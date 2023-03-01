«Открытие»: Отечественные акции ориентируются на понятные сигналы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные акции ориентируются на понятные сигналы

· Российский рынок демонстрировал осторожный рост в первой половине дня. Неплохо повышались акции нефтяников на фоне стабилизации нефтяных цен и надежд на дальнейший рост спроса в Китае. Отскок демонстрировали бумаги TCS Group, а также повышались акции МТС в ожидании отчётности 3 марта. Под давлением были N+ Group и «РусАл», а также акции «Детского мира», которые исключат из котировальных списков МосБиржи. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 19,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2245,41 п. (+0,19%), а Индекс РТС - 943,67 п. (-0,17%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «ЛУКОЙЛ», МТС, TCS Group, привилегированные «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми были «Полюс», «Детский Мир», Сбербанк, N+ Group, «РусАл».

· Сектор нефти и газа повышался на 0,4%. Постепенно волнения относительно различных потолков и прочих эмбарго успокаиваются. Добыча в РФ даже не думает стремительно падать, реализация продукции идёт регулярно и даже выше цен европейского потолка, тем более, если речь идёт не о сорте Urals.

· Акции МТС пользуются спросом на ожиданиях отчётности 3 марта. Компания является одной из самых стабильных дивидендных историй на российском рынке. Поэтому у частных инвесторов есть вполне определённый интерес.

· Слабость N+ Group и «РусАл» в большей степени является последствием того, что в США приняли барьерные тарифы в размере 200% на поставки алюминия российского происхождения, поэтому могут последовать аналогичные шаги от американских союзников, что вынудит искать новые логистические решения по поставкам.

· Рубль слабел против основных конкурентов. Последний налоговый день в месяце всё же накладывает свой отпечаток сокращения спроса на рублёвую ликвидность. Плюс к этому можно предположить, что есть повышенный спрос на валюту со стороны населения на фоне опасений, что банков с валютными переводами за границу скоро вовсе не останется.

· Ситуация на Forex была стабильной. Индекс доллара демонстрировал низкую волатильность. Фунт продолжил укрепляться более акцентированно на фоне достижения компромиссных договорённостей по ирландской границе. Также слабела иена на 0,35%. Новый глава Банка Японии Казуо Уэда выступал в парламенте в пятницу и понедельник. По его словам, он намерен сохранить преемственность денежной политики. То есть опасения начала цикла ужесточения в Японии пока не оправдываются.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,61 (-0,01%),

· EUR/USD - $1,0617 (+0,08%),

· GBP/USD - $1,21 (+0,34%),

· USD/JPY - 136,74 (+0,35%),

· USD/RUB – 74,965 (+0,49%),

· EUR/RUB – 79,52 (+0,29%),

· CNY/RUB – 10,759 (+0,46%).

Инфляция вновь пугает европейцев

· Европейские индексы преимущественно снижались. FTSE 100 был под давлением фунта стерлингов, который укреплялся, как накануне, так и на торгах во вторник. В остальном, страхи вновь относятся к инфляции. Во Франции рост цен ускорился до 7,2% в феврале с 7,0% в январе, а в Испании до 6,1% с 5,9%. Соответственно, растёт убеждённость, что на мартовском заседании ЕЦБ вновь повысит ставку на 50 базисных пункта. Чем выше ставка, тем популярней вложения в бонды. Доходность по германским 10-летним облигациям вблизи 10-летнего максимума, или выше 2,65%. На торгах во вторник их доходность поднялась более чем на 7 Б.П. В Испании доходность подобралась к 3,62% по аналогичным инструментам. Впрочем, для некоторых организаций, включая банки и страховые компании, ситуация более высоких ставок приносит дополнительные выгоды. Меж тем бумаги Bayer теряли почти 4% на заявлении менеджмента о возможном падении операционной прибыли в текущем году. Онлайн супермаркет Ocado отчитался о более крупных убытках, что привело к падению акций более чем на 9%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7899,39 п. (-0,45%),

· DAX - 15401,95 п. (+0,13%),

· CAC 40 - 7303,73 п. (+0,11%).

Большинство экономистов и аналитиков ждёт более дорогой нефти

· На рынке нефти без существенных изменений, кроме того, что котировки уверенно растут в середине европейской сессии. Опрос 49 экономистов и аналитиков, проведённый Reuters, показал, что большинство ждёт роста котировок нефти в сторону $90 за баррель Brent к середине года. Впрочем, общая средняя оценка снизилась до $89,23 с $90,49 за баррель.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $83,48 (+1,25%),

· WTI - $76,79 (+1,47%),

· Алюминий - $2341,5 (-0,91%),

· Золото - $1814,9 (-0,55%),

· Никель - $24930 (-2,25%).

Американский рынок пытается отвлечься от инфляционных сигналов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Очередные подтверждения устойчивости инфляции в развитых странах несколько смутили американских инвесторов, но постепенно ситуация во фьючерсах улучшилась. Статистика предстоящего дня включает торговый баланс товарами в США, оптовые запасы, цены на жильё от S&P/CS. Также состоится публичное выступление нового президента ФРБ Чикаго Аустана Гулсби.

· Одним из поводов оптимизма на рынке был отчёт розничной сети Target, которая показала рост выручки в праздничный квартал, хотя и предупредила о возможном замедлении роста из-за проблем с инфляцией.