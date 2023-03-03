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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 марта: 4 467,8101 руб/1 г золота и 50,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 467,8101 руб.
  • 1 грамм серебра - 50,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 329,4500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 435,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,3998 р. (1,21%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2800 р. (2,58%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,6199 р. (1,24%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3499 р. (0,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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