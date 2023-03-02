«Открытие»: Инвесторы продолжат оценивать перспективы ставок центральных банков

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Инвесторы продолжат оценивать перспективы ставок центральных банков

· Внешний фон перед началом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть торгуется стабильно. Новостной фон по Китаю позитивный, но вопросы геополитики его портят. Днём будут опубликованы данные по инфляции еврозоны, которые способны существенно повлиять на настроение инвесторов. Инфляция в Испании, Франции и Германии ускоряется, а значит ЕЦБ придётся действовать более агрессивно. Соответственно, рынки могут готовиться к более высоким ставкам, а то и к их реальным положительным значениям. В России рынок акций может немного снизиться, так как прямых поводов для оптимизма нет, а рост с начала недели уже довольно солидный.

Рост промышленности в КНР и РФ подтолкнул российские индексы вверх

· Российский рынок вновь показал рост, начав весну на оптимистичной волне. Внешнего негатива не было, а вот новости и надежды прослеживаются довольно отчётливо. Рост деловой активности в промышленности Китая и России говорит о низкой вероятности многих негативных сценариев. Кроме того, появляются инициативы по законодательному закреплению дивидендных обязанностей компаний. Мало уже кто верит в то, что официальная цена Urals соответствует действительности, а значит и доходы бюджета и компаний могут быть заметно выше. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,016 млрд руб по сравнению с 37,023 млрд руб днём ранее.

· По итогам торгов 1 марта индекс МосБиржи - 2279,65 п. (+1,18%), а индекс РТС - 955,81 п. (+1,01%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ГАЗПРОМ ао 163,75 3,86% РУСАЛ ао 41,16 3,51% НЛМК ао 128,42 2,57% VK-гдр 487 2,4% GLTR-гдр 352,35 2,22%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

FIXP-гдр 350,5 -1,71% Магнит ао 4 565 -0,63% МТС-ао 258,9 -0,48% ДетскийМир 69,62 -0,43% OZON-адр 1 669 -0,42%

· Лишь один сектор телекоммуникаций завершил день в минусе на 0,33%. Остальные 9 отраслевых индекса показали рост. Самый сильный подъём был в металлах и добыче (+1,48%), химии и нефтехимии (+1,60%), нефти и газе (+1,27%).

· Если говорить о секторе нефти и газа, то главную роль в его росте сыграли акции «Газпрома». После последней дивидендной отсечки они не только не восстановились, но даже оказались заметно ниже. Меж тем есть надежды, что дивидендные выплаты в бюджет станут более понятной формой изъятия прибыли компаний. В июне пройдёт ВОСА «Газпрома» и даже при сниженных доходах в прошлом году текущая цена входа предоставляет потенциально неплохую доходность. Собственно, аналогичное относится и к нефтяным компаниям. Правительство уже заявляло, что не будет обкладывать доп. Налогами отрасль, а значит может пожелать получить долю в прибыли через дивиденды.

· Собственно, дивидендная тема была главной на торгах среды. По информации в СМИ, ЦБ РФ предлагает закрепить для ПАО необходимость иметь дивидендную политику и отчитываться по ней. Также может быть принято требование по обязательному учёту качества управления компаниями при предоставлении государственных мер поддержки. Первая инициатива прямым образом касается рынка, поскольку может обязать компании повысить прозрачность решений по дивидендам.

· «Юнипро» ( UPRO ) опубликовало отчетность по РСБУ за 2022 г. Выручка выросла на 18,2% до 111,23 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 40,3% до 9,9 млрд руб. Акции «Юнипро» подорожали на 1% до 1,616 руб. В ходе сессии был достигнут максимум с 14 июня 2022 года на уровне 1,648 руб.

· Активно покупались бумаги VK. Появилась информация, что компания готовит перерегистрацию с Британских Виргинских островов в специальный административный район Калининграда.

· Рубль ослаб относительно конкурентов, что позитивно сказалось на акциях экспортёров. Если же говорить о тенденции последнего времени, то PMI в обрабатывающих отраслях РФ показал рост товарных запасов, что может говорить об активности импортёров. Вовсяком случае, снятие коронавирусных ограничений в Китае предполагает улучшение логистики поставок в Россию.

· Доллар слабел на Forex. Причиной этому стали очередные сигналы об ускорении инфляции в еврозоне. В США, как минимум, есть тенденция на стабилизацию роста цен, но в Европе уже опасаются нового инфляционного всплеска. Рост цен ускорился в Испании, Франции, Германии. Доходность по германским 10-летним казначейским обязательствам подскочила более чем на 6 Б.П. выше 2,71%, а по испанским аналогам почти на 7 Б.П. до 3,679%. При этом фунт стерлингов был под давлением, ибо управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заставил рынки сомневаться в неизбежности дальнейшего повышения ставки британского регулятора.

По состоянию на мск:

· DXY - 104,435 (-0,37%),

· EUR/USD - $1,0658 (+0,76%),

· GBP/USD - $1,2018 (-0,08%),

· USD/JPY - 136,16 (+0,01%),

· USD/RUB - ,

· EUR/RUB - ,

· CNY/RUB - .

Некоторые представители ФРС хотят ставку заметно выше

· Американские индексы закрыли день разнонаправленно. S&P 500 и NASDAQ снизились, а вот Dow Jones смог выцарапать небольшой прирост. Одной из главных идей прошедших торгов было изменение ожиданий по терминальной ставке. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сообщил, что он открыт для любого решения по шагу ставки 25 или 50 б.п. При этом он считает, что важна не скорость повышения, а цель, то есть терминальная ставка. Сам же он всё больше склоняется к более высокой терминальной ставке, чем 5,4% в его декабрьском прогнозе. По его словам, риски задрать ставку слишком высоко достаточно существенные, но риски оставить ставку слишком низкой гораздо серьёзней. Если ФРС объявит о победе слишком рано, то в будущем придётся сделать ещё больше. Более интересным было то, что он не считает рынок труда одной из причин инфляции, хотя рост зарплат не соответствует условиям достижения цели по инфляции на уровне 2%. Его коллега президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, хоть и не голосует в этом году, но остаётся одним из активных комментаторов. Он всё ещё поддерживает идею терминальной ставки в диапазоне 5,0%-5,25%. Он полагает, что денежная политика должна иметь достаточно времени, дабы затормозить спрос и рост зарплат. При этом экономика пока держится вполне неплохо на фоне высоких ставок, но ФРС всё ещё очень далека от победы в битве с инфляцией. Мы же со своей стороны можем отметить, что ставки в США, которые реальные, всё ещё остаются отрицательными. То есть ставка ФРС ниже, чем большинство инфляционных показателей, а значит политика регулятора, если и не является стимулирующей, то может называться нейтральной.

· Индекс ISM в производственной сфере поднялся в феврале до 47,4 п. при ожиданиях роста до 48,0 п. Новые заказы выросли до 47,0 п. с 42,5 п. Показатель занятости снизился до 49,1 п. с 50,6 п. При этом уплаченные цены повысились до 51,3 п. с предыдущего значения в январе 44,5 п. То есть статистика, если не инфляционная, то стагфляционная.

· Из событий в акциях отметим обвал бумаг Rivian Automotive. Производитель электромобилей выдал смешенный отчёт, но рынок больше был опечален слабыми производственными планами. Ещё один производитель электромобилей из Китая Nio следил за падением своих акций почти на 6% после отчёта, показавшего увеличение квартального убытка. Акции производителя солнечных панелей First Solar подскочили на 15% на фоне убытков $0,07 на акцию в IV квартале, так как на Wall Street ждали $0,17. Уже после закрытия регулярной сессии бумаги Salesforce поднялись более чем на 15%. Один из компонентов DJIA отчитался лучше прогнозов, а также выдал оптимистичные ожидания, объявил о сокращении персонала и расширении программы обратного выкупа.

· Динамика по секторам: Utilities -1,72%, Real Estate -1,49%, Consumer Discretionary -1,28%, Technology -0,81%, Consumer Staples -0,76%, Communication Services -0,61%, Financials -0,38%, Health -0,18%, Industrials +0,38%, Materials +0,68%, Energy +1,94%.

По итогам торгов:

· DJIA - 32661,84 п. (+0,02%),

· S&P 500 - 3951,39 п. (-0,47%),

· NASDAQ - 11379,48 п. (-0,66%).

США планируют новые санкции против Китая

· Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Reuters пишет, со ссылкой на свои источники, что США ведут переговоры с союзниками о принятии новых санкций против Китая, если он будет предоставлять военную помощь РФ. При этом внутри военного сообщества США уже не скрывают планов подготовки к противостоянию с самим Китаем по вопросу Тайваня. В остальном, можно говорить о том, что инвесторы начали снижать свою активность в ожидании заявлений с партийного съезда депутатов, который начнёт свою работу 4 марта. В Шанхае рост более 1% наблюдался в акциях ЖКХ, телекоммуникациях. В Гонконге технологичный сектор снижался более чем на 1%. Акции Alibaba корректировались более чем на 3% после бурного роста днём ранее. Акции производителя электромобилей Nio провалились на 11%.

· Японские акции пытались расти в начале торгов, но затем растеряли свои достижения. Наибольшее давление было в технологичных бумагах и секторе недвижимости, которые наиболее чувствительны к высоким ставкам. Также потери около 1,3% были в акциях ЖКХ.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27500,27 п. (-0,06%),

· Hang Seng - 20471,67 п. (-0,72%),

· Shanghai Composite - 3313,23 п. (+0,03%).

Азиатский спрос продолжает поддерживать котировки нефти

· Нефть накануне провела весьма волатильные торги, но всё же смогла показать итоговый рост. Увеличение запасов нефти в США не смутило трейдеров, так как всё-таки основной идеей остаётся восстановление потребления в Китае. Однако не будем забывать и об Индии. В январе объёмы переработки индийскими НПЗ достигли нового рекорда 5,39 млн бар. в сутки.

· Если же говорить об американской статистике, то, согласно данным Минэнерго, на неделе до 24 февраля коммерческие запасы нефти +1,166 млн барр., запасы бензина -0,874 млн барр., а запасы дистиллятов +0,179 млн барр. Добыча внутри США осталась на уровне 12,3 млн барр. В сутки.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $84,32 (+0,01%),

· WTI - $77,68 (-0,01%),

· Алюминий - $2429 (-0,10%),

· Золото - $1839,1 (-0,34%).