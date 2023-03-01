«Открытие»: Индекс МосБиржи завершил ростом второй месяц подряд

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали во вторник, 28 февраля, на позитивной ноте завершив последний торговый месяц зимы. Индекс МосБиржи в феврале вырос на 1,24% после роста на 3,3% в январе. Индекс РТС в феврале снизился на 5,5% после роста на 3,2% в январе.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 253,16 п. (+0,54%), с нач. года +4,6%

Индекс РТС — 946,23 п. (+0,10%), с нач. года -2,5%

Рубль отметил завершение февральского налогового периода ослаблением, что нашло позитивное отражение в акциях экспортеров. Особенно пользовались спросом нефтяники на фоне возобновления роста цен на нефть на международном рынке. По темпам роста нефтегазовый сектор проиграл телекомам. И то, только за счет позитивной динамики МТС, которая должна опубликовать отчетность на этой неделе. Ожидания решения по выплате дивидендов формирует повышенный спрос на акции этой компании.

Считаем, что уровень 2300 пунктов в краткосрочной перспективе вполне может быть проверен на прочность. В диапазоне 2400-2300 п. наступит уже объективная техническая перекупленность, которая потребует коррекции или консолидации перед новой волной роста. Поэтому пока быстрого тестирования уровня 2400 п. мы не ждем.

Внешний фон был умеренно позитивным. Акции в Европе подешевели. Несколько подавленный настрой инвесторов объясняется публикацией более высоких, нежели ожидалось, предварительных данных по потребительской инфляции во Франции и Испании за февраль. В США акции также не показали выразительной позитивной динамики. Доходность двухлетних гособлигаций США остается в области многолетних максимумов около 4,80%, а десятилетних — консолидируется чуть ниже психологически важной отметки 4%. Вероятно, это нервирует инвесторов, опасающихся, что рост рыночных ставок может возобновиться.

Однако нефть и такие металлы, как алюминий, медь, золото (никель снова подешевел) уверенно прибавили в цене. При этом на рынке агрокультур все основные товары оказались в минусе.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 83,91 (+1,77%), с нач. года -2,3%

WTI, $/бар. — 77,40 (+2,27%), с нач. года -3,6%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 57,22 (+2,38%), с нач. года -10,6%

Золото, $/тр. унц. — 1 826,12 (+0,49%), с нач. года +0,1%

Серебро, $/тр. унц. — 20,81 (+0,88%), с нач. года -13,1%

Алюминий, $/т — 2 370,50 (+0,32%), с нач. года -0,3%

Медь, $/т — 8 970,00 (+1,91%), с нач. года +7,1%

Никель, $/т — 24 735,00 (-3,02%) с нач. года -17,7%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,061 (+0,01%), с начала года -0,9%

GBP/USD — 1,2113 (+0,41%), с начала года +0,2%

USD/JPY — 136,11 (-0,06%), с начала года +3,8%

Индекс доллара — 104,578 (-0,09%), с начала года +1,0%

USD/RUB (Мосбиржа) — 74,97 (+0,49%), с начала года +7,3%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,45 (+0,20%), с начала года +6,9%

Ключевые новости дня

«Московская биржа» с 17 марта включает в новую базу расчета Индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарные расписки иностранного эмитента Ros Agro (AGRO), исключит обыкновенные акции «Детский мир» (DSKY). В базу расчета Индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции «ДЭК» (DVEC), «ИСКЧ» (ISKJ), ТГК-2 (TGKB) и «ВУШ Холдинг» (WUSH). На наш взгляд, поскольку изменения в индексе МосБиржи не влияют на фундаментальные характеристики данных компаний, принципиально ничего для акций не изменится. Кроме того, доля институциональных инвесторов (особенно фондов, отслеживающих динамику соответствующих индексов), способных повлиять на котировки за счет притока новой ликвидности, на российском рынке относительно невелика. Таким образом, рост некоторых бумаг из данного списка (особенно с небольшой капитализацией) в последнее время, скорее всего, является краткосрочной спекуляцией.

Лондонская биржа металлов (LME) приостановила выдачу варрантов на цветные металлы российского происхождения со складов биржи, расположенных в США. Это решение обусловлено введением США на прошлой неделе дополнительных тарифов на российские металлы.

В фокусе

«ФосАгро» 2 марта на совете директоров планирует обсудить финансовые итоги 2022 г. Ожидается решение по финальным дивидендам за 2022 г.

МТС планирует 3 марта опубликовать отчетность МСФО за 4 квартал 2022 г.

Итоги российского рынка

В феврале 8 отраслевых индексов выросли и 2 снизились. Лидер – индекс «Химии и нефтехимии» (+5,4%), аутсайдер – индекс «Информационных технологий» (-0,95%).

Во вторник все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня (второй день подряд).

Худшими по динамике стал индекс «Строительных компаний» (+0,02%). В понедельник в секторе по темпам лидировали акции «Самолета» (SMLT), а сегодня они были единственной бумагой, завершившей торги в минусе. Вчера на их месте были расписки «Эталона» (ETLN), которые сегодня прибавили более 0,5%, также, как и акции ГК «ПИК» (PIKK). Лидером среди девелоперов стали акции «Группы ЛСР» (LSRG).

Лидером роста стал индекс «Телекоммуникаций» (+1,9%). Все бумаги сектора завершили день на позитивной ноте. В лидерах были акции МТС (MTSS), которые подорожали более чем на 2%. Вес МТС в отраслевом индексе значительный, составляет 75,3%.

Индекс «Нефти и газа» (+1,1%). Все бумаги сектора снова закрылись вне красной зоны В лидерах роста были были обычка (TATN) и префы «Татнефти» (TATNP). Слабее всех смотрелись акции «Новатэка» (NVTK) и «Роснефти» (ROSN).

Индекс «Металлов и добычи» (+0,4%). Лучшими в секторе были акции «Мечела» (MLTR), акции «Распадской» (RASP). Акции «Полюса» (PLZL) и «Норникеля» (GMKN) были в лидерах снижения.

Индекс «Финансов» (+0,5%). В лидерах были акции Qiwi (QIWI), расписки TCS Group (TCSG). В аутсайдерах снова акции «СПБ Биржи» (SPBE), а также акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 18 подорожали и 7 подешевели на 19:08 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Лукойла» (LKOH), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали акции «Полюса» (PLZL). Наиболее существенный рост – префы «Телеграфа» (CNTLP, +14,7%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 12 подешевели по итогам дня.

73,8 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 78,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 64,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

«Магнит» (MGNT) запускает формат «жесткого» дискаунтера под брендом B1, или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. Новый формат ориентирован на рациональных покупателей с любым уровнем доходов. Формат «жестких дискаунтеров» появился не так давно, но уже пользуется большой популярностью особенно в условиях роста продовольственной инфляции. Положительный опыт с данным форматом показал другой крупный продуктовый ритейлер — X5, который осенью 2020 г. запустил сеть магазинов «Чижик». С момента запуска «Чижик» демонстрирует очень хороший рост. На конец 2022 г. сеть насчитывала уже 517 магазинов с выручкой в 36 млрд руб. Подобный успех хочет развить и «Магнит», у которого есть для этого все ингредиенты, включая большую собственную производственную базу. Очевидно, что для потребителей появление конкуренции среди «жестких дискаунтеров» является положительным фактором, сдерживающим рост цен на базовые продукты питания. Новый формат дискаунтеров, наряду с развитием онлайн-продаж, еще раз демонстрирует эволюцию российского продуктового рынка. Вероятно, эти два формата станут основными органическими драйверами роста российского продуктового ритейла, который в обозримой перспективе может увеличиваться на 6–7% ежегодно. Мы имеем рекомендации на уровне «Покупать» на акции «Магнит» (цель 5940 руб.) и расписки X5 Group (цель 1970 руб.).