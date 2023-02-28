«Открытие»: Геополитика и статистика за февраль определит настроение рынков в начале марта

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Геополитика и статистика за февраль определит настроение рынков в начале марта

· Внешний фон нельзя назвать позитивным, так как настроение на рынках портится мгновенно от очередных заявлений, или новостей об ухудшении отношений США и Китая. В США вновь звучат обвинения в адрес КНР по поводу изобретения COVID-19, а также «неправильного» сотрудничества с РФ. Китай уже не отмалчивается, а весьма активно выражает свою позицию. Меж тем, вопрос инфляции остаётся столь же острым и даже в ФРС не все до конца понимают факторы динамики ценовых всплесков. Поэтому неуверенность будет проявляться в виде волатильности доходностей облигаций, которые уже сегодня для многих являются хорошей альтернативой акциям. В России рынок может провести день в консолидации, или даже продолжить рост. Отечественная нефть хорошо продаётся. Рубль может продолжить укрепление на фоне уплаты налогов.

Санкции быстро перестали волновать российский рынок

· Российский рынок начинал день со снижения, но в очередной раз сработала старая истина – открывай позицию на ожиданиях и фиксируй по факту. Очередные санкции Евросоюза и США состоялись, но никакого неожиданного негатива не случилось. Более неприятным были заградительные пошлины на российский алюминий со стороны США. В любом случае, рынок отыграл событие и пошел дальше, сходу вернувшись выше 50, 100 и 200 дневных скользящих. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,711 млрд руб, что вполне можно назвать рабочей активностью.

· По итогам торгов 27 февраля индекс МосБиржи - 2241,1 п. (+1,5%), а индекс РТС -945,29 п. (+3,41%).

Лидеры роста на 23:50 мск:

МосБиржа 115,41 4,45% Сбербанк 169,95 3,44% НЛМК ао 124,06 3,38% Сбербанк-п 167,67 2,83% Новатэк ао 1 066,6 2,3%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

TCS-гдр 2 545,5 -3,67% FIXP-гдр 356,1 -1% ПИК ао 616,8 -0,13% РусГидро 0,79 -0,11% ДетскийМир 69,6 -0,06%

· Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Самый активный рост показал сектор металлов и добычи (+1,75%). Самый скромный был в секторе строительных компаний (+0,46%).

· Оптимизм в металлах и добычи частично связан с резким ростом экспорта угля в Китай. Однако утром появилась новость о том, что Минпромторг рассмотрит предложения угольщиков и металлургов о привязке НДПИ к внутренним ценам на коксующийся уголь и железную руду. Кстати, это также может быть механизмом сдерживания роста цен на продукцию сталеваров.

· Акции «КАМАЗ» поднялись более чем на 5,2%. Производитель грузовиков не только увеличил выручку в 2022 году на 7% до 267 млрд руб, но планирует к 2030 году получить ещё 350 млрд продаж за счёт сегмента легковых автомобилей.

· Бумаги Fix Price существенно испортили картину в секторе потребления, потеряв более 1%. Fix Price в IV квартале нарастил чистую прибыль на 43,8% г/г, EBITDA - на 12,8% г/г. «Результаты оцениваем как нейтральный, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Резкий рост чистой прибыли Fix Price в IV квартале был обусловлен доходом от курсовых разниц, тогда как динамика EBITDA оказалась хуже, чем темпы роста выручки. В то же время, в условиях приостановки дивидендных выплат Fix Price значительно улучшила свой баланс, закончив год с чистой денежной позицией в 1,7 млрд руб. Впрочем, мы по-прежнему отмечаем неоправданно высокие мультипликаторы, по которым торгуется Fix Price, и потому очень осторожно смотрим на перспективы расписок ритейлера».

· Акции «РусАл» весьма спокойно отреагировали на объявленные в США барьерные тарифы для российского алюминия. Информация о том, что импортные пошлины составят 200% уже появлялась, поэтому рынок успел этот негатив переработать. Однако самим американским импортёрам придётся искать металл от других производителей, а в деле выпуска алюминия главный вопрос это себестоимость, которая у «РусАл» одна из самых низких в мире.

· Группа «Черкизово» ( GCHE ) в 2022 году увеличила выручку по МСФО на 15% до 184,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась с 16,9 млрд до 14,6 млрд рублей, однако валовая прибыль увеличилась с 40,4 до 42,1 млрд, а скорректированная EBITDA — с 29,275 до 30,165 млрд. Акции «Черкизово» прибавили 0,7% до 2968,5 руб.

· Рубль заметно укрепился. Во вторник происходят очередные налоговые платежи, а текущий курс крайне выгоден экспортёрам. Соответственно возвращение доллара к значениям 74,0-75,0 напрашивалось после спада напряжения от ожиданий европейских санкций. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьёзных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате санкций. Собственно, это далеко не первое заявление подобного рода, но их число не сокращается, а растёт. Поэтому можно допустить, что ситуация не является безнадёжной.

· Доллар на Forex терял свои позиции. Одновременно происходило снижение доходностей по казначейским обязательствам США. При этом в Европе доходности продолжили расти. Если по американским 10-летним обязательствам доходность упала более чем на 2 б.п., то по британским аналогам выросла почти на 5 б.п.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 104,635 (-0,5%),

· EUR/USD - $1,0608 (0,59%),

· GBP/USD - $1,2057 (+0,98%),

· USD/JPY - 136,25 (-0,18%),

· USD/RUB – 74,60 (-2,01%),

· EUR/RUB – 79,29 (-1,36%),

· CNY/RUB – 10,710 (-2,33%).

В ФРС не все понимают динамику ценовых всплесков

· Американские торги завершились вполне позитивно, хотя индексы отступили от своих дневных максимумов. Небольшого снижения доходностей казначейских обязательств хватило, чтобы снять напряжённость с рынка. Тем не менее, управляющий ФРС Филип Джефферсон заявил, что снижение инфляции не обязательно должно сочетаться с ослаблением рынка труда. Впрочем, по его мнению, на сей раз инфляция может оказаться более устойчивой. Он даже удивил тем, что высказал некоторое непонимание в том, что именно провоцирует текущие ценовые всплески. Он отверг идею повышения целевого уровня инфляции ФРС выше 2%, так как это создаёт эффект неуверенности в возможностях регулятора. Поэтому, даже если ожидания отличаются повышенной неопределённостью, в ФРС уверены в своей решимости.

· Меж тем объём заказов на товары длительного пользования сократился за январь на 4,5%. Однако без учёта транспорта (преимущественно самолётов) их объём увеличился на 0,7%. Примечательно, что по производственному оборудованию прирост составил 1,1%. Более сильный сюрприз оказался в незавершённых сделках по продаже недвижимости, объём которых вырос на 8,1% и показывает положительную динамику второй месяц подряд. Отметим, что часто данный показатель отражает мобильность трудовых ресурсов в США, которые переезжают вслед за своей работой.

· Pfizer (PFE) ведёт переговоры о возможной покупке Seagen (SGEN) по цене более $30 млрд. Broadcom (AVGO) получила уведомление от европейских властей о возможном антимонопольном разбирательстве в связи с попыткой купить VMware (VMW) за $61 млрд. McDonald's (MCD) планирует расширить сотрудничество с Krispy Kreme (DNUT) через расширение продаж пончиков (doughnuts). Tesla (TSLA) сообщает о том, что её завод в Германии достиг уровня производства 4 тыс. электромобилей в неделю на несколько недель раньше запланированного срока.

· Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,18%, Industrials +0,83%, Technology +0,52%, Communication Services +0,42%, Energy +0,31%, Materials +0,23%, Real Estate +0,15%, Financials -0,06%, Consumer Staples -0,18%, Health -0,31%, Utilities -0,77%.

По итогам торгов:

· DJIA - 32889,09 п. (+0,22%),

· S&P 500 - 3982,24 п. (+0,31%),

· NASDAQ - 11466,98 п. (+0,63%).

Геополитика всё сильнее влияет на настроение китайского рынка акций

· Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе в начале дня, но затем ситуация начала портиться. Впрочем, рост назвать уверенным сложно. Впереди публикация важной экономической статистики по деловой активности за февраль. Естественно, что все ждут подтверждение восстановления экономики Китая после завершения политики нулевой терпимости в отношении COVID-19. При этом сохраняются геополитические риски. США высказывают претензии Китаю за его сотрудничество с Россией, а Пекин в ответ заявил, что это не касается США, которые погрязли в своих геополитических играх. Плюс к этому звучат очередные обвинения, что COVID-19 был искусственно создан, а его утечка произошла из лаборатории в Ухане, хотя финансировалась она американской стороной. В Шанхае повышался сектор традиционной китайской медицины после заявления вице-премьера Сун Жунлана о необходимости усилить исследовательскую работу в этой сфере. В Гонконге снижались акции технологичного сектора, а вот телекоммуникации повышались на 2%.

· Японские акции привычно следуют за американскими. Кроме того, положительный эффект был от выступления нового главы Банка Японии Казуо Уэда в парламенте, где он подчеркнул, что намерен сохранять преемственность политики регулятора. Акции почтового банка Японии дорожали на 3% после заявлений главного акционера Japan Post Holdings о планах сократить свою долю до 65% с текущих 89%. Лучшим сектором на рынке были судоходные компании, а вслед за ними расположился сектор недвижимости. Самым слабым был брокерский сектор.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27403,04 п. (-0,08%),

· Hang Seng - 19825,90 п. (-0,59%),

· Shanghai Composite - 3249,22 п. (-0,27%).

Нефть ждёт статистику по Китаю

· Нефть стабилизировалась в ожидании статистики из Китая. Косвенные данные указывают на восстановление автомобильного трафика и рост авиационного трафика в КНР, что вселяет уверенность в дальнейший рост спроса на нефть. В JPMorgan пока решили сохранить свой прогноз средней цены Brent в текущем году на уровне $90 за баррель Brent. Из ближайших факторов, которые могут повлиять на цену нефть будут отчёты по запасам в США. На фоне роста стоимости аренды танкеров американские трейдеры активно перемещали нефть в наземные хранилища. Это привело к тому, что запасы в США росли 9 недель подряд. Новый опрос Reuters указывает, что на рынке прогнозируют увеличение запасов нефти на 400 тыс. баррелей на неделе до 24 февраля.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $82,6 (+0,18%),

· WTI - $75,93 (+0,33%),

· Алюминий - $2354 (-0,38%),

· Золото - $1820 (-0,27%).