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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 марта: 4 454,7500 руб/1 г золота и 50,4600/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 454,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 50,4600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 312,0400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 447,4399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,0601 р. (0,29%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,4100 р. (0,75%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,5001 р. (0,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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