«Открытие»: Очень позитивное начало весны

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали по итогам торгов в среду, 1 марта. Индекс МосБиржи растет третий день подряд.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 279,65 п. (+1,18%), с нач. года +5,8%

Индекс РТС — 955,81 п. (+1,01%), с нач. года -1,5%

Рубль подешевел в среду, что позитивно для российских экспортеров. При этом экономика Китая, если судить по показателю производственного PMI, опубликованному в ходе азиатских торгов, демонстрирует признаки более сильного восстановления после снятия жестких антиковидных ограничений, сдерживавших экономическую экспансию почти 3 года. Производственный PMI оказался максимальным с 2012 года. Активность в сфере услуг также растет. При этом рынок недвижимости демонстрирует признаки стабилизации. Российские производители стали и цветных металлов подросли на фоне ожиданий роста китайской экономики, которая является глобальным локомотивом спроса на сырье. Подешевевший доллар, стимулировал рост цен на золото, что нашло позитивное отражение в динамике акций российских золотодобытчиков. «Газпром» подрос на оптимизме вокруг Китая, как и некоторые перевозчики.

Считаем, что уровень 2300 пунктов в краткосрочной перспективе вполне может быть проверен на прочность. В диапазоне 2400-2300 п. наступит уже объективная техническая перекупленность, которая потребует коррекции или консолидации перед новой волной роста. Поэтому пока быстрого тестирования уровня 2400 п. мы не ждем.

Внешний фон был умеренно позитивным. Акции в Европе подешевели. Здесь все еще очевидным медвежьим фактором выступает риск ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ после публикации данных по потребительской инфляции во Франции и Испании по итогам февраля. Акции в США также не показывали уверенного роста. Экономика США остается сильной, требуя от ФРС еще большего повышения ставок для победы над инфляцией. При этом оживающий Китай усугубляет ситуацию, формируя риск повышения влияния импортируемой инфляцией. Поэтому акции под давлением, опасаясь еще более агрессивных действий Федрезерва.

Цены на нефть и металлы подросли после публикации сильных данных по индексам деловой активности в Китае за январь. Россия наращивает поставки нефти в Индию: по данным Vortexa, на которые ссылается Bloomberg, в первые 25 дней февраля этот показатель достиг рекордного значения на уровне 1,6 млн б/с.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 83,81 (+0,43%), с нач. года -2,4%

WTI, $/бар. — 77,27 (+0,29%), с нач. года -3,7%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 60,05 (+5,81%), с нач. года -6,2%

Золото, $/тр. унц. — 1 839,07 (+0,67%), с нач. года +0,8%

Серебро, $/тр. унц. — 21,06 (+0,69%), с нач. года -12,1%

Алюминий, $/т — 2 426,00 (+2,23%), с нач. года +2,0%

Медь, $/т — 9 088,50 (+1,42%), с нач. года +8,6%

Никель, $/т — 24 815,00 (+0,08%) с нач. года -17,4%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0664 (+0,83%), с начала года -0,4%

GBP/USD — 1,1997 (-0,21%), с начала года -0,7%

USD/JPY — 136,17 (+0,00%), с начала года +3,9%

Индекс доллара — 104,417 (-0,43%), с начала года +0,9%

USD/RUB (Мосбиржа) — 75,15 (+0,24%), с начала года +7,5%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,2 (+0,94%), с начала года +7,9%

Ключевые новости дня

Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества утверждать дивидендную политику и обосновывать акционерам причины отклонения от нее.

Готовится указ президента РФ, согласно которому юрлица РФ, имеющие еврооблигации, будут обязаны предоставить держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются депозитариями РФ, «замещающие» облигации до конца 2023 г. Есть и исключения. Евробонды со сроком погашения до 1 июня 2024 г. не будут «замещаться». Остальные бумаги может в частном порядке освободить от замещения специальная Правкомиссия в частном порядке.

В фокусе

«ФосАгро» 2 марта на совете директоров планирует обсудить финансовые итоги 2022 г. Ожидается решение по финальным дивидендам за 2022 г.

МТС планирует 3 марта опубликовать отчетность МСФО за 4 квартал 2022 г.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,33%), который накануне был лидером роста. Все бумаги сектора завершили день на позитивной ноте, кроме акций МТС (MTSS), которые подешевели на 0,7%. Вес МТС в отраслевом индексе значительный, составляет 75,3%. Поэтому эта бумага утащила сектор вниз.

Лидером роста стал индекс «Химии и нефтехимии» (+1,6%). Акции «Акрона» (AKRN) подорожали на 2,2% - лучшая динамика в секторе. В лидерах снижения оказались префы (KZOSP) и обычка (KZOS) «Органического синтеза».

Индекс «Металлов и добычи» (+1,5%). Лучшими в секторе были акции «Мечела» (MLTR), акции «Распадской» (RASP). Акции «Полюса» (PLZL), «Норникеля» (GMKN), «Русала» (RUAL) в недавние дни были под давлением, но сегодня они уверенно прибавили в цене. Сталепроизводители также подорожали. В группе лидеров снижения оказались только акции «Мечела» (MLTR) и «ВСМПО-Ависма» (VSMO).

Индекс «Нефти и газа» (+1,3%). Только префы «Башнефти» (BANEP) символически подешевели на 0,06%. Остальные бумаги сектора в плюсе. В лидерах были акции «Газпрома» (GAZP), обычка (TATN) и префы «Татнефти» (TATNP), акции «Лукойла» (LKOH) и «Роснефти» (ROSN).

Индекс «Строительных компаний» (+1%). В секторе по темпам лидировали расписки «Эталона» (ETLN) и акции ГК «ПИК» (PIKK). Подешевели акции «Самолета» (SMLT) и «Группы ЛСР» (LSRG).

Индекс «Финансов» (+0,5%). В лидерах были акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB), «СПБ Биржи» (SPBE) и Мосбиржи (MOEX). Только расписки TCS Group (TCSG) закрылись в красной зоне.

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 21 подорожала и 4 подешевели на 19:00 мск. Лидировали по объему акции «Газпрома» (GAZP), Сбербанка (SBER), «Лукойла» (LKOH). Наиболее существенное снижение в ТОП-25 показали акции «Мечела» (MTLR), подешевевшие на 0,9%. Наиболее существенный рост – акции «Наука-Связь» (NSVZ, +39,9%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 23 подорожали и 7 подешевели по итогам дня.

81,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 76,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 69,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

«Юнипро» (UPRO) опубликовало отчетность по РСБУ за 2022 г. Выручка выросла на 18,2% до 111,23 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 40,3% до 9,9 млрд руб. Акции «Юнипро» подорожали на 1% до 1,616 руб. В ходе сессии был достигнут максимум с 14 июня 2022 года на уровне 1,648 руб.

ТГК-1 (TGKA) решило не публиковать финансовую отчетность по итогам деятельности за 2022 год. Акции компании подешевели на 0,3% до 0,007946 руб.