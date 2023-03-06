«Открытие»: Технический отскок пришел на российский рынок

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Технический отскок пришел на российский рынок

· Российский рынок повышался в первой половине дня в пятницу. Существенных внутренних и внешних новостей не было, поэтому можно говорить о техническом происхождении отскока после распродаж накануне. Растут бумаги МТС в ожидании отчётности, которая должна выйти 3 марта. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,4 млрд руб к середине дня по сравнению с 35,0 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2267,39 п. (+0,58%), а индекс РТС - 946,93 п. (+0,46%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Алроса», МТС, Globaltrans, OZON Holdings, Polymetal. Самыми слабыми оказались привилегированные «Транснефть», «Детский Мир» и МКБ.

· Пожалуй, что главным позитивом дня вновь является статистика из Китая, да и собственная российская. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР подрос до 55,0 п. в феврале с 52,9 п. в январе. Российский индекс активности в сфере услуг впервые за пять месяцев вышел в плюс и составил 53,1 п. по сравнению с 48,7 п. в январе. То есть можно говорить о положительных тенденциях в экономики, которая активно приспосабливается к реалиям санкционных ограничений. Впрочем, февральские данные также указывают на существенную корреляцию российской деловой активности с китайской.

· TCS Group рассматривает вариант перерегистрации с Кипра на территорию РФ после европейских санкций. Об этом заявил председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк.

· Повышенным спросом пользуются акции МТС, так как на 3 марта запланирован выход операционной отчётности, отчётности по МСФО, а также может поступить информация о дивидендных планах.

· Акции «ФосАгро» начали дорожать после новостей о том, что совет директоров рекомендовал выплатить 465 руб на акцию в виде дивидендов из нераспределённой прибыли. Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 4 апреля.

· Рубль слабел относительно основных конкурентов. Основным фактором слабости отечественной валюты в последнее время является рост импорта. Если судить по февральскому PMI в производственной сфере, то российские компании активно наращивают складские запасы. Открытие Китая после коронавирусных ограничений предполагает улучшение логистики поставок, что и будет способствовать увеличению импорта из этой страны.

· Минфин определил параметры продажи валюты на ближайший месяц. Для начала отметим, что в феврале фактические нефтегазовые доходы оказались выше запланированных на 12,3 млрд руб. В период с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу валюту в объёме 119,8 млрд руб. Ежедневный объём продаж составит около 5,4 млрд руб, или в 1,6 раза меньше, чем в предыдущий период. То есть влияние на рынок данного фактора ослабнет, хотя и в феврале продажи юаней на 8,9 млрд руб не помешали рублю существенно ослабнуть.

· Доллар на Forex терял свои позиции. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 5 Б.П. ниже 4,01%. Снижение доходности в германских, или британских, аналогах было существенно меньше. Поэтому мы наблюдаем более сильное давление на доллар.

По состоянию на 15:35 мск:

· DXY - 104,75 (-0,23%),

· EUR/USD - $ 1,061 (+0,09%),

· GBP/USD - $1,1997 (+0,38%),

· USD/JPY - 136,19 (-0,37%),

· USD/RUB – 75,44 (+0,16%),

· EUR/RUB – 79,93 (+0,60%),

· CNY/RUB – 10,902 (+0,35%).

Европейская экономика выбирается из потенциальной рецессии

· Европейские индексы повышались. Позитивный заряд был получен ещё накануне из США, когда президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик обозначил время наступления паузы в цикле повышения ставки ФРС на лето текущего года. Сектор базовых материалов повышался на 2%, реагируя на сильную китайскую статистику. Акции Lufthansa повышались более чем на 5% после отчётности, показавшей возвращение компании к годовой прибыльности. Бумаги шведской Volvo Car повышались на 3%, реагируя на рост продаж в феврале на 22%. Статистика по еврозоне также обнадёживает. Сводный индикатор деловой активности поднялся до 52,0 п. в феврале, что, конечно, ниже прогноза 52,3 п., но гораздо лучше предыдущего значения 50,3 п. в январе. В сфере услуг индекс активности поднялся до 52,7 п. с 50,8 п. Однако наиболее сильное улучшение было в Великобритании, где сводный индикатор повысился до 53,1 п. с 48,5 п. Соответственно, в сфере услуг активность в Великобритании поднялась до 53,5 п. с 48,7 п. в январе. Однако самый приятный сюрприз был со стороны инфляции цен производителей. За январь цены производителей еврозоны упали на 2,8%, а в годовом выражении их рост упал до 15,0% с 24,6% в декабре.

По состоянию на 15:35 мск:

· FTSE 100 - 7956,21 п. (+0,15%),

· DAX - 15498,39 п. (+1,11%),

· CAC 40 - 7344,02 п. (+0,82%).

Успехи российского экспорта тормозят рост котировок нефти

· Нефть дешевела. При этом можно было ожидать более позитивной реакции на улучшение статистики, как в Китае, так и в Европе. Однако кроме фактора спроса есть ещё и фактор предложения. Увы, но санкции большой семерки крупнейших должников и Евросоюза не привели к падению российского экспорта. Более того, объёмы поставок нефти РФ в Китай и Индию начали устанавливать рекорды. В частности, в марте ожидается поставка морским путём до 43 млн бар. нефти в Китай, что станет новым рекордом. Аналогичное относится к индийским перспективам продаж российского сырья. На отдельных рынках РФ стала единственным поставщиком, как, например, в Тунисе российские поставки газойля и дизеля вытеснили прочих конкурентов, предпочитающих продажи в Европе. В целом, баланс на рынке сохранился, а значит для смещения вектора движения потребуются новые доказательства формирования дефицита на рынке.

По состоянию на 15:35 мск:

· Brent - $84,31 (-0,52%),

· WTI - $77,83 (-0,42%),

· Алюминий - $2406,5 (+0,29%),

· Золото - $1852,5 (+0,65%),

· Никель - $24485 (+0,37%).

Американские инвесторы ждут очередных обнадёживающих заявлений от представителей ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,25% в Dow Jones до 0,35% в S&P 500. Первый позитивный момент состоит в снижении доходностей по казначейским обязательствам США. Накануне индексы S&P 500 и NASDAQ оттолкнулись от своих 200-дневных скользящих, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик закрепил успех заявлением о возможной паузе уже летом. На пятницу запланированы публичные выступления президента ФРБ Далласа Лори Логан и управляющей ФРС Мишель Боумен. Также выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и индикатор ISM также в сфере услуг.

· Ford объявил о том, что возобновление производства электрического пикапа F150 начнётся 13 марта. Очередная структура рынка криптовалют под ударом. Бумаги криптобанка Silvergate Capital теряли более 50% на задержке с публикацией финансовой отчётности и заявлении о вероятности банкротства. Менеджмент пытается покрыть кассовый разрыв размещением займа. Под давлением могут оказаться акции авиакомпаний на фоне очередных погодных аномалий. Снег пришел даже в солнечный Лос-Анжелес.