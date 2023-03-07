«Открытие»: Скромных планов властей КНР вполне хватает для роста российских акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Скромных планов властей КНР вполне хватает для роста российских акций

· Российский рынок не стал рефлексировать по поводу скромных планов властей Китая по росту ВВП в текущем году. В конце концов, 5% это заметно больше, чем в 3% в 2022 году и существенно больше, чем рост экономик Европы, или США. При этом растущий товарооборот с РФ является непосредственным следствием расширения экономики КНР. Растут бумаги Globaltrans, Московской Биржи, МКБ. Под давлением бумаги металлургов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,0 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2292,11 п. (+0,88%), а индекс РТС - 956,94 п. (+1,22%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, «Московская Биржа», МКБ, АФК «Система», «Аэрофлот». Самыми слабыми оказались НЛМК, «Северсталь», МТС, «Яндекс» и «Детский Мир».

· Появились новости о том, что менеджмент «Яндекс» рассматривает различные варианты реорганизации. Один из них предусматривает создание структуры в России с регистрацией ее в специальном административном районе Калининграда. Для управления акционерным капиталам может быть задействован механизм «золотой акции», которая будет принадлежать фонду менеджеров. Yandex N.V. передаст на 5 лет управление российским бизнесом этому фонду, в который может войти в том числе и перешедший в «Яндекс» Алексей Кудрин. В свою очередь, голландская компания получит либо сумму в размере $300-$400 млн, либо лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока». Следующим этапом реорганизации компании станет продажа 51% «Яндекса» инвесторам, а 49% останется у Yandex N.V. Кроме того, появилась информация, что власти Узбекистана намерены проверить деятельность «Яндекс.Такси» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Последнее уже можно считать негативным поводом для снижения акций.

· Под давлением акции МТС. Поводом служит отсутствие информации о дивидендных планах компании, хотя 3 марта вышла отчётность, которая предполагает, как минимум, выплаты на уровне 2021 года.

· «РусАгро» отчиталась о падении прибыли по МСФО за 2023 год на 84% до 6,787 млрд руб. Рост выручки составил 8% до 240,230 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 6% до 45,015 млрд руб. Снижение прибыли сложилось из-за негативного влияния убытков от курсовых разниц, вызванных блокировкой денежных средств европейскими банками и переоценкой биологических активов на фоне падения рыночных цен и роста себестоимости продаж.

· Рубль начинал день с ослабления, но затем начал укрепляться. При этом давление на юань было наиболее выраженным, так как сама китайская валюта несла потери на фоне снижения планов по росту ВВП властями КНР. При этом негативом для рубля является дешевеющая нефть и металлы, но общая перепроданность российской валюты уже не позволяет говорить уверенно о дальнейшем ослаблении.

· Доллар незначительно укреплял свои позиции. Основные достижения американца были против британского фунта стерлингов. При этом динамика доходностей долговых обязательств предполагала обратное. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 3 б.п. почти до 3,92%, а по британским аналогам почти не изменялась. Однако ещё на прошлой неделе мы слышали заявления управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что повышение ставки уже не является гарантированным итогом предстоящих заседаний.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,56 (+0,07%),

· EUR/USD - $1,0642 (+0,08%),

· GBP/USD - $1,2008 (-0,31%),

· USD/JPY - 136,11 (+0,19%),

· USD/RUB – 75,45 (-0,24%),

· EUR/RUB – 80,24 (-0,06%),

· CNY/RUB – 10,852 (-0,68%).

Скромные китайские планы привели к распродажам акций европейских сырьевых компаний

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Индекс базовых материалов снижался почти на 2%. Под давлением ресурсные компании, так как инвесторы разочарованы отсутствием планов агрессивного стимулирования экономики КНР. FTSE 100, где значительную долю занимают сырьевые компании, снижался. Акции Telecom Italia дорожали на 3%. Государственная кредитная организация CDP заявила о том, что совет директоров одобрил необязательное предложение о покупке телекоммуникационной компании. Предложение будет действовать до 31 марта. И немного статистики. Индекс доверия инвесторов Sentix упал в марте до -11,1 п. с -8,0 п. в феврале вместо ожидаемого роста до -6,3 п. Розничные продажи в еврозоне выросли за январь лишь на 0,3% вместо ожидаемого повышения на 1,0%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7901,94 п. (-0,57%),

· DAX - 15599,42 п. (+0,13%),

· CAC 40 - 7357,68 п. (+0,13%).

Отсутствие агрессивных планов стимулирования в Китае давит на котировки нефти

· Нефть усилила снижение в рамках европейских торгов. Основное разочарование связано с отсутствием агрессивных планов стимулирования экономики КНР. В 2022 году власти страны планировали рост ВВП на 5,5%, но в реальности состоялся рост лишь на 3,0%. На 2023 год поставлена цель повышения лишь на 5,0%, а это значит, что каких-либо существенных стимулов не планируется. При этом в развитых странах всё ещё ожидается рост ставок, который может негативно сказаться на деловой активности. Соответственно, пока не появятся признаки возникновения дефицита предложения котировки могут иметь тенденцию к снижению, или консолидации в диапазоне $80-$85 за баррель Brent.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $84,6 (-1,43%),

· WTI - $78,53 (-1,44%),

· Алюминий - $2373 (-1,33%),

· Золото - $1856 (+0,08%),

· Никель - $24355 (-0,98%).

Американский рынок настроился на полугодовой отчёт председателя ФРС в Конгрессе

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшое снижение в начале дня в пределах до -0,15%. На предстоящей неделе состоится двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Соответственно, на рынке опасаются «ястребиной» риторики, которая может вновь испортить настроение инвесторам. В конце прошлой неделе представители ФРС говорили о вероятном прохождении пика инфляции, а также приближении к пику повышения ставки. Однако это не исключает того, что ставка продолжит расти и будет находиться на высоком уровне длительное время. Тем не менее, непосредственным позитивом является то, что доходность по казначейским обязательствам США снижается. На прошлой неделе 10-летние бумаги показали доходность выше 4,08%, а в начале текущей доходность уже стремится к 3,92%.