«Открытие»: Скромные цели Китая могут смутить сырьевые рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Скромные цели Китая могут смутить сырьевые рынки

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Китай снизил цель роста ВВП в текущем году до 5% с 5,5% в прошлом году. Большинство инвесторов воспринимает это с лёгким пессимизмом, но всё же 5% это существенно более высокие темпы развития, чем в любой из развитых стран. Поэтому первая негативная реакция пройдёт и на рынки вернётся уверенность, что в текущем году экономика КНР будет развиваться быстрее, чем в прошлом году. Соответственно, ей потребуются сырьевые ресурсы, а для российских акций это первостепенная важность. Поэтому реального повода пересматривать перспективы повышения российских акций нет.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2208,03 п. до 2272,2 п., а индекс РТС с 914,16 п. до 945,41 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0545 до $1,0634. Пара USD/RUB снизилась с 76,13 до 75,63, а пара EUR/RUB с 80,38 до 80,29. Нефть Brent подорожала с $83,16 до $85,83 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1818,10 до $1854,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 917,32 до 912,12 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3970,04 п. до 4045,64 п.

· Санкции Евросоюза состоялись вместе с дополнительными опциями от США. Из существенного можно отметить 200% импортный тариф на алюминиевую продукцию из РФ, но и это уже не было неожиданностью. Как итог, новый пакет не принёс более неприятных сюрпризов. Поэтому российский рынок смог оставить страхи в прошлом и возобновить рост. В понедельник индекс МосБиржи смог за одну сессию вернуться выше 50, 100 и 200 дневных скользящих, обозначив дальнейшие цели для повышения. Отметим, что правительство получило предложение привязать НДПИ для коксующегося угля и железной руды к внутренним ценам. «КАМАЗ» порадовал ростом выручки за 2022 год на 7%, а также планами заняться производством легковых автомобилей, что к 2030 году будет приносить до 350 млрд руб дополнительной выручки. Нефтяники помогли рынку завершить в плюсе сессию вторника, реагируя на улучшение долгосрочного взгляда на нефтяные цены. В середине недели появилась информация, что ЦБ РФ хочет законодательно закрепить для ПАО наличие дивидендной политики и отчётности по ней. VK, по информации в СМИ, определилась с местом перерегистрации с Виргинских островов в специальный административный район Калининграда.

· Четверг российский рынок провёл в тревожном настроении из-за новостей с российско-украинской границы, а также информации о предстоящем заседании Совбеза РФ. Впрочем, были и другие поводы для пессимизма. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила об ужесточении контроля качества выдаваемой ипотеки, что привело к просадке акций застройщиков. Бумаги «ФосАгро» подверглись распродажам, так как совет директоров компании отложил публикацию информации о дивидендном решении. Однако, забегая вперёд, решение это всё же состоялось и было озвучено в пятницу. «ФосАгро» выплатит 465 руб на акцию из нераспределённой прибыли. Самым ожидаемым событием в корпоративной сфере был отчёт МТС. Оператор связи сообщил о росте выручки в 2022 году на 1,6%, а также OIBDA на 0,4% до 55,6 млрд руб. Немного сократилась долговая нагрузка компании, а в I полугодии стабилизировался свободный денежный поток. Отчётность МТС позволяет предположить, что дивиденды за прошедший год будут, как минимум, не меньше, чем за 2021 год.

· В общем плане отметим, что в феврале индексы деловой активности РФ выросли, как в производственной сфере, так и в сфере услуг. Вероятно, что это является следствием активизации торговли с Китаем, который также демонстрирует высокие темпы восстановления. В феврале активно пополнялись складские запасы. Соответственно, рост импорта привёл к ослаблению рубля. Минфин озвучил параметры валютных продаж в период с 7 марта по 6 апреля. Объём ежедневных продаж юаней составит около 5,4 млрд руб по сравнению с 8,9 млрд руб в предыдущий период.

Ключевые события недели

· В понедельник стоит обратить внимание на инфляцию в Швейцарии. Ожидается, что темпы роста цен замедлились в феврале до 3,1% с 3,3%. Однако, если будут сюрпризы, то это повысит риски дальнейшего повышения ставки НБШ. Днём выйдет индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix. Вечером изучим данные по производственным заказам в США.

· Китай во вторник опубликует данные по экспорту и импорту. Ожидается, что в феврале экспорт снизился на 10% в годовом выражении, а импорт на 5,3%. Резервный Банк Австралии в этот день может повысить ставку на 25 базисных пункта до 3,60%. Далее перемещаемся в Европу, где Германия может сообщить о сокращении производственных заказов за январь на 1,0%. Вечером в США выступает председатель ФРС Джером Пауэлл.

· 8 марта российский рынок не работает по случаю международного женского дня. В США ночью выйдут данные API по запасам нефти и нефтепродуктов. Германия может сообщить о росте промышленности на 1,5% за январь. Днём выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Далее переключаемся на США, где выйдут данные от ADP Services по рабочим местам в частном секторе. Ожидается, что в феврале число новых рабочих мест составило 195 тыс. Также в США выйдет статистика по экспорту и импорту и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктам. Вновь выступит глава ФРС Джером Пауэлл, а вечером будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, которая расскажет о состоянии региональных экономик США. В этот день Банк Канады проводит заседание по ставке, но на рынке не ждут её изменения с текущего значения 4,50%.

· Япония в четверг уточнит ВВП за IV квартал. Китай может сообщить о росте инфляции до 2,2% в феврале с 2,1% в январе. Цены производителей КНР могли сократить падение до 0,5% в феврале с падения на 0,8% в январе. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

· Банк Японии в пятницу примет решение по денежной политике, но каких-либо изменений не ожидается. Великобритания опубликует пакет экономической информации, включая месячное изменение ВВП и промышленное производство, а также торговый баланс. Однако главным событием дня будет публикация отчёта по рынку труда в США. Ожидается 200 тыс. новых рабочих мест и сохранение безработицы на уровне 3,4% в феврале. В России выйдут данные по инфляции за февраль. Ожидается, что рост цен замедлится до 11,2% с 11,8% в январе.

Власти КНР ставят более скромные задачи

· Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Юань и китайские акции негативно отреагировали на то, что в рамках партийного ежегодного съезда была озвучена цель роста ВВП в текущем году на уровне 5%, хотя ещё в прошлом году этой целью был рост на 5,5%. Более скромные цели роста означают отсутствие масштабных стимулирующих программ, на которые надеялись некоторые инвесторы. В частности, правительство указывает на восстановление потребления, но каких-либо мер вроде субсидий, или налоговых послаблений, для потребителей не было объявлено. Под давлением были акции застройщиков, так как власти продолжают говорить о сохраняющихся рисках в сфере недвижимости. В секторе оборонных компаний рост почти на 1% на фоне объявления об увеличении военных расходов на 7,2% в текущем году. В Гонконге сектор телекоммуникаций повышался на 2%, а вот сектор недвижимости терял более 1,5%.

· Японские акции, напротив, активно повышались. В пятницу представители ФРС смогли успокоить рынок в том, что регулятор не будет избыточно ужесточать денежную политику, что привело к падению доходностей по казначейским обязательствам. Соответственно, отреагировали японские акции, чувствительные к ставкам. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron подскочили на 3%, как и акции Sony, а также бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 28251,03 п. (+1,16%),

· Hang Seng - 20600,34 п. (+0,16%),

· Shanghai Composite - 3320,91 п. (-0,22%).

Скромные цели китайского ВВП заставляют нефть корректироваться

· Нефть также негативно отреагировала на скромные цели властей КНР по росту ВВП в текущем году. Котировки Brent отошли от пятничных максимумов, но пока удерживаются в районе $85 за баррель Brent. Впрочем, за пределами Китая более оптимистично относятся к текущему восстановлению и будущему росту экономики КНР. В UBS Investment Bank считают, что ВВП страны повысится на 5,4% в 2023 году. Соответственно, потребление нефти в Китае также может оказаться более активным. С другой стороны, на нефть продолжают давить ожидания более высоких ставок, хотя в ФРС уже говорят о паузе в обозримом будущем.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $85,23 (-0,70%),

· WTI - $79,13 (-0,69%),

· Алюминий - $2391 (-0,58%),

· Золото - $1860,7 (+0,33%).