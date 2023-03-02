Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 4 414,4102 руб/1 г золота и 49,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 414,4102 руб.

1 грамм серебра - 49,6600 руб.

1 грамм платины - 2 300,8301 руб.

1 грамм палладия - 3 418,5901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3402 р. (0,81%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,52%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3500 р. (0,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,9400 р. (3,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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