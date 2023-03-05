Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 4 454,7500 руб/1 г золота и 50,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 4 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 454,7500 руб.

1 грамм серебра - 50,4600 руб.

1 грамм платины - 2 312,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 447,4399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,0601 р. (0,29%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,94%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,4100 р. (0,75%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,5001 р. (0,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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