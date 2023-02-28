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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 февраля: 4 391,9199 руб/1 г золота и 51,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 391,9199 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 250,5901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 380,7300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,0800 р. (0,46%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (2,20%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1801 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 282,2300 р. (7,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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