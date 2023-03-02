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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 марта: 4 414,4102 руб/1 г золота и 49,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 414,4102 руб.
  • 1 грамм серебра - 49,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 300,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 418,5901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3402 р. (0,81%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3500 р. (0,58%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,9400 р. (3,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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