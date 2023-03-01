«Открытие»: Китайская деловая активность поддержит покупки на сырьевых рынках

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Китайская деловая активность поддержит покупки на сырьевых рынках

· Внешний фон для российского рынка складывается позитивно. Рост деловой активности в промышленности Китая оказался в феврале самым сильным за 11 лет. Это обещает довольно серьёзную поддержку для сырьевых активов и соответствующих российских акций. Поэтому ждём от российского рынка роста, а от рубля укрепления.

Нефтяники и МТС помогли российскому рынку закрыть месяц на позитиве

· Российский рынок смог завершить февраль на позитивной ноте. Индекс МосБиржи даже подрос за месяц на 1,24%. На торгах во вторник неплохо подрастали нефтяники и бумаги МТС. Нефть возобновила рост, а от МТС ждут отчётности 3 марта и возможного прояснения вопроса о дивидендных выплатах. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,023 млрд руб по сравнению с 36,711 млрд руб днём ранее.

· По итогам торгов 28 февраля индекс МосБиржи - 2253,16 п. (+0,54%), а индекс РТС - 946,23 п. (+0,1%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Татнфт 3ао 327,2 3,51% Татнфт 3ап 332,7 3,03% ЛУКОЙЛ 3 992 2,28% МТС-ао 259,75 2,22% Polymetal 497 1,64%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Магнит ао 4 587,5 -1,2% Полюс 8 777 -1,14% ГМКНорНик 14 488 -0,62% СевСт-ао 1 055 -0,57% РусГидро 0,79 -0,39%

· Все 10 отраслевых индекса российского рынка закрыли торги в плюсе. Самый слабый рост был в секторе строительных компаний. Самый сильный рост в телекоммуникациях (+1,87%), а также нефти и газе (+1,11%).

· Интерес к бумагам МТС это вполне стабильная история на российском рынке, так как компания ранее отличалась регулярностью в выплате дивидендов акционерам. Соответственно, публикация операционной отчётности и отчётности по МСФО 3 марта может пролить свет на то, сколько может быть выделено на выплаты.

· Нефтегазовый сектор реагирует на то, что нефть так и не возобновила поход ниже $80 за баррель. Различные финансовые агентства также пишут о том, что отечественные компании умудряются продавать нефть дороже ограничений, а официальные цифры к реальным сделкам отношения не имеют. Впрочем, мы об этом говорили ранее, так как Urals это не единственный сорт российской нефти. Есть ещё ESPO, Сибирская лёгкая, Сокол и т.д. Эти сорта продаются с гораздо меньшим дисконтом.

· Более неприятная ситуация формируется для поставок цветных металлов, а особенно алюминия. Лондонская биржа металлов (LME) приостановила выдачу варрантов на цветные металлы российского происхождения со складов биржи, расположенных в США. Это решение обусловлено введением США на прошлой неделе дополнительных тарифов на российские металлы. В частности, для алюминия создан торговый барьер в виде 200% пошлины.

· «Московская биржа» с 17 марта включает в новую базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС депозитарные расписки иностранного эмитента Ros Agro ( AGRO ), исключит обыкновенные акции «Детский мир» ( DSKY ). В базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены обыкновенные акции «ДЭК» ( DVEC ), «ИСКЧ» ( ISKJ ), ТГК-2 ( TGKB ) и «ВУШ Холдинг» ( WUSH ). На наш взгляд, поскольку изменения в индексе МосБиржи не влияют на фундаментальные характеристики данных компаний, принципиально ничего для акций не изменится. Кроме того, доля институциональных инвесторов (особенно фондов, отслеживающих динамику соответствующих индексов), способных повлиять на котировки за счет притока новой ликвидности, на российском рынке относительно невелика. Таким образом, рост некоторых бумаг из данного списка (особенно с небольшой капитализацией) в последнее время, скорее всего, является краткосрочной спекуляцией.

· «Магнит» ( MGNT ) запускает формат «жесткого» дискаунтера под брендом B1, или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. Новый формат ориентирован на рациональных покупателей с любым уровнем доходов. Формат «жестких дискаунтеров» появился не так давно, но уже пользуется большой популярностью особенно в условиях роста продовольственной инфляции. Положительный опыт с данным форматом показал другой крупный продуктовый ритейлер — X5, который осенью 2020 г. запустил сеть магазинов «Чижик». С момента запуска «Чижик» демонстрирует очень хороший рост. На конец 2022 г. сеть насчитывала уже 517 магазинов с выручкой в 36 млрд руб. Подобный успех хочет развить и «Магнит», у которого есть для этого все ингредиенты, включая большую собственную производственную базу. Очевидно, что для потребителей появление конкуренции среди «жестких дискаунтеров» является положительным фактором, сдерживающим рост цен на базовые продукты питания. Новый формат дискаунтеров, наряду с развитием онлайн-продаж, еще раз демонстрирует эволюцию российского продуктового рынка. Вероятно, эти два формата станут основными органическими драйверами роста российского продуктового ритейла, который в обозримой перспективе может увеличиваться на 6–7% ежегодно. Мы имеем рекомендации на уровне «Покупать» на акции «Магнит» (цель 5940 руб.) и расписки X5 Group (цель 1970 руб.).

· Рубль не смог продолжить укрепление. 28 февраля проведены финальные налоговые платежи и спрос на рублёвую ликвидность заметно снизился. Кроме того, продолжающееся сокращение банков, доступных для валютных операций могло спровоцировать повышенный частный спрос, тем более, что остающиеся банки увеличили объём минимальной суммы для переводов за границу.

· Доллар к вечеру смог немного укрепиться на Forex, хотя больше было поводов для такого движения у евро. Инфляция в Испании и Франции оказалась в феврале выше январской. Соответственно, в Европе растёт убеждённость, что ЕЦБ непременно повысит ставку ещё на 50 б.п. в рамках мартовского заседания.

По состоянию на 22:50 мск:

· DXY - 104,795 (+0,16%),

· EUR/USD - $1,0587 (-0,21%),

· GBP/USD - $1,2058 (-0,01%),

· USD/JPY – 136,07 (-0,13%),

· USD/RUB - 74,97 (+0,49%),,

· EUR/RUB – 79,45 (+0,2%),

· CNY/RUB – 10,780 (+0,65%).

Только технологичный сектор США завершил февраль без потерь

· Торги в США завершились снижением рынка при относительной стабильности доходностей казначейских обязательств. Индекс потребительского доверия от Conference Board неожиданно снизился в феврале до 102,9 п. с 106,0 п. в январе. Сводный индикатор деловой активности ФРБ Ричмонда упал до -16 п. в феврале с -11 п. в январе. Чикагский PMI также неожиданно упал до 43,6 п. с 44,3 п. в январе. Конечно, все эти индексы имеют свои внутренние компоненты, но одним из главных является то, что потребители начинают экономить, хотя рынок труда всё ещё остаётся сильным. То есть противоречивые сигналы для ФРС сохраняются.

· Goldman Sachs Group Inc. (GS) провёл первый день инвестора за три года. Менеджмент обещает сосредоточиться на управлении средств богатых клиентов и инвестиционных операциях. Однако рынок оценил очередную попытку уйти из розничного бизнеса падением акций на 3,8%. Акции розничной сети Target Corp. (TGT) поднялись на 1,01%. Компания отчиталась о росте продаж в IV квартале и существенном продвижении в вопросе сокращения складских запасов, но взгляд в будущее всё ещё остался негативным. Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) провалились на 10,18% на фоне отчётности показавшей очередной убыток больше прогнозов, хотя выручка оказалась лучше. Туристические круизы всё ещё не вышли на прежнюю популярность. Поставщик Apple (AAPL) тайваньская Foxlink заявил о том, что не сможет возобновить работы на своём индийском предприятии ещё пару месяцев. В остальном, отметим, что лишь сектор информационных технологий закрыл февраль приростом на 0,3% среди всех отраслевых индексов S&P 500.

· Динамика по секторам: Utilities -1,72%, Energy -1,44%, Consumer Staples -0,75%, Health -0,73%, Industrials -0,25%, Technology -0,19%, Consumer Discretionary -0,05%, Real Estate -0,04%, Financials +0,17%, Communication Services +0,24%, Materials +0,45%.

По итогам торгов:

· DJIA - 32656,70 п. (-0,71%),

· S&P 500 - 3970,15 п. (-0,30%),

· NASDAQ - 11455,54 п. (-0,10%).

Рост промышленной активности Китая самый сильный за 11 лет

· Азиатские торги проходили разнонаправленно. Во всяком случае, китайский рынок показал внушительный рост. Сводный индикатор деловой активности КНР подскочил до 56,4 п. в феврале с 52,9 п. в январе. В производственной сфере индекс поднялся до 52,6 п. с 50,1 п. в январе, а в сфере услуг до 56,3 п. с 54,4 п. Альтернативный PMI в производственной сфере от Caixin поднялся до 51,6 п. с 49,2 п. Рост в промышленности оказался самым сильным более чем за 10 лет. Индекс телекоммуникаций повышался на 4,6%, а индекс компьютерных технологий на 3,7%. В Гонконге также наблюдался мощный рост на 5% в технологичном секторе. Акции Tencent поднялись на 5,7%, а Alibaba на 5,1%.

· Японский рынок был заметно слабее. В самом деле, какой могла быть иной реакция, если производственная активность упала до 47,7 п. с 48,9 п. Накануне сектор морских перевозок смотрелся сильнее рынка, а сегодня он оказался худшим. Банковский сектор также подвергся фиксации прибыли. Позитивным исключением был индекс продовольствия и напитков, который повышался на 0,5%.

По состоянию на 8:45 мск:

· NIKKEI 225 - 27510,21 п. (+0,24%),

· Hang Seng - 20418,61 п. (+3,20%),

· Shanghai Composite - 3301,21 п. (+0,66%).

Китайская активность помогает нефти преодолеть негатив от роста запасов в США

· Нефть дорожала, реагируя на сильные данные из Китая. Столь существенное улучшение активности в промышленности и сфере услуг обещает активное восстановление и рост спроса.

· Однако есть и факторы давления. В частности, по данным Reuters, ОПЕК добывала в феврале 28,97 млн баррелей нефти в сутки, что на 150 тыс. баррелей больше, чем в январе. Американские запасы также пока на стороне продавцов. По данным API, на неделе до 24 февраля коммерческие запасы в США +6,203 млн баррелей, бензин -1,774 млн баррелей, а дистилляты -341 тыс. баррелей. Впрочем, по нефтепродуктам можно даже говорить о некотором оптимизме. Тем не менее, если официальная статистика подтвердит подобные цифры, то рост коммерческих запасов нефти в США будет происходить уже десятую неделю подряд.

По состоянию на 9:05 мск:

· Brent - $83,91 (+0,55%),

· WTI - $77,51 (+0,60%),

· Алюминий - $2404 (+1,31%),

· Золото - $1838,3 (+0,09%).