«Открытие»: Новые санкции российский рынок отыграл без страха

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Новые санкции российский рынок отыграл без страха

· Российский рынок ожидаемо открылся в минусе, реагируя на одобренные в конце прошлой недели юбилейные санкции Евросоюза. Также ожидаемо среди аутсайдеров оказались бумаги TCS Group, попавший под рестрикции. Однако само событие уже случилось, а рыночные страхи были отыграны. Поэтому к середине дня индекс МосБиржи вышел в плюс. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,5 млрд руб.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2232,84 п. (+1,12%), а индекс РТС - 936,02 п. (+2,39%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», НЛМК, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, а также «Северсталь». Самыми слабыми оказались TCS Group, Globaltrans, X5 Retail, «Яндекс» и Polymetal.

· Позитивная динамика бумаг металлургов связана с информацией из Минпромторга. В ведомстве изучают предложение участников отрасли привязать НДПИ к внутренним ценам на коксующийся уголь и железную руду. Как минимум, это выглядит логичным из-за сокращения экспортных возможностей производителей стали.

· Бумаги Fix Price просели после отчётности. Выручка в IV квартале увеличилась на 13,9% до 75,8 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 17,9% до 25,8 млрд руб. При этом отметим позитивный момент в виде роста валовой маржи на 116 б.п. до 34,0%. Можно сказать, что далеко не самые плохие цифры, но в сравнении со отчётностью за год становится видно замедление темпов роста. За 2022 год выручка увеличилась на 20,5% до 277,6млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 25,3% до 92,0 млрд руб, а валовая маржа на 129 Б.П. до 33,1%.

· Акции «КАМАЗ» повышались на 3,7%. Выручка по РСБУ производителя грузовиков увеличилась за прошлый год на 7% до 267 млрд руб. Инвестиции увеличились на 46% до 16 млрд руб. Однако более интересным инвестиционным моментом является то, что к 2030 году «КАМАЗ» планирует получить дополнительную выручку около 350 млрд руб за счёт легкового транспорта. Стоит отметить, что в отличие от прочих отечественных производителей автомобильной техники у «КАМАЗа» есть солидный опыт в локализации.

· Рубль укреплял свои позиции с первых минут торгов. В данном случае также сработала старая рыночная истина покупай ожидания и продавай новости. Юбилейный пакет санкций от Евросоюза состоялся, а американские торговые запреты на поставку дорогих смартфонов и прочей бытовой техники рубль уже не пугают. Кроме того, на 28 февраля приходятся выплаты налогов в рамках ЕНП. Соответственно, укрепление может продолжиться и во вторник. В этой связи допускаем, что курс доллара упадёт ниже 75,0 руб.

· Доллар незначительно слабел на Forex после очередного укрепления в минувшую пятницу. «Индекс доллара поднимался до 105,36, - отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований Управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом на прошлой неделе мы указывали цель роста в диапазоне 105,50–106,00 п. Цель почти выполнена, но потенциал роста до 106 пунктов пока сохраняется. Несмотря на то что мы все еще позитивно смотрим на потенциал коррекции по доллару, мы считаем, что общая тенденция для доллара остается медвежьей. Другими словами, мы смотрим на текущую коррекцию, как на возможность входа в короткие среднесрочные позиции по доллару».

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 105,05 (-0,1%),

· EUR/USD - $1,0561 (+0,14%),

· GBP/USD - $1,198 (+0,34%),

· USD/JPY - 136,31 (-0,14%),

· USD/RUB – 75,11 (-1,34%),

· EUR/RUB – 79,34 (-1,3%),

· CNY/RUB – 10,765 (-1,82%).

Европейские индексы устроили отскок после слабой недели

· После весьма слабой предыдущей недели европейские индексы торговались в плюсе. Наиболее сильный рост был в нефтегазовом секторе, технологиях, а также автомобилестроительном. Телекоммуникации и здравоохранение демонстрировали незначительное повышение. Бумаги германского банка Commerzbank повышались более чем на 4%. Бумаги организации вернулись в состав индекса DAX, из которого они были исключены в 2018 году. Бумаги Adidas дорожали более чем на 3%. На прошлой неделе они оказались под давлением на новостях о пересмотре корпоративного кредитного рейтинга. Статистика по еврозоне была не столь убедительная. Оценка делового и потребительского доверия упала в феврале до 99,7 п. с 99,8 п. в январе, хотя ожидался рост до 101,0 п. Показатель делового климата всё же поднялся до 0,72 п. с 0,70 п.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7940,24 п. (+0,78%),

· DAX - 15441,10 п. (+1,52%),

· CAC 40 - 7301,14 п. (+1,58%).

Потенциал снижения нефти ограничивается дефицитом поставок

· Нефть пока торгуется неуверенно, из-за крепкого доллара. Однако потенциал снижения ограничивается рисками дефицита поставок из РФ. В понедельник стало известно о приостановке прокачки по нефтепроводу «Дружба» потребителя в Польше. Также в конце прошлой недели российская сторона заявила о планах снизить отгрузку нефти из своих западных портов на 25% с марта месяца. Соответственно, дефицит на рынке может начать расти устойчиво и неизбежно.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $82,97 (-0,23%),

· WTI - $76,4 (-0,09%),

· Алюминий - $2357 (+0,92%),

· Золото - $1819,8 (+0,15%),

· Никель - $25000 (+1,82%).

Высокая доходность казначейских обязательств США будет сдерживать покупателей акций

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,45% в Dow Jones до 0,60% в NASDAQ. После распродаж прошлой недели у локальных инвесторов появляется повод сыграть в технический отскок. На понедельник запланированы отчёты по заказам на товары длительного пользования и по незавершённым продажам. Также публично выступит управляющий ФРС Филип Джефферсон.

· Попытка рынка к росту просматривалась после распродаж прошлой недели. Однако на фоне доходности 2-х летних казначейских обязательств выше 4,8% это будет сделать весьма сложно. Тем более, что на текущей неделе выйдут индексы деловой активности, которые вновь могут указать на сохраняющуюся силу экономики. Соответственно, у ФРС пока нет повода менять направленность денежной политики.