отчет оцениваем нейтрально. В условиях приостановки дивидендных выплат Fix Price значительно улучшила свой баланс, закончив год с чистой денежной позицией в 1,7 млрд руб. Мы по-прежнему отмечаем неоправданно высокие мультипликаторы, по которым торгуется Fix Price (например, относительно крупных продуктовых ритейлеров «Магнита» и X5), и потому очень осторожно смотрим на перспективы расписок Fix Price.