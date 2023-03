Комментарии «Открытие»: Активное восстановление Китая обещает рынкам поддержку Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Активное восстановление Китая обещает рынкам поддержку Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть, конечно, торгуется стабильно, но статистика говорит о растущих продажах российских сортов в Китай. Статистика КНР подтверждает бурное восстановление экономики, что также позитивно для акций РФ. Поэтому рассчитываем на то, что рынок отвлечётся от страхов четверга и покажет рост. Впрочем, всегда есть место для геополитических неожиданностей. Поэтому до информации с Совбеза РФ отечественные инвесторы могут проявлять нерешительность. Геополитические страхи подтолкнули российские акции к коррекции Российский рынок снизился по итогам торгов в четверг. Больших новостей не было, но вполне хватило сообщений с российско-украинской границы и информации об очередном заседании Совбеза РФ в пятницу. В прессе спекулируют на тему изменения статуса СВО. Однако есть и некоторые рыночные моменты, которые оказали влияние на динамику акций. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,749 млрд руб по сравнению с 40,016 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 2 марта Индекс МосБиржи - 2254,3 п. (-1,11%), а Индекс РТС - 942,61 п. (-1,38%). Лидеры снижения на 23:00 мск: МКБ ао 7,04 -3,64% Yandex clA 1 974,2 -2,93% Сургнфгз 22,38 -2,27% ПИК ао 614,3 -2,27% ФосАгро ао 6 744 -2,19% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Самые большие потери в химии и нефтехимии (-2,1%), а также в информационных технологиях (-2,34%).

Слабость сектора химии и нефтехимии связана с тем, что инвесторы не услышали в итогах заседания совета директоров «ФосАгро» каких-либо намёков на дивиденды. Впрочем, в данном случае мог сыграть фактор добровольных взносов в бюджет. То есть компания пока не может с точностью говорить о денежных остатках, которые будут доступны к выплате.

Акции МТС просели на 1,2%. Госдума РФ приняла закон, согласно которому операторы сетей связи должны будут хранить данные в течение трёх лет. Это существенное увеличение расходов на техническую инфраструктуру и обслуживание дата-центров.

Бумаги застройщиков заметно просели после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной об ужесточении контроля качества выдаваемой ипотеки.

Естественно, нельзя игнорировать новости с границы РФ и Украины, которые затем трансформировались в информацию о заседании Совбеза РФ в пятницу. Каждое такое заседание воспринимается рынком в качестве повода ожиданий изменения геополитического статуса.

Весьма неожиданно на этом тревожном фоне рубль укрепился против евро и юаня, но ослаб против доллара. В какой-то мере это отражало ситуацию на Forex, где американская валюта наступала вслед за ростом доходностей по казначейским обязательствам США. Однако причиной силы рубля может являться некий период насыщенности импортных поставок, которые активно осуществлялись в феврале. Кроме того, завершилась эмоциональная реакция частных покупателей валюты на очередной санкционный пакет Европы, который ещё больше сократил число банков, которые могут проводить валютные операции. Также не будет лишним отметить подорожавшую нефть. Основные рынки сбыта российского сырья демонстрируют устойчивый рост спроса. К ним можно отнести Китай, Индию и Турцию. Со всеми этими странами у РФ положительный торговый баланс.

Доллар активно наступал на Forex. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась более чем на 7 б.п. выше 4,07%. При этом у евро был прямой повод для укрепления. Инфляция в еврозоне замедлилась лишь до 8,5% в феврале с 8,6% в январе, хотя ожидалось её падение до 8,2%. Однако последние выступления представителей ФРС заставляют думать о том, что регулятор США нацелен на более высокую терминальную ставку. То есть, ещё пару месяцев назад рынок ожидал максимальную ставку около 4,6%-4,7%, а сегодня уже речь идёт о 5,4%-5,5%. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также отметилась заявлением о том, что инфляция оказалась более упорной и это требует дальнейшего повышения ставки и сохранения её на длительный срок. Впрочем, со своей стороны мы лишь можем отметить, что реальные ставки в еврозоне и США всё ещё остаются отрицательными, что говорит об их стимулирующем характере. То есть стоимость денег падает быстрее, чем прибыль корпораций от инфляции. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 105,025 (+0,57%),

EUR/USD - $1,0587 (-0,73%),

GBP/USD - $1,1938 (-0,67%),

USD/JPY - 136,79 (+0,44%),

USD/RUB – 75,32 (+0,22%),

EUR/RUB – 79,45 (-0,93%),

CNY/RUB – 10,865 (-0,40%). Некоторые представители ФРС указывают лето в качестве времени паузы цикла ужесточения Американские торги завершились ростом индексов. Рынок позитивно отреагировал на заявления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о возможной грядущей паузе в повышении ставки. Он подтвердил свою приверженность дальнейшему повышению только на 25 базисных пункта и паузе в середине, или в конце лета. При этом оценивает риски, как сбалансированные и считает вполне разумным проявлять осторожность. ФРС должна принимать решения для контроля над инфляцией, но стараться не делать лишнего. Меж тем управляющий ФРС Кристофер Уоллер был более жестким. Он посчитал возможным повышение ставки выше прежнего диапазона 5,1%-5,4%, если инфляция и рынок труда не отойдут от темпов января. Он признался, что январские данные заставили его очень серьезно задуматься в эффективности уже принятых мер по сдерживанию рынка труда и инфляции. Он полагает, что статистика показывает очень скромные достижения в борьбе с ростом цен и говорит о предстоящем более длительном периоде борьбы с инфляцией, чем считалось ранее.

Меж тем число первичных обращений за пособием по безработице составило 190 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 192 тыс. неделей ранее. Подобные цифры говорят о том, что рынок труда далёк от состояния, когда доступность рабочей силы не будет подстёгивать рост зарплатных предложений. Стоимость рабочей силы в IV квартале выросла на 3,2% вместо первоначальной оценки 1,1%.

Среди акций можно отметить падение бумаг Tesla Inc. (TSLA) на 5,85% после неубедительного дня инвестора. Акции компании по разработке ПО для идентификации пользователей и управления данными Okta Inc. (OKTA) выросли на 13,26% после улучшения корпоративного прогноза. Бумаги торговой сети Macy’s Inc. (M) повысились на 11,11% после сильной отчётности за IV квартал и вполне оптимистичного прогноза. Акции розничной сети по продаже электроники Best Buy Co. (BBY) упали на 2,12% после сильной отчётности, но, как и предупреждали некоторые инвестиционные банки, взгляд в будущее оказался довольно пессимистичным.

Динамика по секторам: Utilities +1,82%, Technology +1,26%, Real Estate +1,22%, Consumer Staples +1,21%, Materials +1,2%, Industrials +1,2%, Communication +1/1%, Energy +0,84%, Health Care +0,58%, Consumer Discretionary -0,32%, Financials -0,53%. По итогам торгов: DJIA - 33003,57 п. (+1,05%),

S&P 500 - 3981,35 п. (+0,76%),

NASDAQ - 11462,98 п. (+0,73%). Статистика за февраль подтверждает бурное восстановление экономики КНР Настроение инвесторов в Азии было позитивным. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin подскочил до 55,0 п. в феврале с 52,9 п. в январе. Это стало очередным доказательством стремительного восстановления китайской экономики после снятия коронавирусных ограничений. Плюс к этому локальные инвесторы испытывают определённые надежды на новые стимулы, которые могут быть озвучены в рамках съезда депутатов КПК, который начнёт свою работу 4 марта. Повышенный интерес наблюдался в бумагах авиакосмической отрасли и оборонного сектора. Также рост на 1,5% был в полупроводниковом секторе. В Гонконге бумаги Wynn Macau провалились на 5% после новостей о выпуске конвертируемых облигаций.

Японские акции также дорожали, что вполне согласуется с ростом американского рынка. Впрочем, есть и локальные поводы. В частности, безработица в Японии упала до 2,4% в январе. При этом базовая инфляция в столичном регионе замедлилась до 3,3% в феврале с 4,3% в январе. То есть это сигнал для Банка Японии, что смысла отходить от сверх мягкой политики пока нет. Индекс активности в сфере услуг Японии поднялся до 54,0 п. в феврале с январских 52,3 п. Акции Fast Retailing подскочили на 3%. Управляемая компанией розничная сеть Uniqlo показала рост сравнимых продаж в феврале на 21%. Если же говорить о секторах, то самый сильный рост на 2,5% был в индексе производителей точного оборудования. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27934,83 п. (+1,59%),

Hang Seng - 20583,17 п. (+0,75%),

Shanghai Composite - 3316,87 п. (+0,19%). Китайский растущий спрос на нефть встречает адекватное предложение Нефть торговалась вблизи уровня закрытия накануне, хотя повышение активности в сфере услуг КНР могло бы спровоцировать рост котировок. Ещё в четверг появилась информация о том, что российский теневой флот танкеров достиг 600 единиц. Некоторые аналитики допускают, что РФ может отказаться от планов сокращения производства в марте на 0,5 млн баррелей в сутки, поскольку спрос на российскую нефть в Азии стабильно растёт. Данные Vortexa and Kpler указывают на то, что в марте КНР может получить до 20 млн баррелей ESPO и до 11 млн баррелей Urals. Общие морские поставки различных сортов могут составить рекордные 43 млн баррелей. Соответственно, потенциальный спрос встречается с вполне конкретным предложением, что стабилизирует цены. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $84,66 (-0,11%),

WTI - $78,07 (-0,12%),

Алюминий - $2417,5 (+0,75%),

Золото - $1844,9 (+0,24%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Продуктовый ритейл Как крутится «колесо ритейла». Ярослав Шиллер – о настоящем и будущем торговых сетей «Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги