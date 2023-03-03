«Открытие»: Геополитические страхи и перегретость рынка оказали давление на российские акции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Геополитические страхи и перегретость рынка оказали давление на российские акции

· Российский рынок заметно снижался в первой половине дня в четверг. Индекс МосБиржи развернулся вниз после того, как в первый час торгов поднимался до 2286,27 п. При этом каких-то больших новостей для провоцирования просадки нет, но рынок краткосрочно находится в состоянии перегретости. Кроме того, ГосДума обязывает операторов сетей связи хранить данные уже три года. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,0 млрд руб к середине дня по сравнению с 26,3 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2256,86 п. (-1,00%), а индекс РТС - 942,06 п. (-1,44%).

· Растущих индексных бумаг не было. Лидерами снижения оказались Globaltrans, «ПИК», МКБ, «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

· Некоторую нервозность торгам придают сообщения о событиях на российско-украинской границе, но власти заверяют, что держат события под контролем и осуществляются все необходимые оперативные действия. Впрочем, уже в пятницу состоится экстренное заседание Совбеза РФ, что, конечно, создаёт негативный фон для ожиданий. Однако вернёмся ближе к рынку.

· Бумаги МТС теряли около 0,8%. ГосДума РФ приняла закон, обязывающий операторов сетей связи хранить данные уже три года. Соответственно, это потребует дополнительных расходов на содержание дата-центров.

· ЦБ РФ прогнозирует, что прибыль российских банков в 2023 году превысит 1 трлн руб, но будет ниже, чем в 2022 году. Причиной этому сохраняющаяся необходимость отчислений средств в резервы.

· Рубль преимущественно слабел, но демонстрировал попытки укрепления относительно евро. Внешний фон и геополитика давят на российскую валюту. В еврозоне инфляция незначительно замедлилась, но превысила ожидания рынка. Налоговый период позади, а значит избыточного спроса на рубли нет. При этом нефть продолжает дорожать и уже торгуется по $84,5 за баррель Brent, но в последнее время сильной корреляции между ценами на нефть и курсом рубля нет.

· Доллар немного укреплялся на Forex, отыгрывая потери предыдущего дня. Инфляция в еврозоне снизилась, но существенно меньше прогнозов. Соответственно, мы наблюдаем очередной рост доходностей по американским казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам доходность повышалась на 2 Б.П. выше 4,1%.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,72 (+0,28%),

· EUR/USD - $1,0629 (-0,34%),

· GBP/USD - $1,1982 (-0,32%),

· USD/JPY - 136,57 (+0,28%),

· USD/RUB – 75,47 (+0,42%),

· EUR/RUB – 79,96 (-0,30%),

· CNY/RUB – 10,909 (+0,0%).

Упорная инфляция грозит более высокими ставками в еврозоне

· Однако устойчивой инфляции вполне хватило для того, чтобы европейские индексы торговались в минусе. Рост цен в еврозоне замедлился в феврале до 8,5% с 8,6% в январе при ожиданиях 8,1%-8,2%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение цен демонстрирует нестабильность, а по сей причине ставки должны быть выше и быть на высоком уровне дольше. Пивоваренная Anheuser-Busch InBev разочаровала объёмами продаж в IV квартале. Акции HSBC Holdings проседали на 4% на фоне дивидендной отсечки.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7905,31 п. (-0,12%),

· DAX - 15251,99 п. (-0,35%),

· CAC 40 - 7235,82 п. (+0,02%).

Нефть сохраняет рост в надежде на китайский и индийский спрос

· Нефть сохраняла прирост, ориентируясь на спрос в Китае и Индии. В Индии объёмы переработки достигли нового рекорда в январе на уровне 5,39 млн баррелей в день. Также можно вспомнить о том, что деловая активность в промышленности Китая показала рост в феврале максимальный с 2012 года.

· С другой стороны, европейская статистика инфляции напоминает о вероятности более высоких ставок на продолжительное время. Это может привести к экономическому спаду и падению потребления нефти.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $84,71 (+0,47%),

· WTI - $78,07 (+0,49%),

· Алюминий - $2416,5 (-0,62%),

· Золото - $1841,8 (-0,20%),

· Никель - $24600 (-1,17%).

Инфляция и более высокие ставки остаются в фокусе внимания американских инвесторов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от +0,2% в Dow Jones до -0,6% в NASDAQ. Статистика по инфляции из Европы указывает, что рост цен остаётся устойчивым, а это означает, что центральные банки продолжат повышать ставки. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам превысила 4,1%, что уже является сильной альтернативой для рынка акций. Американский календарь на четверг предусматривает статистику первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, продуктивность труда и стоимость рабочей силы в IV квартале. Также вновь выступит президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Ещё до открытия торгов фьючерс на S&P 500 указывает на то, что рынок может провалиться ниже 200-дневной скользящей, что допускает дальнейшую просадку на 5%-7%.

· На утренних торгах акции Tesla теряли около 5%, поскольку день инвестора не смог впечатлить прогнозами на будущее. С другой стороны, растут бумаги Salesforce дорожают на 16% на фоне планов по сокращению персонала, прогнозов роста выручки и расширении программы обратного выкупа.