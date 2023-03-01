Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 марта: 4 379,0698 руб/1 г золота и 49,9200/1 г серебра ЦБ РФ с 1 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 379,0698 руб.

1 грамм серебра - 49,9200 руб.

1 грамм платины - 2 287,4800 руб.

1 грамм палладия - 3 527,5300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8499 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2300 р. (2,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8899 р. (1,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 146,8000 р. (4,34%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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