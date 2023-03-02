«Открытие»: Производственная активность в РФ растёт активней китайской

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Производственная активность в РФ растёт активней китайской

· Российский рынок в весеннем оптимизме. Индексы производственной активности Китая и РФ демонстрируют высокие темпы роста. Довольно существенная взаимозависимость экономик обещает опровергнуть любые негативные прогнозы каких-либо агентств вроде Moody’s, а через это обещать инвесторам перспективы дивидендов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 26,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 21,6 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2272,21 п. (+0,85%), а индекс РТС - 953,68 п. (+0,79%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Газпром», VK, «РусАл», Polymetal, «ФосАгро». Самыми слабыми оказались Fix Price, «Магнит», МТС, «Детский Мир» и OZON Holdings.

· Оптимизм пришел не только из Китая, где активность в промышленности повысилась до максимума с 2012 года. В России индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности поднялся до 53,6 п. с 52,6 п. в январе. Это максимальный рост с начала 2017 года. Можно вспомнить недавний прогноз Moody’s, где говорилось о скором дефиците и выпуске некачественной продукции, но именно резкое увеличение производства и пополнения товарных запасов сыграло свою роль. Что же до активности в Китае, то уже в ноябре ожидается новый рекорд по торговому обороту с КНР на уровне $200 млрд, если, конечно, это не случится раньше.

· Идеи в «Газпроме» могут быть довольно просты. Цена акций так и не восстановилась после последней дивидендной отсечки, поэтому любые вероятные дивидендные выплаты могут оказаться довольно интересными. ВОСА компании состоится в июне.

· Слабость бумаг розничного сектора может найти объяснения в том, что они также могут оказаться в числе тех, кто будет уплачивать добровольные взносы в бюджет. Активное расширение крупных торговых сетей привело к уходу с рынка мелких участников. Соответственно, их доходы также можно расценить в качестве сверх прибыли. Впрочем, отчёт Fix Price также показал, что времена активного роста могут быть позади, а расширение становится возможным лишь экстенсивным способом. «Магнит» уже запускает не только бюджетные магазины, но и магазины формата жёсткого дисконта.

· Рубль слабел. Завершились февральские налоговые платежи. При этом, если судить по динамике PMI в обрабатывающих отраслях РФ, начал активно расти импорт для пополнения товарных запасов. Плюс очередные списки подсанкционных банков заставляют часть населения ускорить конвертацию рублёвых средств. Тем не менее, текущие уровни сложно считать устойчивыми. Рубль весьма сильно перепродан.

· Доллар на Forex начал активно слабеть. При этом повод для подобного движения был только у фунта стерлингов. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что пока нет гарантий того, что ставка будет повышаться дальше. Кстати, поводом для этого может быть то, что цены на недвижимость в Великобритании начали резко снижаться.

По состоянию на 15:45 мск:

· DXY - 104,112 (-0,68%),

· EUR/USD - $1,0684 (+1%),

· GBP/USD - $1,2068 (+0,32%),

· USD/JPY - 135,37 (-0,57%),

· USD/RUB – 75,06 (+0,13%),

· EUR/RUB – 80,09 (+0,81%),

· CNY/RUB – 10,910 (+1,22%).

Европейская инфляция вновь растёт при падающем производстве

· Европейские индексы пытались расти, оглядываясь на китайскую статистику. Однако домашняя статистика оказалась уже не столь позитивной. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны упал в феврале до 48,5 п. с 48,8 п. в январе. В Великобритании скромное повышение показателя до 49,3 п. с 49,2 п. Спросом пользовались акции люксовых производителей, так как рост в Китае обещает возвращение спроса на этом рынке на модную продукцию. Если же говорить о более традиционных секторах, то самый сильный подъём был в базовых материалах на фоне дорожающих металлов. Однако китайский позитив сдерживается дальнейшими сигналами повышающейся инфляции. Рост цен оказался выше в феврале, чем в январе, в Испании, Франции, Германии. Сводная информация поступит в четверг. Акции BNP Paribas теряли более 3%. Бельгийское агентство SFPI планирует продать треть своего пакета акций банка, который составляет около 7,8%. Бумаги производителя спортивной одежды и обуви Puma теряли более 2%. Компания не рассчитывает нарастить операционную прибыль в текущем году из-за высокой стоимости логистики, материалов и невыгодных валютных курсов.

По состоянию на 15:45 мск:

· FTSE 100 - 7947,41 п. (+0,90%),

· DAX - 15461,98 п. (+0,63%),

· CAC 40 - 7321,56 п. (+0,74%).

Сигналы о росте добычи в ОПЕК и РФ смущают нефтяной оптимизм

· Нефть откатилась в минус после утреннего оптимизма на данных из Китая. Российское издание «Коммерсант» пишет, что добыча в России восстановилась до уровня перед вводом санкций. Статистика Reuters показала рост добычи в ОПЕК на 150 тыс. баррелей до 28,97 млн баррелей в сутки. Соответственно, ожидания по спросу пока компенсируются данными по росту добычи. Впрочем, Минэнерго РФ обещало сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день с марта. Агентство Moody’s прогнозировало падение добычи в РФ на 5% за 2023 год.

По состоянию на 15:45 мск:

· Brent - $83,09 (-0,43%),

· WTI - $76,49 (-0,73%),

· Алюминий - $2404 (+1,31%),

· Золото - $1845,7 (+0,49%),

· Никель - $25280 (+1,96%).

Китайский оптимизм готов заразить и американский рынок

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. Основной импульс оптимизма для западных рынков связан со статистикой из Китая. Разгон китайской экономики обещает рост спроса в этой стране на товары из США и Европы. Американский календарь на сегодня предусматривает публикацию индекса деловой активности в промышленности КНР, индекс ISM в производственной сфере и статистику расходов на строительство. Также сегодня публично выступит президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.